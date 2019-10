Zbog dvije utrke Zagreb će ovog vikenda imati posebnu prometnu regulacija

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Dvije velike utrke održavaju se ovaj vikend u centru grada - Utrka za pamćenje u subotu te CRO Race u nedjelju, pa će zbog toga tramvajski i autobusni promet biti izmijenjen. Tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 u subotu između 9.40 i 10.30 te u nedjelju od 12.30 i 17 sati neće voziti preko Trga bana Josipa Jelačića već će prometovati preusmjereno preko Glavnog kolodvora i Vodnikove ulice te u nastavku svojim redovnim trasama do krajnjih odredišta, piše Večernji list.

Što se tiče autobusnog rasporeda, linija 105 prometovat će skraćeno na relaciji Cmrok - Britanski trg, i to u subotu od 10 do 11 sati te u nedjelju od 13.30 do 15 sati. Linija 150, pak, neće uopće voziti subotu od 10 do 11 sati. Linije 106, 201, 203 i 226 prometovat će izmijenjenim trasama u subotu od 10 do 11 sati te u nedjelju od 13.30 do 15, a umjesto terminala Kaptol, početno stajalište bit će u Ulici Medveščak kod kazališta "Mala scena".

Autobusi tih linija će na raskrižju Grškovićeve ulice i Ulice Medveščak skretati desno na Ulicu Medveščak te na Mirogojsku cestu odakle će nastaviti uobičajenim trasama do krajnjih odredišta. U povratku će autobusi voziti redovnim trasama do stajališta Medveščak (izlaz putnika).

Iz ZET-a napominju kako su mogući poremećaji u ostvarivanju polazaka koji su navedeni u voznom redu, a zbog nemogućnosti prolaska uobičajenom trasom, turistički vlakić neće voziti u subotu od 10 do 10.40 sati te u nedjelju od 12.40 do 19.20 sati.