HAMAG-BICRO u prvih 25 godina okupio je poduzetnike koji transformiraju Hrvatsku u konkurentno gospodarstvo, digitalno učinkovitu industriju i održivo društvo

FOTO: PROMO

No, svakome je potrebna poslovna pomoć, kao i kvalitetan savjet. S tom je idejom HAMAG-BICRO, u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Sveučilištem u Zagrebu te Gradom Zagrebom, pripremio projekt pod nazivom Inkubacijski centar za bio-znanosti i komercijalizaciju tehnologije – BIOCentar, mjesto na kojem korisnici i biotehnološke tvrtke mogu iznajmljivati laboratorije, koristiti svu potrebnu opremu i ostale prateće prostorije, dobiti sve potrebne savjete za razvoj tvrtke i educirati zaposlenike kako bi se njihove biotehnološke tvrtke što prije razvile i postale konkurentne. U poduzetnički projekt uloženo je više od 18 milijuna eura od 2007. do 2014. godine, od čega je više od 16 milijuna eura iznosila izgradnja, nadzor i opremanje financirane putem pretpristupne pomoći IPA kroz Operativni program za regionalnu konkurentnost. Usluge savjetovanja namijenjene su akademskim startup tvrtkama, istraživačima, tvrtkama kojima treba laboratorijski prostor te tvrtkama koje traže specijalističku obuku zaposlenika, a mogu se koristiti u sklopu nekoliko programa BIOCentra – BIOInkubacija, BIOInfrastruktura, BIOTransfer, BIOEdukacija i BIOUmrežavanje. Ovim je projektom HAMAG-BICRO ujedno označio početak stvaranja potrebnih infrastrukturnih preduvjeta za razvoj poduzetništva na području bio-znanosti.

"Pametna tvornica"

No, jedna stvar je jasna – poduzetništvo nije "trčanje za novcem" već uporna borba s puno učenja i želje za uspjehom. Misao je to vodilja Zvonimira Viduke, poznatog inovatora te direktora i osnivača tvrtke ALTPRO. Sam naziv tvrtke predstavlja ono čime se vode od samog početka – na alternativne proizvode koje drugi ne rade i u kojima su najbolji. Počeli su kao mali startup u Tehnološkom parku koji danas sa 150 zaposlenika izvozi inovacije u više od 50 zemalja po cijelom svijetu, a njihove usluge sigurnosnih sustava primjenjivih na jednotračnim (monorail) vlakovima i metroima traže velesile poput SAD-a, Kine i Japana. Stoga su prepoznati i priznati kao najinovativniji izvoznik u Hrvatskoj, kojem je digitalni pristup omogućio globalnu konkurentnost. "Sve je počelo s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) koja nam je kroz jedan od svojih prvih programa provjere inovativnog koncepta (PoC) dodijelila sredstva. Zahvaljujući tim sredstvima napravili smo prototipove koje smo ispitivali u Francuskoj i Indoneziji. Liniju proizvoda smo nazvali M senzor po metrou u Parizu gdje smo od ponoći do tri sata ujutro godinama testirali rješenja i stjecali znanje. Bez tog PoC-a ne bi bilo M senzora, a niti potencijalno našeg najmasovnijeg proizvoda u budućnosti", poručuje Viduka.

Projekti koje su realizirali s HAMAG-BICRO-om bili su ključni za njihov kvalitetan razvoj, pogotovo u zadnjih deset godina, što je rezultiralo nizom uspjeha. Naime, dobili su na jednom mjestu potporu kroz sve faze poslovanja – od ideje, razvoja i komercijalizacije pa sve do izlaska na međunarodno tržište i daljnje ekspanzije. Agencija je kroz četiri ugovora ukupne vrijednosti više od 54 milijuna kuna, dodijelila tvrtki ALTPRO bespovratna sredstva i jamstva u iznosu većem od 21,5 milijuna kuna.

Stoga Viduka HAMAG-BICRO naziva "pametnom tvornicom". Agencija je kampanjom #prvih25 ispričala 25 priča o poduzetnicima koji su uz njihovu pomoć i potporu rasli, razvili se i unaprijedili svoje poslovanje kroz široki portfelj programa i uslugama u svim fazama poslovanja. Njihova "pametna tvornica" danas se sastoji od pametnih korisnika i hrvatskih poduzetnika koji svakodnevno jačaju gospodarski ekosustav i transformiraju Hrvatsku u konkurentno gospodarstvo, digitalno učinkovitu industriju i održivo društvo.

*Sadržaj je nastao u suradnji s Hamag-Bicro