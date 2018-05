Kako je Photomath stekao milijune korisnika i odredio granice prodaje softvera

Da je prodavao aplikaciju Photomath za samo jedan dolar do danas bi Damir Sabol sa svojim timom utržio više od 90 milijuna dolara. Do rujna i preko sto milijuna dolara. No, najuspješniji osnivač startupa u Hrvatskoj, čovjek koji je 2006. godine za sto milijuna kuna prodao Iskon, svoj prvi startup, i to najdovitljivijem kupcu, Hrvatskom telekomu, nikad nije birao jednostavniji put. Da je radio to sve, možda danas ne bi imao globalno najpopularniju mobilnu aplikaciju, kameru i kalkulator u jednom, namijenjenu krajnjim kupcima (B2C) i razvijenu u Hrvatskoj. Sabol sa svojom mobilnom aplikacijom, koja rješava matematičke zadatke fotografiranjem, nije jedini koji se otisnuo u softverski biznis sa znatnim uspjehom. Ovdje postoji još nekoliko igrača koji se mogu pohvaliti iznimnim, milijunskim korisničkim bazama.

Infobip na vrhu

Ukupno najveći doseg svoje tehnologije ima Infobip iz Pule. Tvrtka je povezala SMS i softver razvivši niz praktičnih rješenja za svakodnevne probleme, poput dvostruke autentifikacije, te u drugim područjima od chatbotova do IoT-a. Prema procjeni Infobipa, njihove aplikacije neizravno koristi četiri milijarde korisnika diljem svijeta. No, Infobip je najsnažniji domaći igrač u B2B segmentu.

Takvih igrača ima još. Primjerice jedan od njih je fintech scale-up Oradian. To je tvrtka koja je razvila cloud platformu za mikrofinanciranje i koja ima više od milijun krajnjih korisnika, ali kao i Infobip svoje usluge naplaćuje drugim tvrtkama. S umjerenijim uspjehom po broju korisnika slično radi ili pokušava raditi većina domaćih softverskih tvrtki. Od onih koje proizvode ERP-ove preko fiskalnih blagajni pa sve do onih koje nude rješenja iz područja poslovne inteligencije.

No, u B2C segmentu, onom izravno okrenutom kupcima, znači pod istim pritiskom kakav imaju FMCG i druge slične industrije, milijunski broj korisnika do sada je uglavnom bio rezerviran za proizvođače računalnih igara. Hrvatska tvrtka, koja se u tom smislu posebno ističe je zagrebački gaming studio Nanobit. Ima barem pet igara s više od milijun korisnika. Među njima su igre kao što su Superstar Life i Fashion Design World. Obje, i to svaka, ima više od osam milijuna korisnika. Igre poput Hollywood Storyja i Chef Towna, također svaka, imaju više od sedam milijuna korisnika. Više od milijun korisnika probila je i igra Fashion City, a Nanobit nastavlja pokretati nove naslove.

Hrvatsko tržište premalo

Nešto skromniji uspjeh od Nanobita postigao je Madbarz, startup koji je razvio fitness aplikaciju koja pomaže u vježbanju i koji isto ima više od milijun korisnika.

Za pretpostaviti je da sličnih primjera ima još. Primjerice, hrvatski startup GetByBus lani je premašio pola milijuna korisnika. Sve su to biznisi koji su prepoznali da se ne može uspjeti s malim brojkama koje nudi isključivo hrvatsko tržište. Međutim, Photomath iskače čak i u takvom društvu. Krajem srpnja prošle godine Photomath je premašio 60 milijuna korisnika. Usporedbe radi, toliko sada ukupno imaju korisnika sve Nanobitove mobilne računalne igre. Posljednji podatak je 65 milijuna preuzimanja ukupno. S druge strane, Photomath je do sada po broju korisnika premašio 90 milijuna i nastavlja ubrzavati tempo prirasta korisničke baze.

Kada je predstavljen, krajem listopada 2014. godine, Photomath je u jednom danu osvojio 110 tisuća korisnika. Mjesec kasnije bilo ih je 8,5 milijuna, odnosno dva puta više nego Hrvatska ima stanovnika. Šest mjeseci kasnije bilo ih je više od 14 milijuna.

Nakon tog prvog razdoblja, Photomath je počeo organski udvostručivati broj svojih korisnika i to u sve kraćim vremenskim intervalima. Ispočetka je za novih 14-15 milijuna korisnika trebalo 12 mjeseci, zatim sedam pa pet, a sada su to četiri mjeseca s tendencijom da padne na tri mjeseca. To znači da bi tada svaka tri mjeseca Photomath dobio dodatnih 14-15 milijuna korisnika.

Recept za otvaranje tržišta

Sabol pak ističe da je od brojanja tih korisnika, koji predstavljaju one koji su preuzeli njegovu aplikaciju s Google Playa i AppStorea, mnogo važnije promatrati koliko ima aktivnih korisnika. To su oni koji su barem jednom mjesečno aktivno koristili Photomath. Od srpnja lani do danas njihov je broj skočio s 7,5 na 15 milijuna aktivnih korisnika. Drugim riječima, Photomath je nadomak mjesečnog prirasta broja novih korisnika koji će se mjeriti u milijun ili više.

Sabol Photomathov uspjeh temelji na istim onim principima na kojima funkcioniraju Nanobitove mobilne igre, prvenstveno free-to-play, znači besplatno za igru. Takve su igre besplatne za preuzeti, isto kao i Photomath, a onda sadrže neke opcije, dodatke ili proširenja koji se plaćaju. Slično se očekuje i od Photomatha kad na jesen krene u komercijalizaciju i kad potekne prvi novac. Sabol nije od početka prodavao Photomath za jedan dolar po komadu. No, tako si je otvorio tržište i pokazao do kojih granica može doći prodaja softvera. Možemo se samo nadati da će ga u idućem razdoblju slijediti sve više domaćih igrača.