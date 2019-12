Zelena energija još dugo će biti rezervirana samo za bogatiji dio svijeta

Janaf je prošlog tjedna obilježio 45. godišnjicu postojanja. To je bila prilika da se podsjeti na vizionarski potez autora ovog projekta koji su još početkom 1970-ih razmišljali puno šire od okvira i tržišta tada velike i u to vrijeme respektabilne zemlje Jugoslavije te su naftovod projektirali kao jedan širi srednjoeuropski projekt koji je uključio tadašnje i buduće potrebe i ostalih zemalja središnje i istočne Europe.

Danas je Janaf jedna od najstrateškijih hrvatskih tvrtki koja je gotovo pa energetska žila kucavica, osim za hrvatske rafinerije, onu u Rijeci i onu još nedefiniranu u Sisku, tako i za onu bosanskohercegovačku u Bosankom Brodu te u Pančevu u Srbiji. Naftovod je i dalje važan dobavni pravac za rafinerije u Mađarskoj, Sloveniji, Slovačkoj te Češkoj, a stalne modernizacije i ulaganja u njega govore da će još dugo vremena predstavljati važnu stratešku činjenicu, a samim tim da će biti i potrebe za naftom koja teče kroz njega. Godišnjica Janafa je upriličena kroz formu energetske konferencije gdje je bilo puno govora o energetskoj budućnosti Europe i svijeta općenito, ponajprije o energetskoj tranziciji s ugljikovodika prema neugljičnoj zelenoj energiji.

U naftu se još ulažu milijarde

No, iako su ovu konferenciju organizirali “naftaši”, a oni je uglavnom i pohodili, te su rasprave i teze bile možda više ili manje “pristrane”, upozoreno je na nepobitnu činjenicu da nafta nije samo sadašnjost već vrlo vjerojatno i budućnost energetike za još puno godina. S jedne strane se i dalje ulažu vrlo velika sredstva, mjereno u desecima i stotinama milijardi dolara, u naftni biznis, od novih istraživanja i tehnologija do naftovoda, tankera itd.

S druge strane, zelena energija će biti još dosta vremena rezervirana za bogatiji dio svijeta, a i sama proizvodnja opreme i sredstava za obnovljive izvore energije (OIE) će trebati energiju – naftu i/ili plin. “Nafta više nije seksi. Možemo mi pričati što želimo i upozoravati na njezinu važnost i neophodnost, no činjenica je da suvremeno društvo danas naftu doživljava kao relikt prošlosti s ograničenim vijekom koliko će još trajati”, priznao je i predstavnik jednog od najvećih svjetskih trgovaca naftom i derivatima, Vitola. Sam Vitol je prije 15-20 godina kupio sedam velikih rafinerija u svijetu, a danas kažu da niti sami nisu sigurni da li im te rafinerije ovog trenutka, a i u doglednoj budućnosti, zapravo trebaju ili bi ih bilo profitabilnije već sada prodati?

No, oni sami za sebe kažu da su trgovačka tvrtka koja se temelji na profitu i trenutnim potrebama tržišta te da su se spremni vrlo brzo okrenuti onome što tržište traži, ako će to biti OIE umjesto nafte, oni s tim nemaju problema.

Svoju profitabilnost održavaju moćnom obavještajnom mrežom, odnosno ogromnim sredstvima koja ulažu u proučavanje tržišta i predviđanja što će se događati, kupnje i analize satelitskih snimki u realnom vremenu te svega ostalog što im može trenutno dati prednost na tržištu te osigurati dobit.

Iako to predstavnici Vitola nisu spominjali, izvjesno je da njihovi lobisti u Washingtonu i Bruxellesu raspolažu i sa stotinama milijuna dolara i eura s kojima mogu, ako već ne uvijek utjecati da donesena energetska regulativa ide na njihov mlin, onda barem da za sve detalje toga doznaju prije ostalih. No, što je s manjim energetskim tvrtkama koje nemaju takve resurse? Ina, Janaf, Plinacro, Petrol, NIS i sve ostale su u nacionalnim, pa čak i regionalnim okvirima, veliki igrači, no u globalnim razmjerima radi se o veličinama koje se obično svrstavaju pod “statističku grešku”.

Neizvjesna budućnost

Kako takve tvrtke mogu procijeniti kako će se srednjoročno odvijati stvari na energetskom tržištu - riječ je o velikim investicijama koje nemaju smisla ako se u punom zamahu ne koriste barem 10-15 godina? Slovenski Petrol je jedan od regionalnih poslovnih divova te je nedavno preuzeo najveći dio plinskog poslovanja od hrvatskog Croduxa. No, na pitanje zašto su se odlučili na ovaj korak i očekuju li oni da plin ne bude samo prijelazno rješenje do niskougljične, ili čak i neugljične energetike, u Petrolu priznaju bolnu istinu – ovog trenutka nam se to čini pametnim, a je li i bilo pametno, pitajte nas za 5-10 godina.

Ina već sada pokušava što više diverzificirati svoje naftno poslovanje, bilo prema jačanju maloprodaje nenaftnih proizvoda na svojim brojnim benzinskim crpkama u regiji, bilo prema zelenoj energiji.

Novi šef Ine, Sandor Fasimon, puno polaže na alternativna goriva. Nedavno je pokrenuo veliku kampanju za promociju vodika kao goriva za vozila u cestovnom, željezničkom, vodenom ili zračnom prometu, a kojeg Ina proizvodi i može još više proizvoditi u svojoj rafineriji u Rijeci.

Biogorivo iz Siska?

S druge strane, već je sada izvjesno da se u njihovoj rafineriji u Sisku više nikada neće proizvoditi nafta i benzin, no zato bi mogla biogoriva. Diverzifikaciju poslovanja kao egzistencijalni imperativ ističu i u svim ostalim tvrtkama. Tako je plinski div PPD već ranije stvorio sebi krovnu maticu Enna grupu koja objedinjuje energetiku, petrokemiju, poljoprivredu, trgovinu, logistiku, ICT itd.

Čak je i globalni plinski igrač Gazprom na nedavnoj konferenciji Večernjeg lista u Zagrebu istaknuo da oni vjeruju kako je plin budućnost, no s naznakom da pri tome misle da će to do 2030-ih biti uglavnom zemni plin ili metan, nakon toga vjerojatno vodik ili neki drugi ekološki plin.

Oni svjesno ulažu desetke milijardi eura u svoje plinovode, vjerojatno i u rafinerije budućnosti, no ističu da već sada razmišljaju o tehničkim rješenjima koja će omogućiti da se putem njih transportira bilo koji plin, a ne samo sadašnji metan.