Prošle godine u Hrvatskoj prodano stanova skoro kao i rekordne 2008.

Foto: Kristina Štedul Fabac / Pixsell

Polako, ali sigurno oporavlja se i stanogradnja. U Hrvatskoj je prošle godine prodano oko 2800 novih stanova, a zadnji put takav smo opseg gradnje i prodaje imali 2009. godine! Na vrhuncu potražnje za stanovima i nekretninskog buma – 2008. godine, prodano je oko 3000 novih stanova!

No, godine krize učinile su svoje, zbog čega je u međuvremenu država postala najveći graditelj stanova u zemlji. Lani je preko POS-a, povoljnog državnog programa stanogradnje, prodano oko 800 novih stanova, a kupce za preostalih 2000 tisuće našli su privatni poduzetnici.

Gledaju li se prosjeci, cijene prodanih novih stanova pale su na razine na kojima su bile 2006. godine, ispod 10 tisuća kuna po četvornom metru, što je približno 3000 kuna jeftinije od pretkriznog rekorda. No, pad cijena novih stanova evidentiran je samo u glavnom gradu pa proizlazi da su 2016. godine zagrebački kvadrati u prosjeku pojeftinili oko 13 posto prema 2015. godini. Stvarnost je ipak drukčija od onoga što sugerira puki matematički izračun zbog toga što je državna gradnja postala jača nego ikad.

Na sto novoizgrađenih kvadrata njih 38 sazidano je kroz program POS-a. U Zagrebu je 2008. prodano samo 77 POS-ovih stanova, a lani je svaki treći novi stan prodan u Zagrebu došao iz POS-ova programa. Do 2008. godine kvadrat POS-ova stana bio je oko 6500 kuna, no u međuvremenu prosječna cijena POS-ovih stanova u Zagrebu dogurala do 8000 tisuća kuna.

Na drugoj strani, prosječna cijena privatne gradnje pala je s 15 tisuća kuna, koliko je bila 2008., na lanjskih 11.500 tisuća kuna. Pravo je pitanje zašto su POS-ovi stanovi toliko poskupjeli i je li POS postao sredstvo za financijsku pomoć građevinarima, a ne siromašnijim građanima. Inače, u Zagrebu je lani udvostručen broj građevinskih dozvola za stanove, a povećanje broja izdanih dozvola zabilježeno je u 14 županija. Sve primorske županije bilježe pojačan interes kupaca za nekretnine.