'Stogodišnjak' balansom između uživanja i zdravlja te otkrićem roza čokolade stvorio model za novo doba

Kanditove čokolade

Kandit iduće godine obilježava 100 godina proizvodnje slatkog programa u Osijeku. Neki su njihovi proizvodi postali sinonim za Kandit, poput Mentol bombona, Rum pločice, čokolada Riki, Dado i Goga te su i danas u vrhu po prodaji u svojoj kategoriji.

"Ali smo svjesni da na tradiciju trebamo biti ponosni i istovremeno gledati naprijed", govori nam Tihana Kostenko, direktorica marketinga osječkoga konditora. U zadnjih pet godina napravili su veliki pomak na tržištu kroz promjene u programu, zbog čega su danas jedan od glavnih igrača u Hrvatskoj u sektoru. Promijenili su vizualni identitet većine proizvoda, unaprijedili kvalitetu te inovirali program s novim okusima i pakiranjem.

Hrabro upuštanje u nove niše

"Kategorije čokolada i slatkiša, u kojoj je Kandit, izuzetno su dinamične te su noviteti najbolji put koji može dovesti do uspjeha. Nekoliko globalnih svjetskih igrača utječe na trendove, a cilj nam je pravovremeno odgovoriti na te izazove osiguravanjem konkurentnosti na tržištu. Osim toga, i povjerenje potrošača možete zadržati jedino kvalitetom i inovativnošću. Izuzetno jaka konkurencija, cjenovna politika te promjene u navikama potrošača mogu se vrlo brzo odraziti na poziciju na tržištu. Kandit se tu pokazao kao vrlo fleksibilan te je svoju poslovnu strategiju usmjerio na one kategorije gdje ima tržišnog prostora za rast, ali se hrabro upustio u tržišne niše koje nisu, dosad, bile jake u kategoriji čokolada", objašnjava Tihana Kostenko.

Fokus su im, objašnjava, u prvom redu čokolade jer je to i najveća kategorija i snaga kompanije u ovoj grani industrije koja se mjeri po proizvodnji i prodaji upravo toga slatkiša. Kandit ima nekoliko proizvoda koji su prepoznatljivi u toj kategoriji poput čokolade Tutti frutti, confettino, cijeli lješnjak ili čokolade s rižom Riki, no u zadnje vrijeme njihov put je krenuo i u novom smjeru.

"Želimo potrošačima pružiti uživanje u potpuno novim proizvodima i graditi imidž Kandita kao tvrtke koja kreira nove trendove na hrvatskom tržištu. Prema prvim rezultatima s tržišta, reakcija potrošača je odlična.

84 posto kakaa sadrži linija čokolada No guilt, sa stevijom, pogodna za dijabetičare

Prateći dva velika svjetska trenda; pronalazak balansa između uživanja i zdravlja te otkriće četvrte vrste čokolade, plasirali smo dvije nove linije proizvoda - No Guilt i Think Pink Ruby", kaže Kostenko. Linije čokolada - No guilt i Think pink potpuno su različit koncept proizvoda, ali kod razvoja tih proizvoda išli su s marketinškim ciljem da što širem krugu potrošača omoguće uživanje u zdravoj čokoladi, a kad je riječ o Ruby Think pink u potpuno novoj vrsti čokolade.

"Za sve one koji se jednostavno ne mogu odreći slatkog, ali žele pripaziti na ono što prehranom unose u organizam kreirali smo liniju koja osim što je prilagođena toj ciljnoj skupini ima sve više potrošača i među ljubiteljima čokolada koji nisu toliko opterećeni kontrolom kalorija, ali žele nešto posebno - a upravo to su No Guilt čokolade. Istaknuli bismo liniju s 84% kakaa koja je zaslađena stevijom i koju je, zbog svojih kvalitativnih osobina, prepoznao i preporučio Hrvatski savez dijabetičkih udruga, a odnedavno u svoj prodajni program ih je uvrstio i Polleo sport, specijalizirani lanac trgovina sportske i zdrave prehrane i opreme, što je još jedna potvrda njihove kvalitete", pohvalila se Kostenko.

Kako tvrdi, prvenstveno su željeli tržištu ponuditi nešto novo i posebno.Važno im je bilo i da su određene ciljne skupine poput dijabetičara, sportaša i onih koji su na određenom režimu prehrane (keto, vegan) pronašle proizvod koji im u potpunosti odgovara i da im je cjenovno dostupan.

"U tome smo i uspjeli jer su nas potrošači, nakon izlaska No Guilta, u vrlo kratkom vremenu prepoznali, a komentari koji su nam počeli stizati na društvene mreže bili su više nego pozitivni", otkriva Kostenko.

Rijetko poput dragog kamena

"Ruby Think pink je svojevrsna bajka o čokoladama koja može početi s poznatom rečenicom: 'Bila jednom...' i kad smo svi mislili da je priča o vrstama čokolada završena, otkrivena je nova, četvrta, vrsta koja je zbog svoje specifične ružičaste boje dobila ime po dragom kamenu - rubinu - ruby. Oduševljeni njenim okusom i bojom odlučili smo ju ponuditi našim potrošačima i omogućiti im da dožive taj neobični dar prirode.

Još je jedna posebnost ove vrste čokolade, količina kakaovca iz kojeg se dobije ruby je ograničena i ne može se sa sigurnošću reći kolika će biti proizvodnja sljedeće godine, zato treba sada što više uživati u njoj", kaže nam Kostenko. Nakon izlaska Ruby Think pink, mlađi potrošači koji su skloniji novostima odmah su pozitivno reagirali, što su vidjeli i po objavama i komentarima, a bez obzira na viši cjenovni nivo linija je dobro prihvaćena.

"Tržište je sve zahtjevnije, prate se trendovi te nastojimo biti u skladu s njima. Vjerujemo da imamo velik potencijal za daljnji rast i razvoj, a rezultati koje smo dosad postigli u konditorskoj industriji ohrabruju nas da nastavimo s inovacijama. Svakako da u planu imamo novitete u asortimanu, ali o tome ćemo kad budu aktualni", otkriva Kostenko.

Za dizajn novih čokolada zaslužna je art-direktorica Saponije i Kandita Mihaela Pecnik Avdagić koja ideje za nova rješenja nalazi u samoj biti proizvoda te poruci koju taj proizvod treba prenijeti potrošaču.

Osim na domaćem tržištu i u svim trgovačkim lancima, Kandit proizvodi se mogu naći i na tržištima Adria regije kao i na tržištima EU. Najznačajnije izvozno tržište im je Bosna i Hercegovina, ali su Kanditove čokolade i drugi proizvodi poznati i u Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji te u drugim zemljama. Danas je Kandit moderna kompanija u sustavu Mepas grupe.

Nova tvornica izgrađena je 2014., s novom tehnologijom za proizvodnju čokolada i od tada Kandit stalno radi na novim projektima kako bi na što bolji način ispunio očekivanja potrošača. "S takvom strategijom i timom ljudi koji rade na stvaranju novih proizvoda vjerujemo da će nove generacije s jednakim poštovanjem prema imenu Kandit obilježavati nove velike jubileje", zaključuje Tihana Kostenko.