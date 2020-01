Digitalna (R)evolucija 3.0 – najvažnija konferencija 2020. za poduzetnike

Foto: Press

Koja je glavna ideja i cilj konferencije, što sudionici mogu očekivati, te ima li u Hrvatskoj tvrtki i poduzetnika koji su uspješno digitalizirali svoje poslovanje otkrio nam je Ivan Ante Nikolić, član Izvršnog odbora HUP-ICT Udruge.

Što je cilj konferencije Digitalna (R)evolucija? Što vas motivira za organizaciju?

Glavni cilj Digitalne (R)evolucije je motivacija poduzetnika i poslodavaca da prepoznaju i iskoriste sve mogućnosti koje njima i njihovim tvrtkama, a samim tim i ukupnom gospodarstvu donose digitalne tehnologije. Cilj nam je kroz konkretne primjere poduzetnika pokazati kako pametnim korištenjem dostupnih tehnologija mogu značajno unaprijediti svoje poslovanje.

Drugim riječima, organizacijom ove konferencije nastojimo ukazati na prilike i mogućnosti koje se kroz snažniju digitalizaciju mogu otvoriti hrvatskim tvrtkama i gospodarstvu te potaknuti i tvrtke, ali i državne institucije da ubrzaju digitalnu transformaciju i počnu intenzivnije koristiti sve prednosti koje ona donosi – to je naš osnovni motiv.

Po čemu se treće izdanje konferencije razlikuje od prošlogodišnjih izdanja?

I ovo izdanje konferencije, kao najznačajniji dio, donosi niz primjeri digitalnih praksi u hrvatskom gospodarstvu, odnosno kratke prezentacije uspješnih digitalnih transformacija tvrtki iz različitih sektora. Taj dio je konstanta naše konferencije, i upravo u tom dijelu na konkretnim primjerima, po uzoru na prijašnje dvije konferencije, ćemo pokazati kako su naši poduzetnici uspješno transformirali svoja poduzeća. Što ih je motiviralo na transformaciju, što su learningsi, što su bila očekivanja, koje su bile zablude. Pokazat ćemo kako je digitalizacija ne samo potrebna nego i moguća.

Što je bila ideja kada ste planirali program i sadržaj Digitalne (R)evolucije 3.0?

Program i sadržaj ovogodišnje konferencije deriviramo iz zadnjeg IMD istraživanja na temu digitalne konkurentnosti prema kojem je Hrvatska pala za 7 mjesta i to isključivo zbog niske „spremnosti za budućnost“.

Predmetno istraživanje pokazuje kako mi u Hrvatskoj parcijalno uvodimo nove tehnologije, kao što su na primjer Cloud ili Big Data, ali da de facto ne mijenjamo poslovni model odnosno zadržavamo stare poslovne modele. A upravo je u tom dijelu potrebna promjena, moramo mijenjati dosadašnje organizacijske modele i načine rada. Poslovni modeli moraju postati digitalni. Da bi se to promijenilo naši upravljački kapaciteti (management) moraju postati tehnološki fluentni, a poduzeća moraju postati sposobna uvoditi nove organizacijske modele koje omogućava tehnologija.

Koje teme su u fokusu ovogodišnjeg izdanja konferencije?

Glavne su teme navezane upravo na spomenuto IMD istraživanje odnosno kriterije prema kojima se istražuje „spremnost za budućnost“, kada je u pitanju digitalna transformacija poduzeća, a to su Talenti, Agilnost i Tehnologija. Zbog toga ćemo kroz ovogodišnje izdanje konferencije poduzetnicima i poslodavcima posebno ukazati na važnost sve tri sastavnice uspješne digitalne transformacije.

Ima li u Hrvatskoj tvrtki i poduzetnika koji su uspješno digitalizirali svoje poslovanje? Možemo li očekivati njihovo gostovanje na konferenciji?

Naravno da ih ima. I ono što nas posebno raduje je činjenica da ih je sve više, i to u različitim sektorima, različitih veličina, i malih i srednjih i velikih poduzeća. Istraživanja pokazuju kako su digitalizaciju posebno dobro prihvatili neki sektori poput ICT-a koji imaju visoki stupanj digitalizacije. Srednji stupanj digitalizacije u Hrvatskoj imaju sektori financija, trgovine te prometa i logistike. No, ono što zabrinjava kod nas je da su proizvodnja, poljoprivreda i proizvodnja hrane kao i javna administracija na niskom stupnju digitalizacije. Generalno gledajući hrvatsko društvo, a tako i gospodarstvo, je za sada dosta konzervativno prema novim tehnologijama, no naše istraživanje pokazuje da se dobra praksa tvrtki koje su primijenile digitalizaciju sve više prepoznaje i upravo ćemo primjere tih poduzeća prikazati na ovogodišnjoj konferenciji.

Kome je konferencija prvenstveno namijenjena? Na što i koga sve može utjecati digitalna transformacija?

Konferencija je primarno namijenjena gospodarstvenicima, predstavnicima malih i srednjih, ali i velikih tvrtki budući da nam je cilj unutar konferencije adresirati stupanj razvijenosti osnovnih sastavnica digitalnog društva kao preduvjeta jačem razvoju, primjeni i usvajanju novih poslovnih i operativnih modela u hrvatskom gospodarstvu.

Promjene koje donosi digitalizacija su dio svakodnevice, i potrebno ih je učiniti dijelom poslovne strategije, kako bi se zadržala i/ili unaprijedila konkurentska pozicija na tržištu.

Na razini članova uprava, vlasnika poduzeća i novih poduzetnika potrebno je podići svjesnost o prilikama koje digitalizacija pruža za iskorak u nove tržišne segmente ili u izgradnji bržeg i troškovno-povoljnijeg operativnog modela, ali i o rizicima u nastajanju novih oblika konkurencije. Zbog toga i ovim putem pozivam ne samo članove HUP-a, nego i sve ostale poduzetnike i poslodavce koji na našoj konferenciji mogu dobiti izvrsne primjere uspješnih digitalnih transformacija.

Što sudionici mogu očekivati od konferencije?

Sudionici će, uz odlične primjere iz gospodarstva, na konferenciji vidjeti što je pojedine tvrtke navelo na promjenu poslovnih modela, zašto je digitalna transformacija nužnost, a ne trend te da sam put koji vodi ka ostvarenju navedenih promjena nije neostvariv. Dapače, naša je želja potaknuti ideje u gospodarstvu, potaknuti promjenu obrazaca razmišljanja i pomoći poduzetnicima da shvate kako i oni mogu primijeniti tehnologiju u razvoju vlastitih kompanija. Sve što im je potrebno nalazi se oko njih, ovdje u Hrvatskoj, i namijenjeno je upravo njima.

Tko stoji iza organizacije i koji su još sve izazovi pred vama za realizaciju uspješne konferencije?

Glavni organizator i ovogodišnjeg izdanja Digitalne Revolucije je HUP-ICT Udruga na čelu s Izvršnim odborom Udruge. Naravno da konferencije ne bi moglo biti bez velike podrške HUP-a kao naše krovne Udruge i sponzora same konferencije. Smatram da smo glavni izazov uspješno prebrodili. Osnova konferencije su kvalitetni primjeri s kojima se svaki poduzetnik može poistovjetiti, zapošljavao on 1 ili 111 radnika. Na jednom smo mjestu okupili upravo takve, relevantne primjere iz hrvatskog gospodarstva, kolege poduzetnike koji će drugim poduzetnicima dati uvid u svoje vizije i svoj način razmišljanja jer na kraju krajeva ovo i jest konferencija koju organiziraju poduzetnici za poduzetnike.