Vjerujete li svojoj kemijskoj olovci?

Foto: foto press

Svake se godine u svijetu zbog krivotvorenja dokumenata šteta broji u milijardama dolara.

FBI procjenjuje da samo na malverzacijama s čekovima banke u SAD-u pretrpe gubitke veće od 800 milijuna dolara godišnje. Tu su još i malverzacije s ugovorima, oporukama i mnogim drugim dokumentima koje nisu uključene u tu crnu brojku.

Ono što kod falsificiranja kriminalcima uvelike olakšava posao jest nemarnost i neznanje samih korisnika, koji ne obraćaju pažnju na to da li potpisuju dokumente pisaćim priborom koji ima pigmentnu tintu s ISO certifikatom za dokumentarnu uporabu.

Dodatan problem predstavlja i neosvještenost struke, jer u nas je uobičajeno da bankovni djelatnici, javni bilježnici ili suci potpisuju važne dokumente s prvom "no-name" pisaljkom koja im se nađe pri ruci.

Loša kvaliteta tinte u takvim kemijskim olovkama ostaje na površini i ne prodire u strukturu papira te se lako briše jednostavnim kemijskim ili mehaničkim metodama. Doslovno je dovoljno malo vještine i običnog acetona da se sa papira izbriše ili izmijeni sadržaj. Ključni problem pritom leži u činjenici da većina kemijskih olovaka nema pigmentnu tintu pa je takav zapis kratkotrajan, blijedi na svjetlosti i lako se ispire.

Ako se zaista želite zaštititi dovoljno je da obratite pažnju na to ima li vaš pisaći pribor dokumentarnu tintu, odnosno posjeduje li ISO 14145-2 certifikat, jer takva tinta prodire duboko u vlakna papira i sprječava krivotvorenje.

Sjećate li se filma "Catch me if you can" ("Uhvati me ako možeš") s Leonardom Di Capriom u glavnoj ulozi? Taj je film inspiriran životnom pričom Franka Abagnale-a, avanturista i krivotvoritelja koji je uz pomoć svojih vještina krivotvorenja dokumenata pronevjerio na desetine milijuna dolara tijekom šezdesetih godina prošlog stoljeća. Nakon zatvora i pokajanja, danas je Abagnale najuvaženiji stručnjak za sigurnost dokumenata, predavač na FBI akademiji i savjetnik brojnih financijskih institucija.

Taj je gospodin unaprijedio mnoge financijske dokumente i pomogao bankama i institucijama da se zaštite od krivotvoritelja svih vrsta.

Prilikom testiranja pisaćih instrumenata, po nalogu jedne financijske institucije, uspoređivao je kvalitetu dokumentarne tinte svih poznatijih proizvođača koji imaju ISO 14145-2 certifikat.

Tražio je idealno sredstvo za potpisivanje dokumenata, na način da je zapise podvrgavao raznim kemijskim utjecajima i sredstvima koje krivotvoritelji koriste za tzv. "ispiranje", odnosno brisanje i preinaku izvornog zapisa.

Kao najkvalitetnije i najsigurnije rješenje za zaštitu izdvojio je pisaće instrumente japanskog proizvođača UNI Mitsubishi Pencil. Danas je UNI najpoznatiji svjetski proizvođač pisaćeg pribora za dokumentarnu uporabu.

Nekima će možda trebati samo nekoliko puta u životu, kada potpisuju vjenčani list ili oporuku, no, radite li u banci, na sudu, u javnobilježničkom uredu ili u svom poslu često potpisujete dokumente, zaštitite svoje potpise i zapise kvalitetnim pisaćim programom.