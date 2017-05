Najbolja rješenja za proizvodne pogone u raznim industrijama

Foto: Atos

Tvrtka Atos, globalni lider u procesima digitalne transformacije, početkom lipnja na poslovno tehnološkoj konferenciji SAP Forum u Zagrebu predstavlja paket specijaliziranih softverskih rješenja dizajniranih za platformu SAP HANA. Riječ je o nizu posebno prilagođenih tehnologija koje donose inovativnost te značajno poboljšavaju produktivnost i učinkovitost proizvodnih pogona, uz istodobno smanjenje troškova njihova rada i održavanja.

„Atosov Built for SAP HANA portfelj proizvoda jedna je od najcjelovitijih ponuda tehnoloških rješenja u današnjoj informatičkoj industriji. Sastoji se od skupina rješenja namijenjenih proizvodnim pogonima u raznim industrijama, raznih veličina - iznimno visokih performansi, prilagodljivih, pametnih, sigurnosno zaštićenih. Uz to, Atos svojim korisnicima pruža i pristup do brojnih specijaliziranih poslovnih usluga za unaprjeđenje procesa“, objašnjava Saša Gogić, direktor odjela za poslovna rješenja tvrtke Atos Hrvatska.

Riječ je o rješenjima koja služe, primjerice, za obradu i analizu golemih količina podataka koje prikupljaju senzori koristeći tehnologije Interneta stvari (Atos MindSphere), rješenja za prediktivno održavanje (Atos Codex), rješenja Atos Bullion Server – poslužitelja koji je dizajniran posebno za SAP HANA tehnologije, iznimne izdržljivosti i skalabilnosti te, posljednje, ali ne manje važno - mobilnih aplikacija za pametno upravljanje odnosima s korisnicima, utemeljenih na Appleovom iOS-u i SAP Cloud platformi.

Na konferenciji SAP Forum, koju tvrtka Atos podupire kao glavni, platinasti, pokrovitelj, mogućnosti navedenih rješenja bit će predstavljene uspješnim primjerom – prikazom transformacije prodaje u tvrtki FunderMax. Riječ je o implementaciji SAP i Apple tehnologija na SAP Cloud Platformi koja tvrtki FunderMax omogućava bolju i bogatiju interakciju s korisnicima. Ta implementacija jedna je od prvih u svijetu koja se temelji na rješenju iOS SDK za SAP Cloud Platformu.

„Dizajnerskim razmišljanjem možemo brzo napraviti prototip bilo kojeg proizvoda ili usluge, možemo brzo saznati što o tome misle ljudi koji ih koriste i na temelju svega toga možemo brzo osmisliti i napraviti još bolja rješenja“, izjavila je Sonja Popović, direktorica tvrtke SAP Hrvatska.

Atos je europska IT tvrtka koja u svojim ljudskim resursima ima više od dvanaest tisuća SAP konzultanata koji su iskustvo stekli radeći za više od tri milijuna krajnjih korisnika SAP tehnologija u više od 90 zemalja u svijetu. Uz to, Atosov vodeći položaj u EMEA regiji, kao tvrtke-integratora koja može implementirati cjelovita rješenja utemeljena na SAP HANA platformi dodatno je dokazan liderskim rangom u Magičnom kvadrantu analitičke kuće Gartner. Rang je utemeljen na Atosovoj sposobnosti izvršavanja projekata i sveobuhvatnosti vizije u tom segmentu poslovanja.