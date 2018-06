Kompanije koje su osnovale žene bolje posluju, znatno bolje

FOTO: Press

Novo istraživanje The Boston Consulting Group i MassChallengea, globalne mreže startup akceleratora, otkriva da kompanije koje vode žene dobijaju daleko manje novca od investitora nego kompanije koje vode muškarci. Ipak, kompanije koje su osnovale ili suosnovale žene imaju bolje poslovne rezultate.

Studija „Why Women-Owned Startups Are a Better Bet“ sadrži rezultate istraživanja podataka o poslovanju 350 kompanija koje su sudjelovale u MassChallenge programu. MassChallenge kompanijama koje uđu u njihov program omogućava programiranje, podršku i mentorstvo u ranoj fazi poslovanja, a posebno su dizajnirani i kako bi pomogli poduzetnicama.

Istraživanje je otkrilo sljedeće:

Prosječna startup kompanija koju je osnovala ili suosnovala žena dobila je 935 tisuća, odnosno manje od polovice od prosječnih 2,12 milijuna dolara koliko su od investitora dobili muški osnivači kompanija

Unatoč jazu u financiranju, kompanije koje su osnovale žene su u petogodišnjem razdoblju generirale više prihoda, 730 tisuća dolara u odnosu na 662 tisuće dolara prihoda od kompanija koje su osnovali muškarci

Za svaki dolar novca koji su dobili od investitora, start-up firme koje su osnovale žene generirale su 78 centi prihoda, dok su kompanije koje su osnovali muškarci generirale manje od pola tog iznosa, 31 cent

Na uzorku iz istraživanja, ukoliko bi u startup koji su osnovale žene investitori uložili isti iznos novca kao u one koje su osnovali muškarci, generiralo bi se 85 milijuna dolara prihoda više u promatranom petogodišnjem razdoblju

„U poslovnom svijetu, pa tako i u startup zajednici i danas je puno predrasuda i stereotipa. Kako su devetorica od deset investitora rizičnog kapitala muškarci, kad žena dolazi na pitch, već se na početku susreće s tim da ona izgleda drugačije od njih, drugačije prezentira svoj biznis i realističnija je u očekivanjima od budućeg poslovanja. Muškarcima je zbog sličnog životnog iskustva i sličnih interesa lakše razumijeti druge muškarce, zanimaju ih slične industrije, poput automobilske, visokih tehnologija i slično“, tumači Melanie Seier Larsen, partnerica i managing director u The Boston Consulting Group u regiji jugoistočne Europe.

„Kako je istraživanje The Boston Consulting Groupa i MassChallengea pokazalo da se financijski ipak prosječno dvostruko više isplati uložiti u startupove koje pokreću žene, nadam se da će investitori smoći snage zanemariti predrasude i uložiti u isplativije, ženske biznise“, kaže Seier Larsen i savjetuje: „Ženama koje traže novac od investitora pak predlažem da prije svakog pitcha dobro promisle tko je s druge strane stola, kakvog je karaktera ta osoba, što je ta osoba do sada i kako radila, zašto je ta osoba uspješna i u što su do sada ulagali novac. Ukratko, trebaju se prilagoditi svojoj publici, a važno je i da im prezentiraju financijske činjenice i brojke o povratu ulaganja u prvom planu, dok je nekad sam proizvod investitorima i manje važan“.

„Razočaravajuće je, ali nije iznenađujuće kako žene dobijaju manje startup kapitala nego muškarci“, kaže Katie Abouzahr, voditeljica u Women@BCG i suautorica studije: „Kompanije u vlasništvu žena dobijaju tek mali djelić ukupnog rizičnog kapitala. Iznenađuje koliko učinkovitije kompanije u vlasništvu žena dolar ulaganja pretvaraju u dolar prihoda: generiraju bolje povrate i manje su rizične“.

Rodne predrasude u prezentiranju i poslovnim planovima

Uz kvantitativnu analizu, autori studije odradili su cijeli niz razgovora s osnivačicama i osnivačima kompanija, mentorima i ulagačima kako bi prepoznali razloge jaza u financiranju. Istraživanje je otkrilo kako su žene izložene većem propitivanju i apriorno negativnim stavovima kada prezentiraju svoje poslovne ideje investitorima, posebno u pogledu tehničkih aspekata svojih biznisa. Žene su puno sklonije realno ili čak konzervativno prikazati predviđanja budućeg poslovanja, dok su muškarci u svojim prezentacijama poslovnih planova puno skloniji preuveličavanju.

„Taj bahati, hrabri pristup nagrađuju neki investitori koji su skloniji riziku“, tumači Matt Krentz, stariji BCG partner i još jedan od suautora publikacije: „Kompanije većinu svojih povrata ostvarjuju od malog broja visokoprofitabilnih poslova. Zbog toga su predisponirani da traže velike, bahate brojke u poslovnim planovima“.

Publikacija sadrži i preporuke svim dionicima kako da smanje jaz u ulaganjima između tzv. ženskih i muških kompanija. „Naša studija i druga nedavna istraživanja pokazuju kako se industrija mora mijenjati: investitori svoje odluke moraju donositi objektivnije, a akceleratori poduzetnice trebaju bolje podržati kroz mentorstvo i resurse, te zagovaranje dugoročnih promjena u cjelokupnom sustavu“, izjavio je John Hawthorne, osnivač, glavni izvršni direktor MassChallengea i još jedan od suautora studije: „Nadamo se da će osnivačicama kompanija naše istraživanje pomoći da još učinkovitije posluju u ženama nenaklonjenom okruženju, dok zajednički ne riješimo sistemske probleme“.

Jaz u ulaganjima je stvaran i zahtjeva usmjereno djelovanje svih grupa kako bi ga zatvorili.