Kontroling akademija – rasadnik kontrolerskih znanja

Poduzetnica, direktorica, uskoro doktorica znanosti, Andreja Švigir već dvadeset godina dokazuje da predmet njezina praktičnog i teorijskog rada - kontroling - i te kako pomaže razvoju, opstanku i napretku svakog poduzeća. U čemu je tajna koristi kontrolinga, kako kontroling prihvaćaju zasposleni i menadžment hrvatskih poduzeća, kako kontroling potiče na učenje i razvoj i u konačnici imamo li obrazovane stručnjake iz područja kontrolinga?

1. Altius na jesen, točnije 29.9. otvara vrata svoje Kontroling akademije na kojoj počinje edukacija 5. generacije hrvatskih kontrolera. Educirati pet generacija kontrolera nije malo...

Zapravo radi se o 9. generaciji kontrolera. Naime, Altius je još 2007. godine krenuo s edukacijama kontrolera te u koautorstvu pokrenuo jednogodišnje školovanje hrvatskih kontrolera koje je verificiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Tako da imamo dugu tradiciju u obrazovanju kontrolera. Ona je rezultirala kvalitetnim edukacijskim programom sadržanim u našoj Kontroling akademiji koji se temelji na povezivanju kontrolerske teorije i prakse.

2. Možete li nam pojasniti o kakvoj je Akademiji riječ?

Naša je misija pronošenje ideje kontrolinga kao upravljačkog koncepta, bez kojeg je moderno upravljanje nemoguće. Da bi kontroleri mogli pronositi tu ideju moraju biti educirani. Naša akademija koja se temelji na najnovijim kontrolerskim znanjima, ali i praksi, dakle svjetskim standardima kvalitete nudi tu mogućnost. Akademija se provodi kroz četiri modula u trajanju od 100 nastavnih sati. Svaki modul ima 4 radionice koje se održavaju u poslijepodnevnim satima. Predavači na našoj akademiji su znanstvenici i praktičari, sve odreda vrhunski stručnjaci, koje vrijedi poslušati i od kojih vrijedi učiti.

3. Što kontroleri uče na modulima vaše Akademiji?

Prvi je model usmjeren na ulogu i organizaciju kontrolinga, ali i na sudjelovanje kontrolinga kod određivanja ciljeva poduzeća. Jednako tako na prvom modulu se stvaraju temelji organizacije i unaprjeđenja kontrolinga pa se polaznici educiraju iz područja financijskog, troškovnog i upravljačkog računovodstva. Na drugom modulu prolazimo kroz područje analize i planiranja te kontroling nabave, zaliha te kupaca i marketinga. Na trećem modulu usmjerni smo na expertna znanja koja su važna za kontrolere kao što je područje naprednog excela, ststistike i analize rizika. I u konačnici na četvrtom modulu učimo o izvještavanju iz kontrolinga, ali i zakonitostima područja odlučivanja. S obzirom da kontroleri često donose loše vijesti pa su na meti cijelokupnog menadžmenta na ovom modulu ćemo ih poučiti o „mekim“ vještinama i zamkama komuniciranja i u konačnici ćemo jednu radionicu posvetiti prezentacijskim vještinama. Dakle, radi se o sveobuhvatnoj edukaciji nakon koje se stječe Altiusov certifikat kvalitete, ali što je važnije stječu se znanja i kompetencije koje kontroleri sa sobom odnose u svijet biznisa.

6. Koji su ciljevi vaše kontroling akademije?

Naša akademija ima 3 glavna cilja. Prije svega prijenost i razmjena kontrolerskog znanja i iskustva, zatim stjecanje kompetencija za samostalno uvođenje i razvoj kontrolinga u poduzeća i u konačnici osim „čvrstih“ kontrolerskih znanja usvojiti znanja iz područja komunikacije i pihologije kako bi učinkovito prenosili informacije i poticali organizaciju na promjene.

5. Altius ove godine očekuje certificiranje akadmije od strane IGC – International Group of Controlling, krovnog europskog kontrolerskog udruženje?

Tako je. Uskoro nam iz Švicarske dolazi profesor Metzger koji je jedan od glavnih ocjenjivača kvalitete edukacijskih programa iz područja kontrolinga. Profesor je nakon uvida u program naše Akademije iskazao veliko zadovoljstvo sadržajem, tako da očekujemo verifikaciju do kraja godine. Dakle, svi polaznici će osim Altiusove diplome, dobiti i diplomu verificiranu od strane IGC-a.

6. Kako se radi na vašoj Akademiji? Poznati ste po atraktivnom prenošenju znanja i iskustva...

Akademija je, kao što sam već navela nastala kao plod našeg iskustva u uvođenju kontrolinga u brojna hrvatska poduzeća. Radi se na praktičnim i konkretnim primjerima, analiziraju se studiji slučajeva, a polaznike se potiče da već u vrijeme polaska akademije sami krenu uvoditi i(li) unaprjeđivati kontroling u poduzeću u kojem rade. Akademija ima jasno definiranu metodu rada koja se provodi kroz predavanja na koja odlazi 50% vremena dok se u praktičnom djelu posebna pažnja posvećuje timskom radu, zaključivanju i prezentiranju, zatim igranju uloga i debatama. Većina našeg programa izvodi se na računalima. Kroz Akademiju želimo potaknuti način razmišljanja „out of the box“ , pomicati granice učenja i vlastitog razvoja. Altiusove edukacije iz kontrolinga prošlo je više od tisuću polaznika. Naši polaznici su naši ambasadori i svjedoče o našoj kvaliteti. Ali jednako tako, treba reći da su naši polaznici sudjelovali u stvaranju te kvalitete. Hvala im na tome!

7. Uvodili ste i uvodite kontroling u naša poduzeća. Što to zapravo znači?

Radi se o procesu koji je zahtjevan, ali i predivan. Prije svega uči nas povezanosti, uči nas da smo dio cjeline. Pokazuje da naši dobri ili loši sektorski rezultati itekako utječu na rezultate ostalih sektora. Uči nas kvalitetnom timskom radu. Tijekom godina razvili smo vlastitu metodologiju uvođenja kontrolinga, poznatu kao AORI metoda. Čine je analiza poduzeća, kreiranje kontrolerske organizacijske strukture, uvođenje troškovnog, odnosno upravljačkog računovodstva te kreiranje informacijskog sustava iz kontrolinga. Proces uvođenja završava prvim zajedničkim kontrolerskim sastankom. Ondje se prezentiraju izvještaji iz kontrolinga na temelju kojih se donose kvalitetne poslovne odluke. U trenutku kada vidimo tim koji zajednički funkcionira - raspravlja o nalazima u izvještajima i daje prijedloge za unaprjeđenja, naš je posao završio.

8. Vaša Akademija ima jednu posebnost, a to je rad s konjima? Moramo priznati da je ideja originalna, kako ste došli na nju?

Konji su posebna stvorenja, istovremeno i plaha i snažna. Iako svi misle kako je jednostavno upravljati konjima, morat ćemo im razbiti tu iluziju. Naime, o vještini jahača, ali i odnosu koji ima prema ovim plemenitim životinjama ovisi i vještina konja. Ljudi u blizini konja intenzivnije i otvorenije iskazuju emocije koje u svakodnevnim okolnostima ostaju potisnute, ali jednako tako uče čitati neverbalnu komunikaciju. Konji nam u tome pomažu, naši su veliki učitelji. Opće je poznato da kontroleri moraju biti i psiholozi. Naime to su ljudi koji komuniciraju sa svim zaposlenicima, menadžerima i vlasnicima. Zbog toga im je važno izoštriti percepciju za neverbalne signale koje nam ljudi šalju. To nam pomaže u razumijevanju njihovih strahova, dvojbi i nesigurnosti. Kroz svoje dugogodišnje bavljanje s konjima puno sam učila i naučila od tih divnih životinja. Želim to stečeno znanje prenijeti dalje.

9. Što nakon završene kontroling akademije?

Nakon završetka školovanja, polaznici će biti u poptunosti osposobljeni za posao kontrolera. Na njima je da nastave s unaprjeđenjem i razvojem kontrolinga u poduzeću u kojem rade. Na nama je i nadalje pružiti im podršku u stjecanju novih znanja i vještina.

Važno je nastaviti i s daljnjim edukacijama. Ono što smo primjetili, a sada ćemo pratiti kroz naš Alumni je da su naši kontroleri nakon završenog školovanja napredovali u svom profesionalnom životu. To nas osobito raduje i čini ponosnima.