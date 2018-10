'Cijeli Split na gubitku': Odgađa se otvaranje prvog Marriott hotela u Hrvatskoj

Foto: Press

Veleposlanik SAD-a u Hrvatskoj Robert Kohorst jučer je posjetio „Dalmatia Tower“ u izgradnji, u kojem će se smjestiti prvi Marriott hotel u Hrvatskoj. Ovog tjedna očekuje se i rješenje suda o sudbini glavnog izvođača na objektu, tvrtke Tehnika d.d., nakon čega će biti poznato nastavljaju li s realizacijom najvišeg objekta u Hrvatskoj ili će posao preuzeti drugi izvođač.

„Žao nam je zbog situacije u kojoj se Tehnika našla, suradnja je bila vrlo korektna no mi želimo završiti projekt u što kraćem roku. Sa svakim danom koji prolazi ne samo naša tvrtka, nego je i cijeli Split na gubitku zbog otvorenog gradilišta koje se nalazi na samom ulazu u grad. Unatoč poslovnim problemima, s glavnim izvođačem radova još uvijek imamo obvezujući ugovor o gradnji što nas je dovelo u situaciju da će umjesto u sezoni 2019., prvi hrvatski Marriott prve goste primiti u sezoni 2020. godine.“ – izjavio je Josip Komar, predsjednik Uprave tvrtke investitora, Westgate Tower d.o.o.

Kako je riječ o prvom direktnom ulaganju tvrtke Marriott International u Hrvatskoj, jučer je u obilazak gradilišta stigao i Veleposlanik SAD-a u RH Robert Kohorst. U pratnji g. Komara i Marija Grabovca, direktora razvoja Westgate Tower d.o.o., Veleposlanik je obišao postojeći toranj i gradilište Dalmatia Tower-a, izrazivši zadovoljstvo viđenim i osobnu podršku investitoru.

Do kraja mjeseca, očekuje se rješenje suda kojim će biti definiran poslovni status dioničkog društva Tehnika, desetljećima jedne od vodećih građevinskih tvrtki za visokogradnju na domaćem i inozemnim tržištima. „Razgovaramo i s drugim, potencijalnim izvođačem radova u slučaju njihove duže nemogućnosti nastavka gradnje. S postojećim ili novim izvođačem, gradnja se nastavlja u studenom.“ – odgovorio je Komar na pitanje što će se dogoditi u slučaju da ishod za poslovanje Tehnike ne bude pozitivan.

Kao što je već poznato, projekt „Vrata Splita“ sastoji se od dva objekta od kojih prvi ima prizemlje i 12 etaža i trenutačno je sjedište integrirane OTP Banke Hrvatska. Drugi toranj će se sastojat od prizemlja i 27 katova te s ukupnih 115 metara bit će najviša građevina u Hrvatskoj. Courtyard by Marriott, business brend priznate svjetske grupacije Marriott International smjestit će se na višim katovima, od 16. do 26., te će svaka od 190 soba i četiri apartmana imati pogled na more. U planu su i konferencijski sadržaji na zasebnoj etaži, wellness s teretanom, ugostiteljski sadržaji te vidikovac za građane i posjetitelje, na samom vrhu tornja.