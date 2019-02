Proizvođač najpoznatijih traperica ponovno izlazi na burzu

Foto: Getty Images

Levi Strauss je uputio zahtjev za javnu ponudu dionica. Najpoznatiji proizvođač odjeće od trapera planira se uvrstiti na njujoršku burzu pod oznakom "LEVI".

Prema izvješću američke Komisije za vrijednosnice (SEC), tvrtka sa sjedištem u San Franciscu planira prikupiti 100 milijuna dolara putem IPO-a. No CNBC je ranije izvijestio da tvrtka želi prikupiti između 600 i 800 milijuna dolara.

Iz Levi'sa su poručili da planiraju koristiti prikupljena sredstva za "opće korporativne svrhe", uključujući obrtna sredstva, operativne troškove i kapitalne izdatke. Prema podnesku, tvrtka vidi priliku za proširenje na tržištima u nastajanju, kao što su Kina, Indija i Brazil.

Dio prihoda mogao bi se namijeniti akvizicijama ili drugim strateškim prilikama, ali iz tvrtke su poručili da nemaju trenutnih planova za to, prenio je CNBC.

IPO vode najjače financijske tvrtke

Levi's je izvijestio o ukupnom prihodu od 5,58 milijardi dolara, u kojem je neto prihod iznosio 283 milijuna dolara tijekom 2018. godine.

Pokrovitelji IPO-a su Goldman Sachs, J. P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Evercore ISI, BNP Paribas, Citigroup, Guggenheim Securities, HSBC, Drexel Hamilton, Telsey Advisory Group i Williams Capital Group.

Levi's je prvi put izašao na burzu 1971. godine, ali potomci osnivača ponovo su privatno preuzeli tvrtku 1985. godine. Od tada se tvrtka suočila s promjenama modnih trendova i krajnje konkurentnim krajolikom, ali se vratila u igru od kada je njezino vodstvo preuzeo Chip Bergh 2011. godine.

Levi’sova glasnogovornica Amber McCasland odbila je komentirati IPO, pozivajući se na pravila SEC-a koja zabranjuju formalne rasprave u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Traperice se prije proizvodile i u Novom Marofu

“Kako i zašto je Varteks izgubio Levi's i ogromnu mrežu nekretnina, vjerojatno je jako tužna priča, ali ne znam skoro ništa o tome”, komentirao je najavu IPO-a Levi'sa na Facebooku Nenad Bakić, predsjednik Uprave i većinski vlasnik Varteksa.

“Ali nadam se da će i Varteks krenuti ovim putem”, naveo je Bakić, vjerojatno misleći na oporavak tvrtke koju se intenzivno trudi oživjeti.

Podsjetimo, Levi Strauss Europa odlučio je raskinuti ugovor o distribuciji za Hrvatsku 2013. godine, u vrijeme dok je Varteks vodila druga uprava i drugi vlasnici, koji su doveli nekad respektabilni modni gigant do predstečajnog postupka.

Varteks je s Levi’som surađivao još od 1984. godine. U Varteksovom pogonu u Novom Marofu do 2007. godine se izrađivala odjeća robne marke Levi’s. No tada je Levi’s odlučio zatvoriti proizvodnju u Hrvatskoj te je s Varteksom potpisao ugovor o distribuciji za Hrvatsku i zemlje regije, što je trajalo do 2013. godine.

Upravljanje Varteksom nedavno je ove godine preuzeo Nenad Bakić, iza kojeg stoji više uspješnih projeka.