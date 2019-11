PlanRadar: Nastaviti rasti i uvoditi inovacije u 2020.

aplikacija PlanRadar

PlanRadar je “Software as service” rješenje u oblaku namijenjeno za projekte u graditeljstvu i nekretninama koje omogućuje jednostavni sustav ticketa i izravne komunikacije čime se smanjuju prekoračenja budžeta, pogreške i kašnjenje s izvršenjem zadataka. Iako se proteklih godina građevinski sektor i tržište nekretnina u Hrvatskoj oporavilo od posljedica ekonomske krize, ovi sektori zaostaju kada je riječ o digitalizaciji. Mnoge građevinske kompanije još uvijek koriste isti način poslovanja kao i prije 20 ili 30 godina – korištenjem papirnate dokumentacije, što može negativno utjecati na izvođenje radova zbog velike količine podataka. Osim toga, digitalizacija predstavlja savršeno rješenje za druge izazove kao što je nedostatak radne snage ili problemi financiranja projekta. Zahvaljujući prednostima koje pruža, softver PlanRadar svaki tjedan obrađuje više od 25 000 projekata na kojima korisnici u prosjeku štede 7 sati tjedno, odnosno 18% radnog vremena.

PlanRadar trenutno ima 80 zaposlenika širom svijeta, uključujući i prodajni tim, što je dvostruko više nego godinu dana ranije. Rast tvrtke pratio je i rast prihoda, koji je udvostručen u odnosu na 2018. PlanRadar je ove godine proširio poslovanje na nova tržišta otvaranjem dva ureda, u Londonu za Ujedinjeno Kraljevstvo i drugi u Zagrebu za regiju Jugoistočne Europe. Mnogi su prepoznali sjajne rezultate ostvarene u 2018. i 2019. što je u konačnici dovelo do velikog priznanja za tvrtku PlanRadar kojoj je dodijeljena nagrada EY Poduzetnik godine u Austriji u kategoriji Startup

Neposredni planovi za budućnost - Ulaganje u sigurnost

Od sredine 2019. godine članovi PlanRadar tima rade na implementaciji sustava za upravljanje sigurnošću podataka. Rezultat ovog postupka bit će ISO 27001 certifikat koji će koristiti svim postojećim i budućim klijentima nudeći maksimalnu pouzdanost, integritet i dostupnost podataka. Ova značajka bit će nadopuna već ionako izuzetno sigurnom softveru u sklopu kojeg se informacije pohranjuju u skladu s uredbama Zakona za zaštiti podataka (GDPR). Cjelokupni postupak certifikacije trajat će između šest i 12 mjeseci, a uključuje sve aspekte organizacije kao što su unutarnji procesi, organizacijske mjere i obrazovanje zaposlenika.

BIM – Building Information Modeling tehnologija

„Početkom 2020. godine PlanRadar će proširiti softver postojećom funkcijom BIM (Building Information Modelling) koja će omogućiti još učinkovitiji rad na projektima u graditeljstvu i nekretninama. Uz ovo proširenje nositelji, upravitelji i voditelji objekata; trgovci, građevinske tvrtke, arhitekti i inženjeri moći će raditi još učinkovitije te uštediti još više vremena i novca. Također moći će koristiti softver kao BIM preglednik, tako da korisnici neće imati potrebe dodatnog financijskog ulaganja u zasebnu programsku opremu da bi pregledali BIM modele. To znači da će se podaci o građevinama, koji su prenijeti u softver, moći pregledavati izravno u BIM pregledniku unutar same aplikacije. Ticketi i sve informacije o nedostatcima, zadacima i nedovršenim poslovima bit će vidljive u 3D prikazu objekta, a moći će se dijeliti s ostalim korisnicima koji za to imaju ovlaštenje.“ izjavio je Bojan Peković, direktor tvrtke PlanRadar za Hrvatsku, Srbiju i Sloveniju.

Pogled u budućnost

PlanRadar osnovao sam 2013. godine sa svojim timom koji se sastoji od pet iskusnih stručnjaka. Prije osnivanja tvrtke PlanRadar radio sam u građevinskom sektoru i sektoru nekretnina više od 12 godina. Tijekom godina bilježimo kontinuiran rast i sada pružamo usluge za oko 6000 klijenata iz 43 zemlje dok se više od 25000 projekata obrađuje putem aplikacije diljem svijeta svakog tjedna.

Kao rezultat kontinuiranog rasta, uz prisutnost u DACH regiji, otvorili smo dva nova ureda – u Zagreb koji je zadužen za regiju Jugoistočne Europe i London za Ujedinjeno Kraljevstvo zbog potencijala tržišta. Čvrsto vjerujemo u rješavanje izazova naših klijenta na najinovativniji način koji u svom središtu ima pristupačnost, praktičnost i sigurnost. Kao tvrtka koja se bavi softverom kao uslugom, naši korisnici uživat će u novim inovativnim izdanjima proizvoda kao dio svoje pretplate. Uz to imamo odvažan plan rasta od 300% u odnosu na 2019. godinu - izjavio je Domagoj Dolinsek, suosnivač i izvršni direktor u PlanRadaru.

PlanRadar je “Software as service” rješenje u oblaku namijenjeno za projekte u graditeljstvu i nekretninama koje omogućuje jednostavni sustav ticketa i izravne komunikacije čime se smanjuju prekoračenja budžeta, pogreške i kašnjenje s izvršenjem zadataka. Svaki tjedan softver PlanRadar obrađuje više od 25 000 projekata na kojima korisnici u prosjeku štede 7 sati tjedno, odnosno 18% radnog vremena.