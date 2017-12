Dvije strane iste medalje: Strateški i operativni kontroling

Foto:Fotolia

Ne možemo, a da se ne zapitamo koja je uloga kontrolinga u postavljanju ovih ciljeva. Jesu li kontroleri samo promatrači ili su aktivni i podržavajući sudionici i partneri menadžerima svih razina.

Danas često čujemo da je teško postavljati operativne, a kamoli strateške ciljeve, slušamo kako je okolina izuzetno volatilna i da ju je teško pratiti.

Znači li to da joj se prepuštamo bez volje i želje da njome barem malo upravljamo? Znači li to da takvim načinom razmišljanja izbjegavamo odgovornost za poslovne rezulatate? Ako da, tada je vrijeme da to promijenimo. Učinimo prvi korak i dođimo na radionicu 11.12.2017.

Sadržaj radionice:

STRATEŠKI KONTROLING

Postavljanje strategije je više od priče o željama

Kako postaviti trodimenzionalnu kocku za strateško planiranje

STUDIJ SLUČAJA – Proizvođač sladoleda i postavljanje strategije

Zašto je važno planirati u „pisanom obliku“?

Kako postaviti Quo vadis matricu?

Kako krenuti s Brainwritingom?

Portfolio matrica sadašnjosti i budućnosti

Kako od strateškog planiranja doći do operativnog i nazad

One Page Only strateškog planiranja

Prelazak sa želja na konkretan operativni plan

OPERATIVNI KONTROLING

Karakteristike operativnog planiranja

Ograničenja operativnog planiranja (dugotrajnost, kompromisi, neuključivanje, pogrešno fokusiranje, statičko definiranje ciljeva, ne uzimanje u obzir strateškim ciljeva i dr.)

Planiranje – „Kako se uvijek kod nas radilo“

Motivacija za operativno planiranje

Izazovi operativnog kontrolinga

Operativni alati kontrolinga

Načela operativnog kontrolinga

Mapiranje lanca vrijednosti

Mapiranje organizacije

Komunikacija namjera koje imamo – „Planiranje planiranja“

Datum održavanja: 11.12.2017. s početkom od 9 do 15 sati.

Mjesto održavanja: Oreškovićeva 6h/1, Zagreb (dvorana Večernji list - Poslovni dnevnik)

Predavačica:

mr. sc. Andreja Švigir, konzultantica i suvlasnica poduzeća Altius savjetovanje. Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je završila i znanstveni poslijediplomski studij s temom “Uloga i značaj računovodstvenih politika u poslovnom odlučivanju” za koju je 2010. godine primila nagradu za najbolje znanstveno djelo “prof. Ferdo Spajić”. Radila je u poduzeću Teb poslovno savjetovanje d.o.o. najstarijem hrvatskom konzultantskom poduzeću. Bila je u nakladničkom savjetu časopisa “Financije i porezi” te urednica zbirke mišljenja Ministarstva financija. U Hrvatskoj udruzi revizora završila je edukaciju iz područja eksterne revizije i stekla certifikat Ovlašteni revizor. Koautorica je knjige “Kontroling – upravljanje iz backstagea” izdane u Zagrebu 2009. godine. Autorica je brojnih članaka u vodećim stručnim časopisima. Od 1999 godine održava edukacije iz kontrolinga i računovodstva za menadžment, kontrolere i računovođe te je do sada održala preko 300 treninga i in-house radionica.

Organizator seminara: Poslovni dnevnik/Večernji list

Za dodatne informacije obratite nam se s povjerenjem!

Tel: + 385 1 6326 085

e-mail: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr

Popis svih seminara potražite na web stranici www.poslovni.hr/seminari/