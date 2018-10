Colliers International, Hrvatska proglašen najboljom konzultantskom tvrtkom za komercijalne nekretnine u Hrvatskoj

Foto: Žarko Bašić / Pixsell

Na današnjoj svečanoj dodjeli nagrada u Londonu, Colliers International Hrvatska, drugi put za redom, primio je prestižnu nagradu Europan Property Awards za najbolju savjetodavnu tvrtku za komercijalne nekretnine u Hrvatskoj 2018-2019.

Internatonal Property Awards svjetski je priznata nagrada za izvrsnost u poslovanju s nekretninama i jedna od najcjenjenijih nagrada u Europi i svijetu.

Povodom dodjele nagrada, direktorica Colliers International, Hrvatska izjavila je: “Izuzetno je priznanje i čast što smo ponovo prepoznati kao najbolji. Na izrazito dinamičnom tržištu nekretnina i investicija u Hrvatskoj, ono što nas i nadalje razlikuje je individualni pristup svakom klijentu i projektu, te fokus prvenstveno na njihov uspjeh. Drago nam je što je International Property Awards prepoznao naš doprinos stabilnosti i rastu tržišta, te nagradio naše stalno ulaganje u podizanje kvalitete savjetodavnih usluga na području nekretnina u Hrvatskoj nagradom Europan Property Awards – Best Property Consultants 2018-2019. U zalog ove nagrade, ali i povjerenja koje nam klijenti ustupaju, naš tim će nastaviti ulagati u održavanje neupitne kvalitete i pouzdanosti naših usluga.”

Colliers International, Hrvatska osnovan je 2004. godine i od tada drži vodeću poziciju na tržištu. Osim tržišta Hrvatske, zagrebački ured pokriva i tržišta Slovenije i BiH. Od otvaranja ureda u Hrvatskoj, Colliers je procijenio više od 120 milijuna m2 nekretnina, savjetovao developere kod razvoja novih projekata ukupne veličine 60 milijuna m2, savjetovao investitore kod investicija ukupne vrijednosti 3 milijarde EUR, zastupao investitore/ vlasnike kod projekata od 8 milijuna m2 poslovnog prostora (trgovački prostori, uredi, stambene zgrade i hoteli) te zastupao zakupce u zakupu 50.000 m2 uredskog prostora i 45.000 m2 trgovačkog prostora.

Colliers International Group Inc. (Nasdaq and TSX:CIGI) pruža širok spektar usluga vlasnicima nekretnina, zakupcima i investitorima diljem svijeta, uključujući usluge zastupanja, globalnog korporativnog savjetovanja, investicijske prodaje, vođenja projekata, usluge upravljanja nekretninom, procjena nekretnina i analiza tržišta, te istraživanja. Colliers International ubraja se već 12 godina među top 100 Global Outsourcing Companies prema International Association of Outsourcing Professionals.

Colliers International vodeća je globalna savjetodavna tvrtka za nekretnine, posluje u 69 zemalja i ima više od 15.000 zaposlenih, te upravlja sa 2 milijarde kvadratnih metara nekretnina. Globalni godišnji prihod iznosi 2,7 milijardi USD i 116 milijardi USD realiziranih transkacija nekretninama.