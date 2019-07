Štrajk autobusnih javno linijskih prijevoznika na početku nove školske godine

foto: promo

U ponedjeljak 22.07. u Zagrebu je održan sastanak Udruge sindikata vozača i prometnih radnika i Sindikat prometa i veza, a dva dana kasnije, 24.07. u Samoboru sastanak Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Sa oba sastanka upućena su pisma Vladi i nadležnim ministarstvima s najavom štrajka upozorenja vozača, a potom i kompletne obustave javno linijskog prijevoza početkom školske godine ukoliko ne budu sklopljeni ugovori o javnim uslugama sukladno uredbi EU 1370/2007.

U svojem pismu, predstavnici Udruge sindikata vozača i prometnih radnika i Sindikata prometa i veza u ime 7 000 radnika prije svega vozača autobusa, skreću pozornost Vladi na alarmantno stanje i nered koji vlada u javnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom prijevozu te upozoravaju na tešku situaciju i brojne nepravde s kojima se zadnjih dvadesetak godina suočavaju hrvatski javni linijski prijevoznici i njihovi zaposlenici, a sve zato jer ne postoje jasna pravila i zakoni u prijevozu putnika u Republici Hrvatskoj.

U pismu sindikata uz ostalo navodi se kako je: „Republika Hrvatska je zaštitila Jadroliniju i domaće prijevoznike u pomorskom prijevozu putnika i vozila između kopna i otoka i njihove radnike dugogodišnjom koncesijom, od stranih i ostalih prijevoznika. Nije ih izložila natječajima nego priznala im povijesna prava i osigurala im subvencije da bi zadržali domaće radnike i mornare i dala vremena za prilagodbu. Republika Hrvatska je HŽ putnički prijevoz također zaštitila kako tvrtku tako i zaposlenike sa dugogodišnjom koncesijom i subvencijama, priznala im stečena prava, nije ih izložila tržištu nego dala vremena za prilagodbu.“ Istovremeno je autobusne javno linijske prijevoznike ostavila na milost i nemilost surovoj hrvatskoj stvarnosti, stoga se s pravom pitaju zašto se diskriminiraju djelatnici ove branše i kako je moguće da su europske države iz našeg okruženja poput Slovenije, Austrije i Njemačke javno linijski prijevoz putnika autobusima mogle urediti sukladno uredbi EU, a mi ne možemo? Odgovore na ova pitanja traže u najkraćem mogućem roku, a ukoliko ih ne dobiju hrvatski vozači autobusa biti će primorani krenuti u štrajk.

Strpljenja više nemaju niti članovi Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika koja okuplja 29 vodećih hrvatskih autobusnih prijevoznih poduzeća koja održavaju preko 80% županijskih linija od Vukovara do Dubrovnika. Od svojih su sindikata zaprimili dopise u kojima ih se obavještava da će započeti sa štrajkovima početkom školske godine jer se osjećaju diskriminirano i nezaštićeno, a kako dijele sudbinu svojih radnika odlučili su podržati njihove zahtjeve. U njihovom pismu upućenom Vladi i ministarstvima između ostalog stoji: „Unatoč nizu obećanja zadnjih godina, od stupanja na snagu nadležnog zakona (12.5.2018.) nije donesen pravilnik temeljem kojega bi se definirao sustav Ugovora o javnim uslugama. Zakonska obveza je da se Ugovori o javnim uslugama sklope do 30.11.2019. Za nas je u potpunosti neprihvatljivo produljenje roka početka Ugovora u javnim uslugama, jer bi isto značilo propast naših poduzeća.“

Baš kao i sindikati, autobusni javno linijski prijevoznici imaju samo jedan zahtjev: sklapanje ugovora o javnim uslugama prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu do 30.11.2019., te s tim u vezi Vladu mole za hitan sastanak najkasnije do 7.8.2019. Ukoliko do navedenog ne dođe najavljuju obustavu prijevoza početkom školske godine.