Otvaranjem izazova na Vipnetovovoj fundraising platformi građani prikupili više od 40.000 kuna dobrotvornih donacija

Foto: Press

Rekreativni trkači, ali i profesionalni natjecatelji među najaktivnijim su dobrotvorima, ako je suditi po broju izazova na Vipnetovoj društvenoj fundraising platformi Čini pravu stvar.

Riječ je o online zajednici koja povezuje strastvene i angažirane pojedince sa udrugama koje doprinose poboljšanju kvalitete života u svojim zajednicama. Osviješteni građani tako u svega nekoliko klikova pokreću fundraising kampanje vezujući svoje osobne izazove uz udruge čiji rad podržavaju. Rezultat su tisuće i tisuće prijeđenih kilometara u nogama brojnih zaljubljenika u trčanje i prikupljenih više desetaka tisuća kuna u dobrotvorne svrhe.

„Dugo sam željela pokrenuti fundraising kampanju, ali me, otkad sam postala majka, manjak vremena sprječavao da se tome ozbiljnije posvetim. Stoga me iznimno razveselila vijest da se jedna ovakva platforme pokrenula i u Hrvatskoj. Izazov sam otvorila dijelom iz znatiželje jer me zanimalo kakav će biti odaziv, a oduševilo me što sam među ponuđenim udrugama pronašla baš udrugu „Mali zmaj“ čiji rad cijenim i poznajem od prije. Obradovala me pomisao da im mogu pomoći radeći nešto što volim – trčeći,“ riječi su Nikoline Jakovljević, glasne navijačice i zaštitnog simbola Zagrebačkog noćnog cenera, koja je za štićenike udruge Mali zmaj, koja brine o siromašnoj i nezbrinutoj djeci, prikupil preko 3 000 kuna donacija.

Jedna od ljepših priča stiže iz Samobora, gdje je tamošnji sportski tandem, brat i sestra, Filip i Ana Turk, prikupljenim donacijama pomogao društvu oboljelih od bulozne epidermolize „Debra“.

„Ja već godinama, u listopadu, organiziram neku humanitarnu aktivnost. Saznali smo za platformu „Čini pravu stvar“, a Ana se u međuvremenu pripremala za natjecanje u Umagu te smo odlučili povezati naša sudjelovanja na natjecanjima u jednu priču i tako je nastao naš izazov. Jako smo zadovoljni uspjehom akcije“, poručuje Filip, višestruki i aktualni nacionalni prvak u brdskom biciklizmu, koji je također prepoznao platformu „Čini pravu stvar“ kao središnje mjesto za spajanje onih koji žele pomoći i one kojima je pomoć potrebna. U sklopu svog izazova istrčao je Ljubljanski polumaraton, a najavio je i nove fundraising pothvate na platformi.

Prvu hrvatsku društvenu mrežu za dobrotvorni fundraising Čini pravu stvar pokrenuo je Vipnet u lipnju ove godine u sklopu svojeg programa društveno odgovornog poslovanja, a dosad je za 26 udruga pokrenuto 46 izazova i prikupljeno više od 40.000 kuna. Korištenje platforme je potpuno besplatno, kako za pojedince, tako i za udruge, a prikupljena sredstva se u potpunosti, bez provizije, uplaćuju na račun udruge.

„kroz društvenu mrežu za fundraising Čini pravu stvar željeli smo povezati strastvene pojedince koji žele učiniti razliku i udruge koje svakodnevno na tome vrijedno rade i na taj način osnažiti kulturu solidarnosti u našoj zajednici. Iznimno nam je drago vidjeti da to i građani svojim uključivanjem prepoznaju, tako da vjerujem da su još brojni kreativni izazovi pred nama“, izjavila je Martina Rizman Matić, direktorica korporativnih komunikacija Vipneta, dodavši: „Naša vrata su otvorena svim udrugama koje žele iskoristiti blagodati suvremenih tehnologija i prikupiti sredstva za financiranje vlastitih dobrotvornih aktivnosti.“

Da izazove ne pokreću samo sportaši i rekreativci pokazao je nedavno i poznati sociolog i pisac Bruno Šimleša, koji je obrijao glavu u znak podrške oboljelima od raka dojke. Šimleša se na tu gestu odlučio kao znak podrške svim ženama koje se bore ili su dobile bitku protiv ove najučestalije vrste karcinoma u žena i za svoj izazov je prikupio gotovo 7.000 kuna za udrugu Sve za nju.