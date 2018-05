Jedinstven program u svijetu

Foto: Press

Vjerovali ili ne polaznici često ulože i do dvije godine u potragu za idealnim MBA programom, a kada gledamo globalno svega je nekoliko top programa u svijetu, među koje se ubraja i MBA Energy Management program poslovne škole WU Executive Academy iz Beča. Svaki program nudi svoje prednosti, a o prednostima MBA Energy management programa više je rekao prof. Jonas Puck, akademski direktor programa, predsjednik Instituta za međunarodne poslove pri sveučilištu Vienna University:

“Prije svega, program MBA Energy Management se od konkurencije razlikuje zbog jedinstvene povezanosti s industrijom. Nijedan drugi program ne uključuje toliko globalnih igrača iz energetskog sektora, bilo kao predavače, goste predavače, ili savjetodavne članove odbora. Pritom ne mislim samo na sektor tradicionalnih oblika energije poput nafte i plina, već i obnovljivih izvora energije, koji su sastavni dio nastavnog plana i programa. Kao rezultat toga, polaznicima pružamo priliku razvijanja njihovog razumijevanja najnovijih trendova i razvoja, omogućavajući im stjecanje stručnosti i vještina potrebnih kako bi mogli uspješno riješiti globalne izazove 21. stoljeća.“

TOP igrači i predavači te aktivna podrška

Kvaliteta MBA programa ovisi u velikoj mjeri o kvaliteti fakulteta. Neki od vodećih svjetskih energetskih stručnjaka, kao što su Adnan Shihab-Eldin, bivši glavni tajnik OPEC-a, Majid Al-Moneef, glavni tajnik Vrhovnog ekonomskog vijeća Saudijske Arabije, ili Ivan Sandrea, predsjednik Uprave Sierra Oil & Gas, aktivno su pridonijeli programu čak i tijekom izrade kurikuluma: "Bilo je stvarno sjajno. Kad god sam trebao neke savjete u procesu planiranja nastavnog plana i programa, obratio sam se našem savjetodavnom odboru i odmah dobio povratne informacije. Zajedno smo uspjeli u izradi nastavnog plana i programa koji optimalno odgovara potrebama i zahtjevima energetskog sektora. Mnogi od članova savjetodavnog odbora još uvijek poučavaju u programu, što me iznimno veseli", nastavlja prof. Puck.

Program MBA Energy Management ne podrazumijeva samo stručnjake u industriji. Ovisno o temama koje treba obraditi, predavanja su držali i međunarodno priznati profesori s bečkog sveučilišta WU, uglednih partnerskih sveučilišta, kao što su Columbia University, Insead ili Arizona State University ili međunarodno priznatih institucija poput Oxford Institute for Energy Studies.

Pomno odabrani polaznici iz cijelog svijeta

Polaznici programa imaju u velikoj mjeri korist i od interakcije s ostalim polaznicima. "Zamislite klasu koja okuplja stručnjake iz cijelog svijeta. To je upravo ono što će vam MBA Energy Management pružiti. Sudionici programa dolaze iz raznih zemalja, uključujući Nigeriju, Kanadu, Kolumbiju, Kuvajt i Rusiju, kao i Austriju, Njemačku i Italiju. Budući da su svi naši polaznici iskusni menadžeri, program doprinose različitim kulturnim pozadinama te bogatstvom iskustva koje dijele s ostalima. Inženjeri, geofizičari i informatički stručnjaci udružuju snage s političkim znanstvenicima, pravnim stručnjacima i financijskim stručnjacima za rad na stvarnim problemima koji se susreću u svakodnevnoj praksi. Sigurno možete zamisliti koliko su različiti njihovi pristupi. Razlog tome je da se mnoge naše odluke temelje ne samo na činjenicama, već i našim stavovima i perspektivama. U ovom kontekstu, MBA program nudi neusporedivu postavku: On okuplja pojedince koji dijele slične brige i vještine, pružajući im priliku da međusobno razmjenjuju stavove i mišljenja u određenoj hijerarhijskoj sredini. Upravo to čini iskustvo učenja tijekom MBA Energy Management jedinstvenim", objašnjava prof. Puck.

“Šira slika” i pametno upravljanje rizikom zahvaljujući holističkom pristupu

Polaznici programa MBA Energy Management uživaju sve prednosti tradicionalnog općeg programa upravljanja. Osim toga, stječu veliku stručnost u temeljnim područjima energetske industrije, kao i sveobuhvatno razumijevanje međuovisnosti u globalnom energetskom sustavu: "Kad na dan promocije polaznike upitam što im je najviše koristilo mnogi odgovore kako sada imaju puno bolje razumijevanje globalne interakcije širokog raspona tema, kako se međusobno povezuju i kakav će utjecaj njihovih intervencija biti. Dakle, ono što je stvarno važno je šira slika", kaže Prof. Puck.

Štoviše, sudionici programa dobivaju priliku i fleksibilnost postati stručnjaci za teme za koje su posebno zainteresirani istražujući ih detaljnije, primjerice tijekom rada na magistarskim tezama. Programski predavači i gostujući govornici dolaze iz raznih područja energetskog sektora. Dakle, polaznici također imaju značajnu korist od prvih saznanja brižljivo odabranih stručnjaka koji im pomažu razviti razumijevanje najnovijih trendova i razvoja industrije.

Prema mišljenju prof. Pucka, pravilno upravljanje rizikom još je jedan prioritet kurikuluma. Ključan je rizik širenja kroz diversifikaciju, pogotovo za tvrtke koje posluju na nestabilnim tržištima, gdje je teško predvidjeti buduće događaje: "Tri područja su iznimno važna kada govorimo o upravljanju rizikom: za početak postoji strateško upravljanje rizikom. Posebno će se tradicionalne energetske tvrtke dobro savjetovati za ulaganje u druge dijelove energetskog sektora. Što je raznolikiji portfelj, to ćete bolje kompenzirati gubitak segmenta. Zatim, postoji financijsko upravljanje rizicima. Ovdje je ključno pitanje: što napraviti u poslovanju kad je riječ o financijskoj zaštiti i koja je od dostupnih opcija najbolja u mom konkretnom slučaju? Konačno, postoji i upravljanje rizicima na izvršnoj razini. Kako mogu biti siguran da uvijek postižem najbolje moguće rezultate u interakciji s vanjskim svijetom, npr. u kontekstu pregovaranja s klijentima ili partnerima, a istodobno provoditi unutarnju strategiju vodstva koja štiti moje interese i one zaposlenika?"

Svi ovi problemi sveobuhvatno su riješeni tijekom programa MBA Energy Management, a mogućnost da podijele svoja iskustva i pitaju za savjet svoje kolege polaznicima je iznimno korisno.

Međunarodna perspektiva i neusporedive mogućnosti umrežavanja

Program MBA Energy management jedan je od najvažnijih međunarodnih programa vezanih uz energiju na svijetu - ne samo zahvaljujući fakultetu i studentima iz cijelog svijeta, već i zbog vrlo posebnog značaja: Međunarodno prebivalište u SAD-u vodi studente u Texas ili Kaliforniju, gdje imaju priliku za interakciju s glavnim voditeljima vodećih energetskih tvrtki, kao što su Halliburton, Aramco ili Bidgely. Štoviše, pohađaju nastavu na top sveučilištima, poput Stanforda i Ricea.

"Međunarodna perspektiva nije jedini razlog zbog kojeg MBA Energy Management polaznicima pruža vrijedne mogućnosti umrežavanja. Činjenica da je riječ o bečkom programu također je u tom pogledu značajna: Tijekom smo, između ostalog, uspjeli ostvariti izvrsne kontakte s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), OPEC-om, kao i UNIDO-om, što je od koristi i polaznicima programa", zaključuje prof. Puck.

Zahvaljujući ovom jedinstvenom program polaznici se mogu umrežavati s globalnim igračima energetskog sektora kroz 15-mjesečni program.