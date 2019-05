Racionalno i učinkovito 3D konstruiranje

Foto: Promo

U poduzeću Siemens Industry Software, danas posve vodećoj proprogramskoj kući za CAD/CAM i PLM tehnologiju, su svjesni su da imaju velike korporacije iz automobilske, avionske, brodograđevne i sl. industrije kod razvoja svojih proizvoda posebne zahtjeve. Njima je za CAD/CAM/CAE područje namijenjen program NX.

Velikoj večini ostalih poduzeća, posebno iz oblasti elektro-strojogradnje, Siemens za konstruiranje i izradu svojih proizvoda nudi za 3D modeliranje jednostavniji, i također vrlo učinkovit program Solid Edge. Tisuće korisnika programa Solid Edge diljem svijeta, u manjim i srednje velikim poduzećima, naravno isto tako žele svoje proizvode razvijati u uređenoj PLM okolini, koja im omogućuje maksimalno učinkovito korištenje svojih podataka i drugih informacija o proizvodima, pa i optimizaciju procesa kod razvoja proizvoda. U tom je smislu program Solid Edge podržan i integriran sa PLM aplikacijom Teamcenter poduzeća Siemens Industry Software, koji ima u svijetu više milijuna korisnika.

Jednako integrirano, sa punom asociativnošću, korisnicima programa Solid Edge sa modulima Solid Edge CAM Pro na raspolaganju su posve vodeći NX algoritmi za NC tehnologiju, od 2.5 do 5-osnih obrada i najno- vije Additive Machining tehnologije, koja u fazi izrade kombinira metode 3D Printing i NC obrade. Korisnici programa Solid Edge, zahvaljujući Sinhronoj tehnologiji, koja je patentirano rješenje poduzeća Siemens, vrlo brzo mogu pripremiti model za NC obradu. Generirane putanje alata za NC obradu su optimizirane do te mjere, da su vremena strojnih obrada i do 30% kraća u odnosu na mnoga u praksi korištena rješenja.

Već dugo poznate vrhunske Solid Edge aplikacije za 3D modeliranje, za modeliranje proizvoda od limova (sheet metal), za izradu tehničke dokumentacije (2D Drafting), za modeliranje i največih sklopova od više desetaka tisuća komponenata, za inženjerske proračune i konačno za izradu fotorealističnih prikaza (rendering), sada su dopunjene sa vodećim CAD rješenjima za upotrebu u elektrotehnici i elektronici poduzeća MENTOR GRAPHICS, kojeg si je poduzeće Siemens pridružilo u lanskoj godini, i dio njihovih rješenja integriralo u okruženje programa Solid Edge.

Solid Edge omogućuje i novi način generativnog modeliranja, poznatog kao optimizacija topologije. Tim se načinom za ključne komponente postigne potpuna ravnoteža između karakteristika čvrstoće i težine. Reverzni inženjering omogućuje da se kod konstruiranja mogu koristiti i skenirani modeli. Također se može neposredno iz programa Solid Edge vršiti 3D printanje i zapisati geometriju u standardnim forma-tima, kao STL i 3MF. Pored analiza črvstoće za komponente i sklopove, analiza mehanizama, Solid Edge sada omogućuje i analizu strujanja tekučina i prijenosa topline. Uz izradu klasične tehničke dokumentacije, u programu Solid Edge mogu se opisivati i 3D modeli, čime se otvara put u model based definition način rada.