HT raspisuje natječaj vrijedan 700.000 kuna

Foto: Marko Lukunić / Pixsell

Četrnaestu godinu zaredom Hrvatski Telekom raspisuje donacijski natječaj čije prijave kreću 16. svibnja i traju do 16. lipnja. Novog naziva i vizualnog identiteta „Generacija Next“, natječaj donira 700.000 kuna u znanja i vještine generacija čije vrijeme tek dolazi.



Na natječaj mogu se prijaviti obrazovne institucije, neprofitne organizacije i zajednice prijavitelja ili partnerski projekti, i to u dvije kategorije.



U prvoj kategoriji „Digitalne inovacije uz Internet stvari“ traže se konkretna IoT rješenja koja utječu na lokalnu zajednicu - projekte koji otvaraju novu perspektivu u obrazovanju, zdravstvu, prometu i području šire društvene odgovornosti. Predviđeni broj prihvaćenih projekata je 50 u ukupnom iznosu donacije 400.000 kuna. Izabrani prijavitelji će dobiti donaciju ukupne vrijednosti osam tisuća kuna, kojom se osigurava kompletna opremu za realizaciju projekata. Kako bi u fazi realizacije projekta bili što uspješniji, odabrani prijavitelji bit će vođeni kroz cijeli proces natječaja. Bit će uložena dodatna financijska sredstava u njihovu edukaciju o opremi i edukaciju o izvedbi i implementaciji rješenja.



Druga kategorija su istraživački znanstveni projekti, u koje će biti uloženo 300.000 kuna. Traže se projekti koji se odnose na nove tehnološke koncepte koji će unaprijediti, olakšati ili omogućiti bržu primjenu tehnologija 5G, Nb IoT, umjetne inteligencije, virtualne ili nadopunjene stvarnosti.



- Ovogodišnji donacijski natječaj Generacija Next smo još jače vezali uz naše poslovanje i tehnološke trendove relevantne za budući razvoj društva. Dvije kategorije - inovacije uz IoT te tehnološki koncepti koji će olakšati implementaciju novih rješenja, predstavljaju strateška područja rasta u narednim godinama. Riječ je o područjima koja će biti osnova za sve usluge budućnosti, zbog čega je iznimno bitno da djeca i mladi dobiju priliku stvarati upravo na njima - poručio je Davor Tomašković, predsjednik Uprave Hrvatskog Telekoma, koji je bio domaćin na današnjem inicijalnom sastanku Povjerenstva, koje će odlučivati o odabranim projektima.



Članovi Povjerenstva su ključni predstavnici akademskog, političkog, društvenog života te poduzetništva: Tome Antičić, državni tajnik u MZIO, Bernard Gršić, državni tajnik SDURDD-a, Maruška Vizek, ravnateljica Ekonomskog instituta u Zagrebu, Goran Kezunović, ravnatelj CARNET-a, Mislav Grgić, dekan FER-a, Zvonimir Guzović, dekan FSB-a, Neven Vrček, dekan FOI-a, Ivica Puljak s FESB-a, Luka Abrus, direktor tvrtke Pet minuta, Damir Sabol, osnivač tvrtke Photomath, Marko Matijević, osnivač portala srednja.hr i mirovina.hr, Paolo Zenzerović iz IRIM-a, Saša Kramar, član Uprave za poslovne korisnike HT-a, Ana Pauzar, direktorica online poslovanja HT-a te Nina Išek Međugorac, direktorica Odjela korporativnih komunikacija HT-a.



- Jako sam uzbuđen što sam dio žirija donacijskog natječaja Generacija next. U Hrvatskoj imamo veliki broj djece koja su fantastični inovatori i kroz ovaj natječaj će njihove ideje, programiranje i inovacije moći doći do izražaja, što je iznimno važno za Hrvatsku i za svijet. Živimo usred četvrte industrijske revolucije i svijet se skroz mijenja - mi želimo biti dio toga - poručio je dr. sc. Tome Antičić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja i član Povjerenstva natječaja.



Prijave na natječaj moguće su elektroničkim putem, a prijavljeni projekti koji ispunjavaju kriterije prolaze odabir stručnog Povjerenstva do 5. srpnja. Primatelji donacija bit će objavljeni 9. srpnja na stranici natječaja.