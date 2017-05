Cilj je do kraja godine prikupiti 20 mil. kuna

Prva regionalna startup burza privlači velik interes/Thinkstock

Prva regionalna startup burza Funderbeam SEE planira u 2017. prikupiti za svoje članove oko 20 milijuna kuna kapitala.

U to su uračunate i potencijalne investicije u startupe te male i srednje tvrtke ne samo u Hrvatskoj već i u Sloveniji i Srbiji, ali procjena je da će većina biti u tvrtke u Hrvatskoj. Damir Bičanić, direktor Funderbeama SEE u petak je u Zagrebu na predstavljanju druge crowdfunding kampanje, za regionalno širenje konzultantske tvrtke Sense Consulting, istaknuo da im cilj realizirati dva do tri milijuna eura investicije do kraja godine. Dodao je da je prva kampanja, ona za solinskog proizvođača pametnih klupa Include, prikupila više od 460 tisuća eura, odnosno 3,4 milijuna kuna, od preko 300 investitora. "Svakodnevno nas zovu startupi, ali nakon što su vidjeli kakav je rezultat polučila kampanja za Include imamo deset startupa koji su zainteresirani napraviti isto.

10 startupa već je pokazalo interes za kampanju preko Funderbeama

Okretanje SME segmentu

Kampanja za Sense Consulting, prvu malu ili srednju tvrtku u Europi koja se pomoću crowdinvestinga financira po takoreći istom modelu kako bi to bilo na burzi, naš je korak dalje, da ovaj oblik investicija otvorimo i za najambicioznije među 98 posto hrvatskih poduzeća", kaže Bičanić. Kampanja grupnog investiranja u Sense Consulting, gdje je cilj prikupiti pet milijuna kuna, već je prvi dan premašila više od polovice traženog iznosa. Prema podacima Funderbeama, Sense je inicijalni cilj kampanje trenutačno postavio na 500 tisuća eura, a investitori su prijavili interes od 438 tisuća eura. Vedran Antoljak, direktor Sense Consultinga kaže da to ne znači ništa već poziva investitore da se slobodno jave.

"Nama je banka ponudila kredit s nižim troškom nego smo se spremni obvezati investitorima na ovaj način. Imali smo i šest investitora koji su nam bili spremni pokriti cjelokupnu investiciju, ali ne želimo to. Želimo imati što više različitih investitora, jer je plan da do 2020. napravimo IPO", kaže Antoljak. Ivana Gažić, predsjednica uprave Zagrebačke burze, koja je s estonskim startupom Funderbeamom pokrenula Funderbeam SEE kaže da su u kratko vrijeme uspjeli pokazati da atraktivnih poduzetničkih projekata kao i investitora spremnih ulagati u njih ima više nego se to obično misli. Na tržištu se priča da bi se u Hrvatskoj u kratko vrijeme mogla pojaviti ne jedan već dva lokalna VC fonda te da je uspjeh crowdinvesting kampanje za Include zaintrigirao čak i Vladu da počne razmišljati o novim oblicima investiranja.

Gažić to nije željela komentirati. Kaže da je trenutačno najviše pod dojmom samih investitora. "Da sam nekome prije koji mjesec pričala odakle će sve dolaziti investitori u Include i koliko će biti raznovrsni, ne bi mi vjerovali. Svi u branši poznajemo domaće investitore, ali veliki broj ulagača u Include bili su naši stručnjaci izvana koji su ulagali od 100 do nekoliko desetaka tisuća eura. To ukazuje da imamo daleko više potencijala da podržimo razvoj hrvatskog gospodarstva i zadržimo talente nego se to do sada mislilo", kaže Gažić. Tržište crowdfundinga u Hrvatskoj lani je podbacilo na 323,4 tisuće dolara.

Postignut rekord

No, već je u četiri mjeseca ove godine, najvećim djelom upravo zahvaljujući Includeu, dosegnuo rekordnih 878.100 dolara.