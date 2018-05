Njegovi radnici svjedoče o strogim kaznama i radu u groznim uvjetima, ali najbogatiji čovjek svijeta za sve ima objašnjenje

FOTO: Swen Pförtner/DPA/PIXSELL

Kako bi ispitao uvjete poslovanja u Amazonu se zaposlio i novinar James Bloodworth, a nakon objavljivanja Bloodworthove priče, Business Insider je kontaktiralo više od 30 ljudi koji iznose nepovoljne uvjete poslovanja u skladištima u SAD-u, Velikoj Britaniji i Njemačkoj. Vlasnik Amazona je Jeff Bezos, a u 2017. uspješno je svrgnuo već poznatog Billa Gatesa s trona najbogatijeg čovjeka, ali izgleda da to bogatstvo ide nauštrb tamošnjih zaposlenika.



Zaposlenici se osjećaju kao roboti



Poslovanje kakvim ga mi vidimo moguće je jedino zahvaljujući Amazonovom nemilosrdnom usredotočenju na učinkovitost u skladištima koji su središte te operacije. Tvrtka ima 16 skladišta u Velikoj Britaniji, a tisuće zaposlenika zaduženo je za sakupljanje proizvoda s polica i njihovo pakiranje u kutije kako bi se proizvodi u najbržem mogućem roku dostavili kupcima. Ciljevi poslovanja su zbilja visoki, a norme se stalno povećavaju. Tako je od prvotnih 80 proizvoda koje je jedan radnik morao zapakirati u sat vremena, norma doskočila sve do 120 proizvoda, a ako uzmemo u obzir da to znači da se u samo jednoj minuti moraju zapakirati 2 proizvoda onda je taj podatak alarmantan.



Zaposlenici Amazona opisali su kako "sakupljači" imaju ručne skenere kojima se pomno prati njihov rad, a dok se kreću skladištem na unaprijed određenoj ruti prikupljajući predmete, njihova efikasnost prati se od strane upravitelja. Ako tehnologija pokaže da sakupljač nije odradio određen broj skeniranja mora to opravdati voditelju.

To u kombinaciji sa sigurnosnim kamerama na Amazonovim skladištima, sigurnosnim provjerama u zračnoj luci i kratkim pauzama dovodi do toga da se zaposlenici prema informacijama zaposlenih osjećaju kao da su "roboti".

Problemi s odlaskom na WC

Zaposlenici su rekli da vrijeme za razgovor s kolegama, pijenje pića ili čak previše vremena za pronalaženje paketa donosi kaznene bodove koji postepeno vode otkazu. Osim toga govori se i kako su sanitarni čvorovi udaljeni dovoljno da i odlazak na WC znatno krati vrijeme za odmor, a vrijeme provedeno na WC-u uzima se i kao gubitak koji može postati nenadoknadiv, tako su neki od zaposlenika za Business Insider izjavili kako tijekom radnog vremena ne uzimaju tekućinu kako bi izbjegli odlazak na WC. Bloodworth navodi kako je najbliži toalet nerijetko udaljen i četiri etaže, a neki od zaposlenika na posao nose i boce kako bi u njih mokrili.

"Amazon osigurava sigurno i pozitivno radno mjesto tisućama ljudi diljem Velike Britanije s konkurentnim plaćama i naknadama od prvog dana, a mi se zalažemo za dostojanstvo i poštovanje svakog našeg suradnika. Ne prepoznajemo ove navode kao točan prikaz aktivnosti u našim zgradama", rekla je glasnogovornica putem elektroničke pošte.

Apsurdna provjera sigurnosti



Jedna zaposlenica, koja je radila u Amazonovom skladištu u Njemačkoj opisuje kako je to bilo rekavši kako su zaposlenici morali staviti svoje novčanike, mobitele i ostale stvari u male ormariće, a kako na to nitko nije obraćao pozornost često se događala krađa, te dodaje i kako se unošenje stvari u poslovni prostor kontroliralo i metalnim detektorom dok se svako vraćanje zbog detektora računalo kao kašnjenje. Ova je zaposlenica bila zadužena za punjenje, stavljajući 15 do 20 kolica novih proizvoda na police.

"Bilo je to moguće s nultim pauzama i bez razgovora s kolegama", rekla je. "Nije bilo dopušteno stajati i razgovarati sa svojim suradnicima, ako ste uhvaćeni tako, morat ćete slušati monolog o tome koliko je važno raditi vaš posao.''



"Ako ste previše puta uhvaćeni u razgovoru, dobit ćete bod na kartici s rezultatima, nakon pet bodova trebali biste razgovarati sa svojim nadređenim o lošem pristupu radu, dok su tri takva razgovora dovodila do otkaza.''

Amazon je više puta izjavio Business Insideru da više ne koristi sustav bodova kako bi kaznio ljude kad su prestali raditi, te da nastoje brinuti o zdravlju svojih zaposlenika.



Jedan od zaposlenika koji i trenutno radi u Amazonu rekao je kako to nije istina. "Budući da trenutno radim za Amazon u SAD-u, mogu vam reći da jednostavno nije istina: oni su uvijek koristili i nastavljaju koristiti sustav temeljen na bodovima", rekao je jedan američki radnik.



Stresne pauze



"Vrijeme za ručak bilo je jednako stresno kao i sve prije njega. Svi su morali stajati u redu kako bi prošli kroz detektor metala, zgrabili bi dim ili nešto za jelo, jer nije bilo dovoljno vremena za oboje, sjeli na nekoliko trenutaka i trčati natrag do detektora, pauze su trajale možda 10 minuta, jer ste ostalih 20 minuta proveli čekajući u redu", izjavio je još jedan od zaposlenika Amazona.



Glasnogovornica Amazona izjavila je kako većina zaposlenika ne mora čekati dulje vrijeme, te da su unutar skladišta dostupne sobe za odmor, tako da ljudi ne moraju na provjeru.



"Važno nam je da svi ljudi koji rade u Amazonu dobiju punu pauzu. Ako prekid uključuje napuštanje zgrade, pažljivo pratimo duljinu vremena za koje ljudi trebaju proći kroz proces screeninga i osiguravamo da ne traje dulje od 30 do 60 sekundi. Također smo proširili i poboljšali naše kantine kako bismo osigurali da ljudi mogu prikupljati i plaćati hranu na lokalnoj razini" izjavila je glasnogovornica Amazona, te dodala kako su sigurnosne mjere u velikom logističkom centru koji sadrži vrijedan inventar proizvoda normalne.





Nerazumijevanje za zdravstvene probleme



Kada je Business Insider razgovarao s Bloodworthom, žalio se da je kažnjen zbog uzimanja legitimnog slobodnog dana zbog bolesti. Njegovu priču o nerazumijevanju za zdravstvene probleme potvrdio je i jedan od zaposlenika koji ima problema s astmom. On je svoj posao u Amazonu počeo kao sakupljač, krećući se po skladištu i kupeći predmete za pakiranje. Nakon napada astme tijekom noćne smjene, zbog kojeg je bio i hospitaliziran, premješten je u pakiranje - još uvijek fizički posao, ali s manje trčanja, no nakon izvjesnog vremena premješten je natrag.



"Osjećao sam se puno bolje, ali nakon jednog dana ili dva rekli su mi da nemaju dovoljno sakupljača i vratili me natrag", rekao je, a prema njegovim riječima razlog vraćanja na staru poziciju bio je jer je obučen za oboje, te da iz tog razloga nema pravo odabira.

Iz Amazona i dalje ustrajni u navodima

"Amazon je ponosan što je stvorio više od 130.000 novih radnih mjesta samo u prošloj godini, to su dobri poslovi s vrlo konkurentnim plaćama i punim pogodnostima. Jedan od razloga zbog kojeg smo mogli privući toliko mnogo ljudi da nam se pridruže je da je naš prioritet broj jedan osigurati pozitivno i sigurno radno okruženje. Mi koristimo naš program povezivanja kako bismo svakodnevno postavili pitanja suradnicima o tome kako možemo poboljšati stvari, razvijamo nove procese i tehnologiju kako bismo uloge naših objekata učinili ergonomski prihvatljivijim i ugodnijim za naše suradnike'', navode iz Amazona unatoč svim kritikama.