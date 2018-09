Predsjednik uprave Addiko banke: Spremnost na promjene preduvjet je razvoja i uspjeha

Foto: Promo

Mario Žižek predsjednik je Uprave hrvatske Addiko Bank, jednog od partnera Future Tense konferencije koja će se održati 2. listopada 2018. godine u zagrebačkoj Laubi, a na kojoj će o nadolazećim trendovima govoriti svjetski poznati futurolozi. Tako će, upravo uz podršku Addiko Bank, na temu budućnosti plaćanja govoriti David Birch, na temu prehrambenog sektora Morgain Gaye, na temu pametnih gradova Aric Dromi, a o utjecaju razvoja tehnologije na razvoj čovječanstva Gerd Leonhard.

Povodom konferencije Mario Žižek je izjavio „Koliko god šablonski zvučalo, volimo sagledavati sve što je novo i sve što se mijenja u svijetu i našem okruženju. Upravo je to bit današnjeg modernog poslovanja. Smatram kako je mogućnost i spremnost na promjene bilo koje organizacije, a pogotovo onih u financijskoj i bankarskoj industriji preduvjet za uspjeh i danas i u budućnosti.“

Ističe da su iz svoje poslovne filozofije izbrisali staru narodnu misao „Ne mijenjaj ono što je dobro“ te da svakodnevno razmatraju načine kako unaprijediti svoje poslovanje i biti učinkovitija organizacija i bolji partner svojim klijentima. To podrazumijeva praćenje i anticipiranje tržišnih trendova, adekvatno ispunjenje očekivanja klijenata te uzimanje u obzir i zadovoljavanje svih karika u lancu poslovanja. Razlog tome je, kako navodi, činjenica da je njihovo poslovanje ovisno o ljudima pa tako i njihov uspjeh ovisi o željama krajnjih korisnika. Zanemarivanje istih onemogućuje provođenje potrebnih promjena unutar organizacije, a samim time i razvoj organizacije koja ako želi biti konkurenta, moderna, digitalna i inovativna mora njegovati i takvu korporativnu kulturu.

Što se predviđanja o budućnosti tiče, gospodin Žižek smatra da strojevi neće zamijeniti ljude, ali smatra da upotreba strojeva može puno pomoći ljudima. „Mi u Addiko banci počeli smo primjenjivati robotiku s ciljem da olakšamo posao svojim djelatnicima i omogućimo im da ne moraju raditi poslove koji nemaju dodanu vrijednost. Umjesto toga, zaposlenicima dajemo mogućnost da budu kreativni i iskažu se u poslovima koje ne mogu obavljati strojevi.“ istakao je Žižek.

Iako neće zamijeniti ljude, tehnologija će, bez sumnje, doživjeti velike promjene u budućnosti, tvrdi Žižek. „Pitate me što će biti 2030., a ja vam u ovom trenutku ne mogu reći ni što će biti 2022. ili pak 2025. godine. Brzina promjena raste svakim danom i to eksponencijalno. Sjetite se samo što je bilo normalno u bankarstvu prije 5 godina. Stoga je teško predvidjeti što će biti standardom 5 godina od danas. Sigurno pak jest kako je potencijal promjena i mogućnosti koje one otvaraju iznimno velik“ – navodi Žižek. Baš zbog toga vjeruje da je važno saslušati stručna mišljenja futurologa, te prema njima formirati kratkoročne i dugoročne planove.

Iako smatra da cijelu financijsku i bankarsku industriju čeka mnoštvo promjena, od ponašanja potrošača do načina internog funkcioniranja samih banaka, Žižek vidi segment plaćanja kao područje koje će se suočiti s najviše promjena. Nove tehnologije, novi igrači, nove usluge, mobilni novčanici i instant plaćanja samo su neke od stvari za koje smatra da bi mogle obilježiti iduće godine.

O svim tim, ali i drugim temama, Mario Žižek i njegove kolege slušat će na Future Tense konferenciji 2. listopada u Zagrebu.