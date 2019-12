Obiteljska poduzeća kao tvrđave koje štite od iseljavanja radne snage

Foto: promo

Planinu će pomaknuti samo onaj tko je na početku pomicao kamenčiće, govori stara kineska poslovica. Put do uspjeha građevinske tvrtke Izgradnja d.o.o. bio je upravo takav. No, tvrtka nije smještena u Kini već u Međimurju, kraju poznatom po radišnim ljudima koji rade od jutra do sutra, i ne zapošljava Kineze, iako s obzirom na stanje u građevini i nedostatku radne snage u Hrvatskoj, ni ta opcija nije isključena.

Izgradnja d.o.o. danas je uspješna obiteljska tvrtka čije je sjedište na samom sjeveru Hrvatske, u međimurskom Domašincu. Zapošljavaju 190 radnika, od toga je 125 izaslanih, uglavnom u Njemačku, a ostali rade na hrvatskim gradilištima.

Osnovna djelatnost tvrtke jest gradnja, rekonstrukcija, adaptacija i uređenje okoliša te vlastita stambena izgradnja i prodaja.

Vlasnik Izgradnje Zvonimir Ovčar pobudio je interes šire javnosti nastupom na konferenciji hrvatskih gospodarstvenika u Düsseldorfu u listopadu 2019., upozoravajući na primjeru svog poduzeća koliko su nedostatni napori samih gospodarstvenika u očuvanju i privlaćenju stručne radne snage ako država ne igra svoju ulogu.

Sve je počelo kad je Zvonimir Ovčar otvorio obrt prije trideset godina, nakon što je desetak godina prije toga tesao zanat u građevinskoj struci. Polako ga je razvijao, koliko su to okolnosti dozvoljavale u ratnom razdoblju. Kasnije je otvorio tvrtku u kojoj danas radi cijela obitelj.

Nije bilo lako, priznaje Zvonimir Ovčar. Posebno ne u recesijskim godinama. No, ako nismo odustali tad, nećemo ni sad, kaže Ovčar.

U kriznim godinama građevinske tvrtke su se gasile, jedna za drugom. Nije bilo posla, a i za onaj odrađeni, nije bilo garancije da će biti i plaćen.

Ipak, građevina je stala na noge, statistički pokazatelji su pozitivni, broj građevinskih dozvola raste, Hrvatska je uspjela iskoristiti europske fondove pa se otvaraju poslovi na niskokogradnji. Ponovo se po većim urbanim središtima mogu vidjeti dizalice i skele, grade se stanovi i poslovne zgrade, obnavljaju se škole, bolnice, vrtići...

No, građevina se sad susreće s novim izazovima – nedostatkom radne snage.

Izgradnja d.o.o. u Njemačkoj radi od 1999. godine, da bi se 2005. opet fokusirali na hrvatsko tržište, koje se polako budilo. Slijedile su zlatne godine za građevinski sektor. No, onda je uslijedila kriza, koju su doduše ekonomski analitičari dovoljno dugo najavljivali, ali samo rijetki bili su na to spremni. Ovčar je dobio najgore iskustvo - dva ružna stečaja (2003 i 2013god) godinama najboljih njemačkih partnera. Izgradnja d.o.o. ne samo da je opstala, nego se 2011. ponovo s radnom snagom vratila na njemačko tržište, gdje su stekli značajne reference. Sada su dio poslovne zajednice INGRA-DET, koja okuplja 40 velikih domaćih industrijskih tvrtki s ciljem provođenja investicijskih projekata i usluga u inozemstvu, dosad ponajviše u Njemačkoj. Hrvatski radnici koje angažiraju tvrtke iz ovog poslovnog udruženja odlaze na privremeni rad pa se nakon završetka projekta vraćaju kući, sa zarađenim novcem i novim iskustvom.

Koji je ključ uspjeha?

Rad, rad, samo rad i poštenje. I snalažljivost i svjesnot da svaki novi posao iziskuje i novo znanje, ali i donosi novo iskustvo, kaže Ovčar.

-Volim to što radim i to me drži tolike godine. Iako sam već četrdeset godina u građevini, svako me novo gradilište naučilo nečemu. Ono što sa sigurnošću mogu tvrditi nakon toliko utakmica u nogama je da su hrvatski radnici najkvalitetniji. I svakom poslodavcu koji želi biti uspješan briga o radnicima mora biti prioritet. Ne možete odraditi dobar posao ako nemate zadovoljnog radnika i mir na gradilištu. Volim svakog radnika kao vlastitog sina i želim da se osjeća kao u svojoj kući – kaže Ovčar.

No, unatoč svim naporima koje ulažu poslodavci da bi radnicima osigurali dobre uvjete, najbolji i najambiciozniji ljudi odlaze, napuštaju Hrvatsku.

Otvaranje austrijskog tržišta za nešto više od pola godine dodatno će zakomplicirati ionako loše stanje na tržištu rada, a sjever Hrvatske mogao bi se isprazniti.

Koje je rješenje i postoji li ono uopće?

Rješenje je u svakoj zemlji rada omogućiti kroz vlastitu podružnicu zasnivanje radnog odnosa na temelju zakona te zemlje, te na austrijskom ili njemačkom socijalnom osiguranju, uz istovremeno omogućavanje da otac obitelji bude svaki tjedan uz svoju obitelj te da se sačuva obiteljsko gospodarstvo u Hrvatskoj, kažu u poslovnom udruženju INGRA-DET.

-Dugoročno rješenje je povećanje efikasnosti kroz nove tehnologije te edukacija i uvoz nove radne snage. Trebamo promjene, Hrvatska treba promjene. Od promjena u sustavu obrazovanja, da se napokon program prilagodi potrebama tržišta, do poreznih rasterećenja i ukidanja nameta. Do tad ćemo uvoziti radnu snagu, a naša će odlaziti preko granice. Otvaranje austrijskog tržišta od naših će ljudi napraviti tjedne migrante – rekao je Ovčar.