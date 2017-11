Zbog neplaćenog parkinga od 3 kune mogao bi ostati bez auta

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zbog neplaćenog parkinga od tri kune u Osijeku tijekom prošle godine jedan bi Vukovarac mogao bi zbog ovrhe ostati bez osobnog vozila.

'Iskreno i ne znam kada se to dogodilo, ali nemam razloga da sumnjam. Jesam li bio dulje pa zaboravio platiti parking ili je u pitanju nešto drugo, ne znam. No znam do čega je sve to dovelo', kaže za Večernji list.

Dodaje i kako su ga nakon toga zvali da plati dnevnu kartu od 72 kune, ali da je zbog obveza zaboravio. Nije niti znao da je pokrenuta ovrha, da je slučaj završio na sudu kao niti da je neplaćeni parking od tri kune toliko narastao da mu prijeti da ostane bez jedine pokretnine koju posjeduje. Stoga se nemalo iznenadio kada je prije nekoliko dana dobio zaključak poslan iz Stalne službe u Vinkovcima Općinskog suda u Vukovaru u kojem je obaviješten da započinje postupak ovrhe na motornom vozilu Mercedes 200 E (1993.). Odmah potom nazvao je i ovrhovoditelja kako bi vidio postoji li mogućnost nekakvog dogovora, odnosno, da plati dug na rate.

'Ne radim pet godina pa su valjda stoga odlučili uzeti mi automobil. Rečeno mi je kako je u međuvremenu moj dug narastao na oko 1800 kuna i ja, iskreno, nemam odakle platiti taj iznos', kaže on te ddoaje da je uputio prigovor u Općinski sud u Vukovar.

Sada je u iščekivanju odgovora jer drugoga rješenja nema. Ako prigovor bude odbijen, jedini izlaz mu je da ovrhovoditelj pristane da se dug isplati na više rata ili će u suprotnom ostati bez vozila.

'Priznajem da sam kriv jer nisam platio parking, ali mislim da je ovo klasična otimačina i drumsko razbojništvo. Nikome nije jasno da dug na ime neplaćenog parkinga od tri kune naraste na 1800 kuna i da se može ostati bez automobila', rekao je za Večernji list.