Posao u turizmu ponekad djeluje predobro da bi bio istinit

Foto: Dino Stanin/PIXSELL (Dugi otok idealan je za nautički turizam)

Hrvatska ima 1244 otoka, od čega je njih 78 veće od kilometra četvornog i naseljeno. A jedan od najljepših, ako ne i najljepši, svakako je Dugi otok. Oduševljava mirnoćom, ljepotom i povijesti, što ga ne čini samo idealnim mjestom za odmor, već i za rad. Stoga je privilegija na njemu dobiti posao u nekom od zanimanja vezanih uz turistički sustav.

Obiteljska atmosfera

Sretnik svakako jest student pete godine turističkog smjera zagrebačkog Ekonomskog fakulteta Zdravko Milinović, koji je kao dio praktičnog rada preko ljeta prihvatio ponudu odlaska na Dugi otok, u hotel Luka, kao zaposlenik odjela za hranu i piće. Riječ je o omanjem obiteljskom hotelu iste takve atmosfere, gdje rad nije ubrzan i zahtjevan kao u većim, turbulentnijim mjestima na Jadranu.

- Kad sam dolazio na Dugi otok bio sam malo skeptičan, priznajem. Nije blizu obale, nije razvikan kao hit destinacija za zabavu, ali savršeno je. Gosti koji ovdje dolaze žele mirnoću i obiteljsku atmosferu, a to im se i nudi. Sve još uvijek podsjeća na neka starija vremena otprije nekoliko desetljeća, u smislu samog ophođenja prema nama zaposlenima, ali i s naše strane prema gostima. Nema nikakvih napetosti, prohtjeva, sve se nekako zna i to je tako jer ovdje dolaze desetljećima isti ljudi, ostali stižu uz preporuku tako da se konstantno rotira sličan tip gostiju - pojasnio je 30-godišnji Zdravko.

Bio je napet prije dolaska jer nema previše iskustva u ugostiteljstvu, više je radio s brojevima, kako kaže. Ali, htio je isprobati nešto novo tako da iz prve ruke vidi kako sve skupa izgleda na tzv. prvim linijama.

- Na kraju je ispalo savršeno jer zadužen sam samo za jedan segment poslovanja, nema nikakve žurbe i poslužujemo sve što imamo u ponudi na kolicima. Idealno za nekoga tko nije previše spretan s pladnjem - smije se Zdravko.

Nismo svjesni ljepote

Sami hotel broji ukupno 74 sobe i u ponudi ima izlete, što rasterećuje same zaposlenike, iako svejedno često porazgovaraju s gostima o tome što se nudi i što posjetiti.

- Kako bismo i sami upoznali otok i okolicu, išli smo na nekoliko organiziranih izleta. Bilo je sjajno. Usput smo se družili s gostima, vidjeli što ih najviše zanima i koliko su zadovoljni. Tad smo se osjećali kao da smo i mi sami turisti. I to je ono što mi se sviđa, taj neki prisni odnos. Komunikativan sam po prirodi i odgovara mi ući u razgovor bez da me netko gleda ispod oka od nadređenih. Ovdje se to cijeni i potiče - govori Zdravko.

Kaže da gostiju iz Hrvatske nema previše, tek se nađe poneki hrvatskog podrijetla iz Njemačke, Australije ili Sjedinjenih Američkih Država. Tradicionalno, najviše je Talijana od stranih gostiju, potom slijede Slovenci pa Nijemci.

- Svi su mi jednako dragi, bilo bi nepravedno nekoga istaknuti. Bitno je da nema nikakvih problema i da se sa svima može normalno porazgovarati, da su zadovoljni kako radim i da im uvijek mogu pomoći što god trebaju - objašnjava Zdravko.

Iako je radio dvije godine na području Zadra, ovakvo iskustvo nikad nije imao i zato naglašava da bi preporučio odlazak na neko tako mirnije mjesto svima - uvijek!

- Malo tko je svjestan koliko je Hrvatska lijepa i koliko toga može ponuditi sve dok se sam ne uvjeri u to. Raditi na Dugom otoku stvarno je privilegija i onima koji vole pobjeći od gužve te osjetiti jedan obiteljski štih turizma neka dođe ovdje, kao gost ili zaposlenik, uživat će kako god se okrene.