'U skladu s prirodom' – smotra zborova s eko karakterom

FOTO: Press

Osnovna ideja organizacije smotre temeljila se na želji da Bakrani prigrle zborsku glazbu, kao što je to bilo 100-njak godina unatrag, te da Bakar postane zapaženo odrediše ljubitelja zborskog pjevanja u Primorsko-goranskoj županiji. Da bismo privukli sugrađane i stanovnike šireg područja Bakra i Rijeke, odlučili smo kroz samu smotru utkati i poruke o društvenoj odgovornosti i važnosti aktiviranja zajednice, pa našu smotru dodatno obilježava ideja promišljanja i poticanja održivog razvoja lokalne sredine, koja se temelji na ekologiji i baštini, ali i poticanja društvenog aktivizma u sprezi s lokalnim poduzetnicima. Već treću godinu okupljamo zborove različitih profila: od super-zborova koji osvajaju državne i međunarodne nagrade, do amaterskih zborova koji okupljaju ljude koji žele korisno i sadržajno provoditi slobodno vrijeme, od zborova koji njeguju klasičnu do onih koji preferiraju modernu glazbu. Moglo bi se reći da će svaki posjetitelj naći nešto za sebe, ali isto tako da zajedno promoviramo zborsko pjevanje u svim njegovim pojavnostima.

U protekle tri godine, smotra se pokazala izuzetno atraktivnom za zborove i publiku, te naišla na veliki interes zborova i šire od naše Primorsko-goranske županije - svake godine u Domu kulture 'Matija Mažić' okupljamo oko 350 izvođača, oko 50 volontera u organizaciji i oko 400 posjetitelja, što je velik broj u odnosu na broj stanovnika u Bakru (Bakar bez okolnih mjesta broji oko 1 500 stanovnika).

Sadržaj smotre obogatili smo mimohodom Puhačkog orkestra i zborova, evocirajući davnu proslavu 50- godišnjice Sklada (1927.g) , kada je 10-ak zborova predvođenih Skladovom limenom glazbom, a pod vodstvom Artura Gervaisa, najistaknutijeg kapelnika, dirigenta i orguljaša u bakarskoj povijesti (inače oca Drage Gervaisa) prodefiliralo kroz Bakar. Prije same promenade, poznati bakarski fotograf, Miljenko Šegulja izrađuje skupne fotografije svih sudionika povorke.

Nakon promenade (budnice), Puhački orkestar održava mini koncert na ulazu u Dom kulture, a od 19:00-21:00 12 zborova izvodi svaki po dvije do tri pjesme, pazeći da minutaža ne pređe 8 minuta.

U želji da se što više animira lokalna zajednica, u provedbi smotre uključeno je 50-ak članova bakarskih udruga u funkciji osiguranja, redara, domaćina, hostesa, pripreme domjenka, voditelja, fotografa i snimatelja (Bakarska žena, Udruga umirovljenika, Društvo 'Naša djeca', UHBDR Grada Bakra, Bakarska straža, DVD Bakar).

Od 2018. godine smotra 'U skladu s prirodom' je međunarodna, a održava se zadnje subote u rujnu, dakle 29.09.2018. , u Bakru, u Domu kulture 'Matija Mažić'.

Program smotre je sljedeći:

17:45 – 18:00: Skupno fotografiranje sudionika smotre by Miljenko Šegulja

18:00 – 18:30: Mimohod od 'Slovenke' do Doma kulture 'Matija Mažić': Puhački orkestar i zborovi

18:30 – 19:00 : Mini koncert Puhačkog orkestra

19:00 – 21:00: Smotra 'U skladu s prirodom'

21:00 nadalje: Druženje zborova

Uz domaćine KUU Sklad iz Bakra, ove godine gostovat će renomirani domaći i strani zborovi:

MPZ KUU „Jeka Primorja“, Rijeka

Združeni zbor KUD „Sloga“, Hreljin i KUD „Martin Matetić“, Jadranovo

MPZ „DVD Opatija“, Opatija

KUD „Ive Jurjević“, Omišalj

PHPD „Zora“, Karlovac

MPZ „Gimpl“, Ravna Gora

MPZ „Ronjgi“, Ronjgi

MPZ „Zlatne godine“ Pula

KUU „Sklad“ , Bakar

MPZ „San Martino“, Tapogliano (IT)

Muški zbor 'Franc Urbanc', Bohinj (SLO)

Ove godine, smotra ima međunarodni karakter – dolaze nam zborovi iz Bohinja (Slo) i Tapogliana (It). Na smotri ćemo obilježiti i jednu divnu obljetnicu i to PHPD 'Zore' iz Karlovca, koja slavi 160. godišnjicu i najstariji je zbor u Hrvatskoj.

Svaki zbor donosi nam na poklon sadnicu stabla kojom ćemo ozeleniti naš grad.

Ovaj projekt je pozitivan primjer građanske inicijative koja angažira cijelu zajednicu – građane i poduzetnike, te promovira društvene vrijednosti kao što su glazbeni amaterizam i svijest o održivom ekološkom razvoju zajednice!

Još jednom valja istaknuti da ovakav veliki projekt KUU Sklad provodi u suradnji s bakarskim udrugama: Bakarska žena, Udruga umirovljenika, Društvo 'Naša djeca', UHBDR Grada Bakra, Bakarska straža, DVD Bakar, uz financijsku podršku Grada Bakra, ali i mnogih bakarskih poduzetnika koji su svojim donacijama omogućili da ovaj događaj dostojno predstavi Bakarsko nasljeđe, ali i sadašnji potencijal.

Namjera nam je u KUU Sklad da nam ova manifestacije postane tradicionalna, te da Bakar postane poželjna jesenska kulturna destinacija.