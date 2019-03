I velika Coca Cola zadovoljna je njihovim uslugama, a za ovu godinu planiraju nove svjetske projekte

Foto: Dings Solutions

Dings Solutions je software development agencija koja zajedno sa svojom kreativnom sestrinskom agencijom PlayAD za domaće i strane klijente izrađuje digitalna rješenja po mjeri. Klijentima nude potpunu uslugu koja započinje analizom njihovog poslovanja, ukazivanja na potencijalne prilike, osmišljavanja digitalnog rješenja i na kraju izrade tog istog rješenja. Trenutni tim broji 20 članova, a osim programera u timu se nalaze project manageri, account manageri i prodaja. Na hrvatskom tržištu najpoznatiji su po projektima poput Shake&Take mobilne aplikacije za Coca-Colu, Pan mobilne aplikacije ili web aplikacija za Cedevitu. Također razvijaju aplikacije za klijente na tržištima Švicarske i SAD-a, s ponosom govore da njihova rješenja koriste stotine tisuća ljudi svakodnevno. O samim začetcima poslovanja, razvoju aplikacija, reakciji korisnika i zadovoljnim klijentima popričali smo s njihovim managerom za razvoj Ninom Pavičićem:

Kada je osnovana tvrtka i koja je bila vaša vizija na početku?

Dings Solutions osnovan je krajem 2015. godine dok PlayAD postoji nešto duže i osnovan je 2013. godine. Naša vizija je oduvijek bila ista, a to je stvarati projekte koji pomiču granice služeći se primarno digitalnim tehnologijama. Kada smo tek kretali, situacija na tržištu je bila drugačija, jako puno kompanija nije ni razumjelo čime se mi bavimo niti što možemo učiniti za njih. Danas je situacija bolja, ali ukoliko usporedimo naša iskustva sa stranih tržišta, pogotovo SAD-a, domaće kompanije još imaju puno prostora za napredak. Vidimo jako puno potencijala u nekoliko industrija u Hrvatskoj za digitalizacijom usluga i veselimo se prenošenju naših znanja domaćim kompanijama.

Koje su glavne prednosti vaših aplikacija?

Mislim da se u našim aplikacijama vidi kako svakom klijentu pristupamo individualno i zbog toga je svaka aplikacija drugačija na svoj način što utječe na rezultate. Uvijek se vodimo za tim da korisnicima aplikacije omogućimo najbolje moguće iskustvo uz maksimalnu zabavu. Prilikom procesa osmišljavanja funkcionalnosti uvijek nam je korisnik na prvom mjestu i postavljamo si pitanje „Zašto bi netko koristio aplikaciju?“. Naravno, osim korisnika, potrebno je zadovoljiti i zahtjeve klijenta, a dosadašnji rezultati pokazuju kako uspješno balansiramo želje klijenata i korisnika. Na primjer, prošle godine naše aplikacije Shake&Take 3.0 i Pan bile su u top 5 u svojim kategorijama, a ove godine očekujemo još bolje rezultate.

Kako korisnici reagiraju na aplikacije?

Generalno, komentari su jako pozitivni, a tu smo posebno ponosni na Shake&Take mobilnu aplikaciju koju je 14 385 ljudi ocijenilo prosječnom ocjenom 4,5. Moramo se zahvaliti našim klijentima s kojima smo tijekom godina razvili odnos povjerenja pa prihvaćaju naše ideje iako im se možda na prvu čine neobičnima. Također, moramo se zahvaliti svih korisnicima na konstruktivni komentarima jer svaki komentar čitamo i trudimo se implementirati poboljšanja na svakom novom updateu. Do kraja 2019. godine izdati ćemo nekoliko projekata na domaćem tržištu koji se mogu usporediti sa najboljim svjetskim projektima, a već se unaprijed veselimo komentarima korisnika.

Koliko je hrvatska poslovna klima poticajna za pokretanje posla, kako ste se vi snašli?

Nakon 01.07.2013. godine više nije bitno kakva je hrvatska poslovna klima jer smo dobili pristup tržištu većem od 500 milijuna ljudi. IT industrija je specifična po tome što su barijere za ulazak niske pa se mi tako na stranom tržištu borimo s kompanijama iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske i brojnih drugih zemalja. Naravno, pomoglo bi kada bi država jače poticala IT kompanije, kao što radi Rumunjska, ali mi smo fokusirani na to da kreiramo što je moguće bolje proizvode. Tko želi, naći će milijun načina za uspjeh, tko ne želi, naći će milijun izgovora. Mi se nalazimo u ovoj prvoj kategoriji.

Kako ste uspjeli ostvariti suradnju s velikim brendovima poput Coca Cole?

Možda je Coca-Cola najbolji primjer jer nam je ona prvi veliki klijent. Kada smo tek započeli, bilo je potrebno jako puno nagovaranja da uopće dobijemo sastanak, a nakon što smo dobili sastanak morali smo prvo odraditi testni projekt kako bi se Coca-Cola uvjerila da možemo potkrijepiti svoje tvrdnje u praksi. Nakon početnog uspjeha stvari su postale jednostavnije i više nije bio problem dobiti sastanak. Nije lako dogovoriti suradnju s velikim brandovima, često traje i po nekoliko mjeseci, ali upornost se uvijek isplati. Naše usluge su specifične i manje kompanije često nemaju potreban budžet za naše ideje pa je za nas suradnja s velikim brandovima na domaćem tržištu u neku ruku i nužna.

Koji su vaši planovi za budućnost?

U našoj industriji je možda nezahvalno planirati previše unaprijed jer se promjene događaju jako brzo. Cilj nam je u naredne dvije godine povećati trenutni tim na pedeset ljudi uz zadržavanje atmosfere koju trenutno imamo. Svakako želimo i dalje nastaviti razvijati kapacitete naših zaposlenika, a veselimo se novim klijentima koje ćemo steći u međuvremenu.