S ljudima treba biti čovjek; o njima ovisi uspjeh obrta

Odanost i povezanost Kad je bilo problema u poslovanju nitko nije otišao

Naš Martin radio je kod nas neko vrijeme, inače je bio iz razorene obitelji, svakodnevno je biciklom prevaljivao 18 kilometara na posao, saznali samo da je živio u trošnom prostoru, nije o tome govorio, koliko mu je teško. No, onda smo se dogovorili pomoći mu, reprogramirali smo mu kredit, našli mu i novi dom i sad se osjeća bolje, drugog radnika također smo usmjerili, ponudili mu rješenje kojeg se sam možda ne bi sjetio... Nisu oni moja djeca, ali u firmi se jedni za druge moramo boriti, kao obitelj; želim da su sretni i kad dođu doma, jer kad su zadovoljni onda smo svi produktivniji. Govori tako Ksenija Kolarević, vlasnica obrta Koleks za proizvodnju drvene ambalaže u mjestu Molve Grede u Podravini, 30-ak kilometara istočno od Koprivnice. U malom mjestu djeluje točno 30 godina, ona posao vodi posljednje četiri nakon suprugovog umirovljenja i ne samo da se brine o svim aspektima djelovanja, već skrbi i o dobrobiti zaposlenika. Ne stvara oko toga veliku ‘filozofiju’, ima jednostavnu premisu da - “s ljudima treba biti čovjek”.

“Mi nismo sami na svijetu, kao obrtnici ovisimo o svojim radnicima, isto kao i oni o nama. Zato nam nije problem pomagati im, da znamo kako im je, muči li ih što, razgovaramo. Oni uvijek mogu doći meni u ured i upozoriti na neki problem, izbjegavam klasični odnos poslodavac-radnik”, objašnjava Kolarević, čiji obrt proizvodi drvena pakiranja, najviše palete, za transport različitih roba; isporučuju ih brojnim industrijama, lani su imali prihod od 6 milijuna kuna, a petinu paleta i izvoze, u Austriju i Italiju, što, uz činjenicu da im proizvodnja zadovoljava ekološke certifikate, govori u prilog kvaliteti. Ksenija Kolarević, međutim, od stanja u obrtništvu danas i izazovima u poslu radije govori o organiziranosti i internim odnosima među ljudima, za nju je zadovoljan radnik dio tima. “Nijedna karika u lancu ne štekad kad smo složni i koordinirani, međusobno si uskačemo i tada funkcionira i posao, jer smo svi vezani u tom lancu. Sukobe treba izbjegavati, no bitna je i disciplina, da se zna tko što radi”, kaže i dodaje da joj je “svaki radnik najbolji radnik”, bila čistačica, majstor u pilani, vozač.

“Nastojim da mladi, npr. sluša starijeg kad treba obući rukavice dok pili, ili da se pazi na zaštitu na radu”, ističe obrtnica. Priznaje da su i njih krize okrznule, jednom su bili blokirani četiri mjeseca. Svima je dana mogućnost da ostanu ili odu.

23 radnika danas u obrtu koji je nedavno obilježio 30 godina postojanja. Plaće su im od 3300 do 5200 kuna neto

“Imali smo sastanak i upozorili na teškoće, no nijedan radnik nije otišao. Kad smo to prebrodili rekla sam im u šali neka nabave prasca da se svi osladimo. Inače krajem godine imamo veliki ručak, obilježavamo i rođendane, potrebni su nam takvi odmaci od obveza, da smo kao obitelj”, objašnjava Kolarević i dodaje da su u rujnu zaposlili još četvero ljudi, od toga dvije žene i sad su na 23 radnika. Primanja su realnost za branšu i za tamošnje ponajviše ruralno okruženje. “Mi radimo niskoprofitabilni proizvod, to je činjenica, plaća je od 3300 do 5200 kuna, ali oni su zadovoljni, jer rade i od svog truda imaju neku svrhu. Često se govori da je sad lako otići van, no, tako je možda za visokoobrazovane, ali što će oni, kakve imamo i mi, sa 4 razreda osnovne, njima je napredak otići i do Zagreba. I takvima treba omogućiti da se osjećaju dostojno, kao ljudi i mi im to vjerujem osiguravamo”, zaključuje uspješna molvarska obrtnica.