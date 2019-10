Arriva i Cammeo: Novo i poboljšano iskustvo putovanja

Foto: Press

Na domaćoj prijevozničkoj sceni osvanulo je novo partnerstvo. Naime, predstavnici Arrive Hrvatske i Taxi Cammea potpisali su ugovor o suradnji koja je, sudeći prema najavama, početak nove ere mobilnosti.



- Iznimno nas veseli što su Arriva i Cammeo, kao lideri u svojim domenama prijevoza, započeli suradnju za koju vjerujem kako će se u budućnosti proširiti, a sve na zadovoljstvo naših brojnih putnika kojima zajedno želimo pružiti najbolju, najsigurniju i najkvalitetniju uslugu - rekao je Vedran Tomičić, član Uprave Arrive Hrvatska.



Naime, Arriva i Cammeo pripremili su posebne pogodnost za svoje putnike. Riječ je o promo kodu koji donosi popuste na vožnju, a dostupan je svim korisnicima Arriva Croatia mobilne aplikacije te svima koji kupe kartu u aplikaciji. Tako putnici Arrive koji će prvi puta koristiti Cammeo uslugu ostvaruju 20%, a postojeći korisnici 10% popusta.



Popust ostvaruju i svi korisnici Taxi Cammeo mobilne aplikacije. Tako će oni koji će se prvi puta registrirati u Arriva Croatia aplikaciji dobiti 20% popusta na vožnju Arrivom, a postojeći korisnici ostvaruju 10 %.



- Potpisivanje ovog ugovora prvi je korak i svojevrsni 'kamen temeljac' suradnje koju ćemo u budućnosti dići na jednu sasvim novu razinu mobilnosti. Našim putnicima želimo pružiti samo najbolje, a u ovom slučaju to je usluga putovanja 'od vrata do vrata' u zajedničkoj režiji vodećeg regionalnog taksi prijevoznika i jednog od vodećih europskih autobusnih prijevoznika -- rekao je Petar Dragić, izvršni direktor Taxi Cammea.



Koliki je potencijal spomenute suradnje govore i brojke. Naime, Arriva je jedna od najvećih prijevozničkih kompanija u Europi koja posluje u 14 zemalja te zapošljava više od 60 000 djelatnika te realizira više od 2,4 milijarde putovanja godišnje.



S druge strane, Cammeo je vodeći regionalni taksi prijevoznik koji danas broji preko 1400 zaposlenih i 900 vozila, a dostupan je u 38 gradova u 4 države te godišnje preveze preko 12 milijuna putnika.



- Vjerujemo da su naši udruženi resursi, iskustvo, znanje i profesionalnost dobitna kombinacija koju će putnici prepoznati jer će im isti znatno olakšati put od polazišta do odredišta - dodaje Tomičić.



Osim kvalitete, iskustva i najpovoljnijih cijena, jedan od 'aseva iz rukava' ove suradnje svakako je i dostupnost koja jamči integrirani prijevoz na najvišoj razini. Dovoljno je samo spomenuti da je na razini Hrvatske Cammeo prisutan s 500 automobila u 25 gradova, a Arriva prometuje sa 600 autobusa, što jamči visoku kvalitetu putovanja i potpunu mobilnosti od polazišta do odredišta.



- Neslužbeni moto Taxi Cammea je da 'prijevoz mora biti dostupan kao voda', a upravo se ova suradnja naslanja na spomenutu nit vodilju. Cammeu cilj za budućnost umrežiti sve gradove u Hrvatskoj te tako još više olakšati putovanje, a s partnerom poput Arrive dobivamo vrijednog saveznika s istim ciljem- naglasio je Petar Dragić.



Iz obje kompanije putnicima poručuju kako ih čeka novo i poboljšano iskustvo putovanja za vrijeme kojeg se samo trebaju opustiti i uživati, jer o svemu brinu Arriva i Cammeo.