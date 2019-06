Kako je (ne)stvarna priča Lady Gage i Bradleya Coopera generirala stvarne rezultate

Foto: promo

Samo tri tjedna nakon što je puštena na službenom YouTube kanalu pjesma i videospot Lady Gage, Shallow, pogledan je više od 50 milijuna puta. Od tog 27. rujna prošle godine krenula je i prodaja, a u tjednu u kojem je debitirao soundtrack filma 'Zvijezda je rođena' prodan u gotovo 200 tisuća primjeraka. Prodaja je uzela maha i u drugom tjednu, a očekivani pad prodaje ogledao se u 32% u odnosu na tjedan debitiranja. Zarada je bila impozantna te je sa zarađenih 120 milijuna dolara imala tendenciju rasti. To se i dogodilo jer je u 24. tjednu prodaje soundtrack u SAD-u premašio brojku od milijun prodanih primjeraka, a album je nastavio biti najprodavaniji i u 2019. godini. U prva tri mjeseca ove godine prodano je gotovo 300 tisuća primjeraka, dok je samo pet albuma dosegnulo brojku od 100 tisuća.

Ali prodaja i uopće zarada od soundtracka nije bio jedini zadatak. Trebalo je Shallow naprasito povezati s radnjom filma u koju će publika vjerovati i s kojom će se poistovjećivati. U tom smjeru krenula su i nagađanja o ljubavnoj vezi između Bradleya Coopera i Lady Gage, a da se nagađanja mogu uvelike iskoristiti u marketinške svrhe govori i ova priča u koju su svi povjerovali.



Sve je krenulo trenutkom kada je na Twitter profilu američke filmske nagrade Academy Award objavljeno kako će na dodjeli Oscara duo sačinjen od Gage i Coopera izvesti skladbu uživo. Svi su očekivali navalu emocija, a možda i potvrdu o nagađanjima o njihovoj romansi. Za kratko vrijeme nakon objave, ista je podijeljena preko osam tisuća puta i generirala je oko 30 tisuća sviđanja objave.



To je bio samo uvod, a upravo kada je riječ o nagađanjima, sve je poprimile nove razmjere na dan održavanja Oscara. Samo na oko dva sata prije dodjele par je odlučio da će na pozornicu nastupiti iz svojih sjedala, a ne backstagea. Slučajno? Sumnjamo, a moglo bi se reći i da su ovim performansom htjeli ovu priču publici približiti kao stvarnu priču stvarnih ljudi, a ne poprište glume. Lady Gaga zna kako se ovo igra, a sve je začinila samo jednom rečenicom: ''Ne postoji ni jedna osoba na ovom svijetu koja može sa mnom pjevati ovu pjesmu osim tebe.'' Opet slučajno? Sigurni smo da se mnogi ne bi složili.



Cijeloj ovoj priči pridonijeli su oni koji su im povjerovali i kojima je Lady Gaga samo i prije svega pjevačica, ali čini se da je ona mnogo više. Osoba koja poznaje svijet šoubiznisa, ali i zbira vještina potrebnih kako bi se u njemu preživjelo.



Sve ovo začinila je, osnivačica ženske grupe Spice Girls, Mel B napomenuvši kako joj je neugodno zbog odnosa Bradleya Coopera i Lady Gage prikazavši tako empatiju prema njegovoj ženi Irini Shayk. To je, naravno, generiralo još većom količinom spominjanja i publiciteta generalno za ovih dvoje umjetnika. Samo toliko je trebalo da korisnici Twittera počnu navijati i za poljubac, no to se ipak klasificiralo kao previše intimna stvar i dalje ne demantirajući ljubavnu vezu.



Pitate se čemu sve ovo? Stvar je zapravo jako jednostavna, glazbena i bilo kakva umjetnička karijera ima svoj životni ciklus, pa tako dolazi i do ravne linije gdje stvari jednostavno stagniraju. Tako je jedno vrijeme bilo i s Lady Gagom, ali onda je došao film 'Zvijezda je rođena' i glavna uloga koju se moralo iskoristiti. Priča koja je jednostavno buknula, a u poveznici s Lady Gagom dobila i na dodanoj vrijednosti za koju su glavni pojmovi postali buntovnost, hrabrost i uopće njena različitost.



Sve ovo je bilo potrebno kako bi ljudi priču koju donosi 'Shallow' doživjeli kao stvarnu, a kako je to utjecalo na nju kao glazbenicu govori činjenica da je tek nakon 22 tjedna od objave, ova pjesma dosegnula 1. mjesto na Billboardovoj ljestvici najslušanijih pjesama, a tamo je dospjela, ni manje ni više, nego s 21. mjesta. Na to mjesto je uspjela doći nakon osam godina, a bez ove pozadinske priče, teško da bi tamo dospjela. Istovremeno, Shallow s originalnim scenama iz filma preslušan je i pregledan 510 milijuna puta, a izvorna izvedba s Oscara generirala je do danas 92 milijuna pregleda. Podsjetimo, tek nakon što je ''kampanja'' počela prikazivati rezultate Lady Gaga i Bradley demantirali su sva nagađanja.



''Da, naravno da ljudi vide ljubav jer, pogađate, to je ono što smo i htjeli da vidite. 'Shallow' je ljubavna pjesma, a 'Zvijezda je rođena' je ljubavna priča. Upravo zato bilo je jako bitno da se nas dvoje dobro slažemo, razumijemo i da se povežemo. Kada pjevate ljubavnu pjesmu, ljudi žele osjetiti ljubav i vidjeti ju'', rekla je Lady Gaga i potvrdila da baš ništa nije bilo slučajno te da je pozadina svega upravo storytelling kao sve korištenija tehnika u marketinškim krugovima.

"Story-telling je dobar način da kroz vješto kreiranu priču zainteresiramo širu publiku za neki proizvod, uslugu ili događaj, jer ljudi više ne reagiraju na klasične i pomalo dosadne ili iritantne načine oglašavanja. Priče su ponekad vrlo uspješne, kao što je slučaj Lady Gage i Bradleya Coopera, koji se temelji na pobuđivanju emocija - iako nikad nije izrečena (lažna) tvrdnja o njihovoj ljubavnoj vezi, glasine su se vješto podržavale i time se budila mašta njihovih obožavatelja", kaže Sanja Rocco s Poslovnog veleučilišta Zagreb, koja na studiju marketinga i komunikacija među ostalim predaje i kolegij Kreativno razmišljanje.

Možda ne namjerno, no nedavno smo se sa sličnom pričom susreli i na području Hrvatske, naše estrade i svijeta šoubiznisa. Riječ je o Dini Jelušiću i Tanji Taller, naime ostali smo zatečeni prisnošću njihovog odnosa tijekom nastupanja u showu 'Zvijezde pjevaju.' Tijekom trajanja ove zvjezdane emisije gledaoci su ih opetovano povezivali, i to ne kao prijatelje, već kao ljubavni par. Tome je dovela neobjašnjiva kemija, a nagađanja o njihovoj ljubavi kod gledatelja su dovele simpatije. Očito je kako ljudi vole vjerovati da se iza kulisa dešavaju prave ljubavi, a možda ih je upravo to dovelo i do uspjeha u showu. Naime, naposljetku su Dino Jelušić i Tara Taller i pobijedili, no njihova veza je ipak bila samo plesne prirode. Njihova 'veza' krasila je medijske naslove, a kvaliteta prikazanog odnosa sigurno jest promocijska vrijednost za njihove karijere.



"Ipak, često susrećemo i neuvjerljiv Story-telling – loše osmišljene priče koje mogu pobuditi upravo suprotan efekt pa kod potrošača stvoriti sliku neozbiljnosti nekog brenda ili kompanije . Stoga je upravo Storytelling metoda u kojoj marketinški i komunikacijski stručnjaci trebaju surađivati'', zaključila je Sanja Rocco.

Sadržaj omogućilo: Poslovno veleučilište Zagreb