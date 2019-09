SPAR u posljednjih mjesec dana otvorio tri nova supermarketa

Foto: press

SPAR Hrvatska u posljednjih je mjesec dana u sklopu širenja vlastite prodajne mreže diljem Hrvatske otvorio tri nova supermarketa - u Križevcima, Rijeci i Ludbregu.

Prva SPAR-ova trgovina u Križevcima smjestila se na atraktivnoj lokaciji trgovačkog centra na adresi Tadije Smičiklasa 5a. SPAR supermarket na 1.231 kvadratnih metara prodajne površine kupcima nudi bogati asortiman, a na raspolaganju im je 23 djelatnika.

Nedugo nakon otvorenja u Križevcima uslijedila su dva nova otvorenja. Prvi supermarket u Ludbregu otvoren je 14. kolovoza u Ulici Rudolfa Fizira 3. SPAR supermarket je smješten u sklopu manjeg prodajnog kompleksa i prostire se na 938 kvadratnih metara, a tom su prilikom zaposlena 23 nova djelatnika.

Samo dva dana nakon otvorenja u Ludbregu, 16. kolovoza, Rijeka je dobila svoj šesti SPAR supermarket na adresi Martinkovac 127 u sklopu shopping centra Marti. Supermarket se prostire na 1.470 kvadratnih metara prodajne površine, a zaposleno je 35 djelatnika.

„Iznimno smo ponosni na činjenicu da se naše trgovine nalaze u sve više gradova u Hrvatskoj te u sve više kvartova. Našim kupcima želimo osigurati još bolju dostupnost i zato ćemo i u budućnosti nastaviti u istom smjeru, a do kraja godine u planu je još novih ulaganja i otvorenja“, izjavio je Helmut Fenzl, predsjednik Uprave SPAR Hrvatska.

Osim u nove trgovine, SPAR Hrvatska ulaže i u preuređenje postojećih. Tako je danas otvoren novouređeni supermarket na Savskoj cesti 58 u Zagrebu, a krajem rujna otvorit će se i preuređeni SPAR u Gruškoj ulici 18.

Kod preuređenja SPAR-a u Savskoj, kao i onog u Gruškoj ulici, velika pažnja posvećena je iskustvu kupovine i potrebama kupaca kojima su na raspolaganju i samoposlužne blagajne koje će im zasigurno olakšati kupovinu.

SPAR supermarket na Savskoj cesti radit će od ponedjeljka do subote od 7 do 21 sat te nedjeljom od 7 do 20 sati dok će SPAR supermarket u Gruškoj ulici raditi od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata te nedjeljom od 7 do 21 sat.