Hrvatska pamet Hrvatskoj 2019. - pobjednički radovi 2017.

HPH_2019

1.) IZVORNO HRVATSKO

Projekt: Digital-Wooden ormar

Autor: Petra Pavić, Iva Purgar i Ivana Pribanić; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

U ovoj se kategoriji od studenata tražilo da razviju novi i prepoznatljiv proizvod te pripadajuću strategiju za njegov plasman na domaćim i stranim tržištima. Petra, Ivana i Iva osmislile su Digital-Wooden ormar koji na prvi pogled izgleda kao i svaki drugi, ali posebnost je u upravo u "digital" dijelu. DW ormar sadrži program koji omogućava korisnicima da odaberu svoju odjevnu kombinaciju lako, bez isprobavanja, samo pritiskom prsta. Više neće trebati satima razmišljati i stajati pred ormarom, isprobavajući mnoge kombinacije jer DW ormar to radi umjesto njih. Sve što treba je na zaslonu odabrati jednu od nekoliko kombinacija koje ormar nudi, a zatim on to prikazuje na našem odrazu u ogledalu koje se nalazi pored zaslona. "Sve volimo modu, pa smo razmišljajući što nam nedostaje došli na ideju DW ormara kakav još ne postoji na tržištu. Hvala Poslovnom dnevniku na prilici da pokažemo što znamo", poručile su studentice iz pobjedničkog tima. Uz novčanu nagradu, studenticama je omogućena i dvotjedna praksa u Plivi što će im, kako su i sami rekli, pomoći u stjecanju dodatnog vrijednog iskustva.

2.) PODUZETNA HRVATSKA

Projekt: Zdrava hrana - iz ljubavi prema sebi

Autorski tim: Filip Orešković, Renata Oreč i Petra Mucić; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

U kategoriji Poduzetna Hrvatska tražile su se održive ideje i projekti usmjereni na razvoj održivih biznisa, a mogli su se odnositi na otkrivanje novih tržišnih niša ili stvaranja novih poslovnih koncepata utemeljenih na postojećim poslovnim modelima. Pobjednici Renata, Petra i Filip osmislili su projekt implementacije zdrave i nutritivno uravnotežene prehrane studentskoj populaciji u menzama. "Ideja je došla nakon što smo shvatili da nemamo zdrave alternative u studentskoj prehrani, pa smo situaciju odlučili promijeniti našim projektom. Reakcije su dosta pozitivne i vidimo da postoji potencijal. Očekujemo da će se neka od naših rješenja implementirati, a kasnije možda cijeli prijedlog", kazali su pobjednici.

3.) INOVATIVNA HRVATSKA

Projekt: Vrijeme je novac

Autor: Borna Nikolić, Ana Petrović i Marija Mrvelj; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Od natjecatelja se tražilo da prezentiraju inovativne ideje koje će biti od koristi pojedincima ili tvrtkama te time pomoći dodatnom razvoju Hrvatske i ojačati njezin status na polju inovativnosti u svijetu, ali i ideje koje se odnose na mogućnosti jačeg poticanja inovativnosti među mladima. Pobjednicima su proglašeni idejni autori interaktivne i edukativne igre Vrijeme je novac namijenjene srednjoškolcima za pripremu ispita državne mature. Do ideje su došli na osnovu vlastitog iskustva. "Na maturi su nam nedostajala znanja iz predmeta politika i gospodarstvo, pa smo željeli svim ljudima koji nisu ekonomske struke omogućiti da nauče ta i srodna znanja. Trebalo je vremena dok se dogovorimo u kojem obliku ćemo napraviti naše rješenje, ali isplatilo se. Prezentacija našeg projekta među poslovnim ljudima pomalo je izazvala tremu kod nas, no iskustva su pozitivna i dobili smo podršku i potporu"

Osim iznosom od 10 tisuća kuna, Razvojna agencija Zagreb nagradila ih je i šestomjesečnim programom predinkubacije.