Grad koji je kao odlično mjesto za ulaganje prepoznao i Financial Times

Prije nekoliko mjeseci, na svečanosti održanoj u Dubrovniku u sklopu Regionalnog summita poduzetnika 300 najboljih, Gradu Ivancu i gradonačelniku Miloradu Batiniću dodijeljena je Velika nagrada i priznanje za doprinos razvoju poduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Za tu su nagradu Grad Ivanec i gradonačelnika nominirali ugledni ekonomski stručnjaci i poduzetnici, a o dobitnicima je odlučivao neovisni Međunarodni komitet za dodjelu nagrada i priznanja, sastavljen od sveučilišnih profesora i stručnjaka za ekonomiju, marketing, menadžment, financije i poduzetništvo.

Ivanec je nagradu osvojio u konkurenciji gotovo 200 gradova iz Njemačke, Italije, Srbije, BiH, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije. Gradonačelnik Batinić tom je prilikom istaknuo kako je "dodjela priznanja na tako visokoj razini, i to od strane neovisnih analitičara, potvrda da radimo dobar posao. Grad nije imao nikakvih saznanja da smo nominirani, a ugodno nas je iznenadilo što je to učinilo više uglednika iz akademskih i poduzetničkih krugova. Drago nam je da su prepoznate aktivnosti Grada Ivanca na stvaranju uvjeta za poduzetnička ulaganja. Potpuno je komunalno opremljena i aktivirana gradska Poslovna zona - Ivanec istok. Aktivirana je i Industrijska zona, poduzetnicima smo na raspolaganje stavili set beneficija i olakšica za ulaganje te u proljeće očekujemo već najavljenu realizaciju novih poduzetničkih ulaganja u zonama", rekao je gradonačelnik Batinić.

Projekt Aglomeracija Ivanec

Grad Ivanec osnovao je Projektni ured za EU fondove i pod subvencioniranim uvjetima stavio ga na raspolaganje svim poduzetnicima, obrtima i OPG-ovima. Usto, iniciraju i aktivno sudjeluju u aktivnostima ciljanog školovanja kadrova za konkretne potrebe lokalnog gospodarstva. Nije to bila prva nagrada Ivancu. U rujnu 2017. ekonomski analitičari Financial Timesa Ivanec su proglasili najpoželjnijom ulagačkom destinacijom na razini europskih gradova do 100.000 stanovnika. Atraktivna je i Poslovna zona Ivanec-Istok, gdje se na 200.000 četvornih metara, na posve komunalno opremljena zemljišta, smjestilo 30-ak investitora. Povlastice i olakšice koje investitori koriste prilikom kupnje, gradnje ili poslovanja u prvih pet godina, u praksi su nam pokazale optimalan način privlačenja ulagača.

U projekt razvitka Poslovne zone Ivanec-istok uloženo je 18 milijuna kuna Stigle su i domaće nagrade. Ivancu je 2016. na završnoj konferenciji Gradovi budućnosti, u organizaciji Poslovnog dnevnika i Večernjeg lista, dodijeljena i nagrada u kategoriji pametnije uprave i to zbog kreiranja okvira za modernu politiku koja podupire poduzetništvo, usmjerava i pomaže industriju kako bi bila spremna za suočavanje s novim izazovima i rastućom konkurencijom. Njihovo rješenje Projektnog ureda Grada Ivanca tada je ocijenjeno kao ono od kojeg uz izravnu korist za poduzetnike, neizravnu ima i cijela lokalna zajednica i njezino gospodarstvo. Ivanec spada među deset gradova s najvećim padom nezaposlenosti,uz Prelog, Zaprešić, Ozalj, Rab, Svetu Nedelju i Đurđevac.

Najviše je zaposlenih u tvornici obuće Ivančica (695 radnika, Drvodjelcu (285 ljudi) te tvrtki ITAS-Prvomajska (221 zaposlenik). Gradske vlasti nisu stale. Prije nekoliko mjeseci predstavljen je konačni projekt Aglomeracije Ivanec, sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji će se do 2021. graditi na području Ivanca i okolice. Projekt, vrijedan blizu 130 milijuna kuna, sufinancira je iz Kohezijskog fonda EU, Riječ je o golemom projektu na čijoj se pripremi intenzivno radilo od 2013. i koji je sada doveden do završne faze.

Sustavom Aglomeracije Ivanec bit će pokriveno ukupno 10.550 stanovnika. Benefiti tog projekta su veliki. Dok je sada u obuhvatu Aglomeracije na mrežu odvodnje priključeno jedva 45 posto stanovništva, a otpadne i fekalne vode ispuštaju se direktno u potoke i rijeke i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda nema, gradnjom sustava postići će se 100-postotna pokrivenost cijelog obuhvata Aglomeracije sustavom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Širi se Muzej planinarstva

Također, Gradsko vijeće Ivanec donijelo je Akcijski plan provođenja strateških projekata grada Ivanca u 2018. Plan sadrži ključne projekte koji će provoditi tijekom ove godine, a koji su ukupno vrijedni 22,4 milijuna kuna. Akcijski plan je dokument koji proizlazi iz Strategije razvoja Grada Ivanca (2014. - 2020.), a njime su definirani svi strateški projekti na kojima će se raditi tijekom ove godine, odnosno sve aktivnosti koje će se u vezi njih provoditi (izrada dokumentacije, prijava na natječaj, odabir izvođača, izgradnja).

Dio projekata navedenih u Akcijskom planu Grad Ivanec će financirati vlastitim sredstvima, dok će se dio njih provoditi uz učešće EU fondova, ministarstava, Hrvatskih voda i Ivkoma. Najviše novca, 7,94 milijuna kuna, ove će se godine uložiti u projekte komunalne i prometne infrastrukture. U tom segmentu su planirane aktivnosti vezane uz uređenje glavnog gradskog trga, velikog parka i skate parka. Planirani strateški projekti u društvenoj i sportskoj infrastrukturi za ovu su godinu teški oko 6,5 milijuna kuna. Riječ je o izgradnji 2. faze Muzeja planinarstva i njegovu opremanju za izložbe te o projektu zaštite arheološkog lokaliteta Stari grad Ivanec.

Europska pomoć

Osim toga, Grad Ivanec povukao je novac za projekt prenamjene postojećeg prostora u prostore Poduzetničkog inkubatora, odnosno kompletnog unutarnjeg uređenja prostora koji je Grad Ivanec od vlasnika, RH, bez naknade dobio na dugoročno korištenje od 99 godina. Projekt predviđa preuređenje sadašnjih ureda u multifunkcionalni prostor Poduzetničkog inkubatora, koji će se staviti na raspolaganje start upovima i poduzetnicima-početnicima kako bi im se u prvim godinama olakšalo pokretanje novog posla.Također, dio prostora koristit će i Projektni ured za EU fondove Grada Ivanca kao poslovna i savjetodavna podrška korisnicima Poduzetničkog inkubatora.