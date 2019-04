Novi koncepti i veći prostori za jedinstveno iskustvo shoppinga

Foto: promo

Arena Centar, dom više od 200 trgovina, i u 2018. godini ostvaruje sjajne poslovne rezultate, a prošle je godine gotovo devet milijuna ljudi posjetilo ovu poznatu zagrebačku shopping i zabavnu destinaciju.

Hrvatski potrošači ocijenili su Arena Centar kao broj jedan u kvaliteti na ovogodišnjem QUDAL istraživanju, a osim po kvaliteti usluge i raznovrsnosti ponuda, briljirali su u pet kategorija – Trgovački centar s ponudom odjeće, Trgovački centar s ponudom obuće, Trgovački centar s ponudom pribora, Trgovački centar s telekomom, elektroničkom i kućnom opremom te Trgovački centar s gastro ponudom. Stalno povećanje potrošnje kupaca u trgovinama ovog centra kontinuirano postavlja nova mjerila koja brane poziciju Arena Centra koji godinama slovi kao shopping centar broj jedan.

Devet milijuna zadovoljnih posjetitelja prošle godine

U procesu obnove, prodajni prostor Arena Centra povećan je za 5.500 kvadratnih metara, 19 prodavaonica premješteno je, a neke su nadogradile postojeće koncepte i povećale prodajni prostor, osvježile vlastite koncepte te kupcima pružile novo iskustvo. Replay Store se preuredio i proširio te time postao treći u svijetu uređen u novom konceptu. Ekskluzivan interijer ispunjen je neobičnim elementima i materijalima koji čine savršeno skladan ambijent koji jamči jedinstven shopping ugođaj.

Buzz je preuređenjem postao najveći u Hrvatskoj te je u svoju ponudu uveo ekskluzivne modele obuće i odjeće koja će sigurno privući najveće sneaker fanove koji žele istaknuti svoj jedinstveni street style. Sport Vision je proširen i preuređen u premium konceptu. Ljubitelji sportskog načina života će između 35.000 artikala zasigurno pronaći sve potrebno za uživanje na sportskim terenima, ali i u gradskim šetnjama. Također, proširena je ponuda dječjeg asortimana, što će posebno razveseliti sve roditelje. Stradivarius je uređen prema najnovijem konceptu - ECO. Prirodno drvo u kombinaciji s betonom, vegetacija i jaka rasvjeta daju osjećaj svježine i dinamike te pružaju poseban ugođaj.

Proširen Intersport, sada na prvom katu, preuređenjem je postao uzbudljiv i otvoren prostor koji kupcima nudi potpuno nov način upoznavanja s proizvodima. Također, osim što su relocirani, Bia Brazil, DermaCare, ShoeBox, Optika Anda te brojni dječji dućani, osvježili su svoje interijere i ponudu.

Uz to, otvoreno je deset novih trgovina: Müller, Nespresso, Pink Panda, Harissa, Calvin Klein Jeans, Tudors, Under Armour, Gligora, Steiff , Athlete's Foot i i jedina GAP trgovina na području Zagreba.

S preuređenjem je došao i novi namještaj na šetnice Arena Centra, a ulaže se puno i u estetiku i ˝toplu atmosferu˝. Arena Centar već godinama nije samo mjesto shoppinga, nego mjesto zabave i destinacija koju posjetitelji rado posjećuju. Osim kina, casina, zabave ima i za djecu za koju je uređeno vanjsko igralište.

Osim što nudi hranu iz cijelog svijeta u 10 ugostiteljskih objekata, osvježenje u 7 kafića i najbolji mix brendova od svih shopping centara, Arena Centar je i pet friendly centar. U njega uvijek prvi dolaze ekskluzivni brendovi, pa su tako svoje prve trgovine na hrvatskom tržištu upravo u Arena Centru otvorili brendovi kao što su Reserved, Mohito, Kiehl’s, Nine West, Zara Home, KFC, Desigual, BluKids, H.E. by Mango, Lego, a i mnogi zakupci upravo u svojim trgovinama u Arena Centru uvode nove brendove. Primjerice, ovog proljeća je brend Jo Malone u Douglas parfumerijama prvo došao upravo u u njihovu poslovnicu u Arena Centru.

Uskoro se pored Arena Centra očekuje otvaranje trgovačkog parka - Arena Park - u koji je uloženo 12 milijuna eura i koji će na dodatnih 8000 kvadrata donijeti 11 novih maloprodajnih objekata.