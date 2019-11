Jedan od najpoznatijih zagrebačkih hotela sklopio predstečajnu nagodbu

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Predstečajna nagodba sklopljena je gotovo pet godina nakon otvaranja predstečajnog postupka, a uslijedila je nakon što su krajem kolovoza predstavnici Esplanade Oleandera, tvrtke u čijem sastavu posluje taj zagrebački hotel, podnijeli konačni nacrt predstečajne nagodbe u kojem se navodi da ukupni iznos utvrđenih tražbina četrdesetak vjerovnika iznosi čak 269 milijuna kuna.

>> Što će biti sa zagrebačkim hotelom Esplanade? Nagodba pred potpisom unatoč buntu vjerovnika

Prihvaćenim nacrtom isplata duga financijskim institucijama planirana je u sedam godišnjih rata, a kao najveći vjerovnik iz te skupine naveden je The Investment Fund for Central and Eastern Europe sa sjedištem u Danskoj koji potražuje 78 milijuna kuna.

Za skupinu ostalih vjerovnika predviđena je isplata duga kroz četiri jednake godišnje rate i kamatnom stopom od tri posto, a među tim vjerovnicima isticao se danski Regent A/S, koji je potraživao 20,8 milijuna kuna.

No, rješenjem o utvrđenju tražbina navodi se i kako razlučni vjerovnici imaju prava na odvojeno namirenje na imovini Esplanade Oleandera, određeno ovršnim ispravama te sukladno ugovorima.

U skupini razlučnih vjerovnika najveću tražbinu od 61,5 milijuna kuna ima austrijska Heta Asset Resolution, bečki Wsf Hotel Esplanade potražuje 43,9 milijuna, a češki i austrijski Wsf-Crown zajedno potražuju nešto manje od 20 milijuna kuna.

Esplanade Oleander je tvrtka registrirana s temeljnim kapitalom od 20,89 milijuna kuna, osnivači su joj bečki Wsf Hotel Esplanade i austrijski Crown Wsf, a kao predstavnik u sudskom registru naveden je Herbert Haselbacher.