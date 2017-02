Direktor svoje radnike tretira kao drago kamenje: Godišnje plaća raste i do 100 posto

Foto: Facebook

Nebojša Matić iz Srbije je nesvakidašnji poslodavac i biznismen, a sudeći po onome što radnicima daje i što od njih dobija, i jedan od najboljih direktora. Posao je počeo devedesetih u očevoj garaži u Lajkovcu, a danas njegova kompanija “Mikroelektronika” izvozi u više od 140 zemalja širom svijeta.

Kako piše Eksluziva.ba, za ovakve rezultate Matić najviše zahvaljuje svojim radnicima. Na njih ukupno 86 gleda kao na drago kamenje i ljude koji su u njemu probudili najbolje.

“Ova firma je dobra jer dobri ljudi rade u njoj. Možeš biti vlasnik i direktor koliko hoćeš, ali si nula bez sposobnih i marljivih ljudi. Suština je u druženju. Prvi čovjek firme mora brinuti o svojim zaposlenima. Ja moje i volim, zajedno radimo, smijemo se, družimo, pecamo, jer ako su oni zadovoljni, posao ide naprijed. A kad imaju problem, rješenje je komunikacija, ne novac, jer motivacija se postiže samo pričom. Zaključio sam i da je svako od nas lud tri dana u pola godine i da ga tada ne treba dirati”, priča Matić, koji je 2012. dobio priznanje “Blic preduzetnik”.

U “Mikroelektronici“, koja se bavi proizvodnjom alata za mikrokontrolere koji se nalaze u telefonima, automobilima, frižiderima, doskora je četiri puta godišnje dijelio bonuse. Radnici su dobijali i 13, 14. i 15. platu.

“Sada sam to promijenio u povišicu. Godišnje plaća raste i do 100 posto. Odlučio sam ih i "natjerati" da imaju po troje, četvoro djece. Obećao sam da ću im mjesečno davati po 200 eura za treću i po 400 eura za četvrtu bebu. Nije to veliki trošak, djeca su najbolja stvar. Ja imam kćerku, a moja žena se često našali kako sam uspio napraviti mnogo toga, ali ne i drugo dijete”, kaže Matić.