Žalbe na odabir izvođača Pelješkog mosta usporit će proces za mjesec do mjesec i pol dana

Foto: Jurica Galoić / Pixsell

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je u srijedu da će dvije žalbe na izbor izvođača radova na gradnji Pelješkog mosta usporiti cijeli proces za mjesec do mjesec i pol dana, a da će se po završetku žalbenog procesa odmah potpisati ugovor s izvođačem.

"Žalbe će malo usporiti postupak početka radova. Radi se o najbitnijem projektu u Hrvatskoj, velikom projektu koji je sufinanciran od strane Europske komisije i takve postupke Državna komisija rješava brže. Po mojoj procjeni, nakon što Hrvatske ceste odgovore na žalbu, očekujem da bi se to mogla riješiti u roku od mjesec do mjesec i pol dana", rekao je Butković u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada".

Hrvatske ceste su 12. siječnja objavile da su od tri pristigle ponude za prvu fazu izgradnje mosta Pelješac s pristupnim cestama izabrale ponudu kineskog konzorcija China Road and Bridge Corporation, koje su za to ponudile cijenu od 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a).

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave zaprimila je 22. siječnja žalbu austrijske tvrtke Strabag na odluku Hrvatskih cesta o izboru kineskog konzorcija za izvođača radova na Pelješkom mostu. Prema pisanju medija, žalio se i drugi ponuditelj - talijanski Astaldi i turska tvrtka IC Ictas.

Po riječima Butkovića, nakon rješavanja žalbe odluka će postati pravomoćna, a potom se ide u potpisivanje ugovora te bi vjerojatno na proljeće mogli početi radovi. Ponovio je da je rok za dovršenje gradnje Pelješkog mosta tri godine, ako se potvrdi odluka o izboru kineskog konzorcija, dok je rok za završetak ostalih faza projekta prometnica po Pelješcu 2022. godina.

Najavio je da će se natječaj za izvođenje radova za drugu fazu projekta (ukupno su četiri faze) raspisati krajem veljače ili početkom ožujka.

Most Trogir Čiovo, kazao je Butković, trebao bi biti dovršen do početka turističke sezone. Rekao je i da se nakon oslobađanja od plaćanja tunelarine kroz tunel Sveti Ilija razmatra i inicijativa za oslobađanje od plaćanja mostarine za Krčki most.

Vezano uz refinanciranje cestarskog sektora, Butković je naveo niz poteza koji su poduzeti u suradnji sa Svjetskom bankom, uz ostalo da je i Ministarstvo financija izdalo obveznicu krajem prošle godine za prvi dio duga uz povoljne uvjete, pri čemu je na kamatama ušteđeno 15 milijuna eura.

Krajem prošle godine, naime, Vlada je izdala 1,275 milijardi eura vrijedne obveznice namijenjene refinanciranju dijela duga cestarskog sustava. Ta sredstva će se usmjeriti u refinanciranje dijela od 5,1 milijardu eura duga Hrvatskih cesta, Hrvatskih autocesta te Autoceste Rijeka-Zagreb. Ministar financija Zdravko Marić nedavno je najavio da su u intenzivnim razgovorima s domaćoj financijskom industrijom u vezi daljnjeg refinanciranja.

"Isto tako, priča s domaćim bankama ide kraju, traju pregovori, radi se o nešto više od 2 milijarde eura koji bismo se refinancirali", naveo je Butković.

Butković je pozdravio odluku Europske komisije kojom je dozvoljeno izdavanje državnog jamstva za kredit Uljaniku, kao i brzu reakciju Vlade po pitanju rješavanja te krize. Jamstvo je, smatra, vatrogasna mjera kratkog daha, a dugoročno je jedino rješenje restrukturiranje i pronalazak strateškog partnera. Naglasio je da za to interes postoji te da je sada na Upravi da što prije počne proces restrukturiranja i pokušaj pronalaženja strateškog partnera.

"Vladi je interes da se i Uljanik i 3. maj održe", istaknuo je Butković.

Na upit može li brodogradnja, s obzirom na konkurenciju s Dalekog istoka, biti održivi biznis u Hrvatskoj, naveo je: "Uljanik ima knjigu brodova punu, ali proizvode s gubitkom, problem je ugovaranja, to je Uprava. Budućem strateškom partneru treba uvjetovati da brodogradnja ostane ono osnovno i da to treba biti srž cijele priče, ali ako postoji neki drugi sadržaji, neka druga rješenja koja bi se mogla vezati na brodogradnju, to definitivno treba razmotriti, i ako to osigurava budućnost te tvrtke, to treba održati", istaknuo je Butković.

Komentirajući novi zakon o cestovnom prometu, rekao je da on nudi jednaka pravila za sve taksiste. "Završena je javna rasprava i sve ćemo prijedloge dobro razmotriti. Osim taksimetra uvodimo mogućnost da se koristi i aplikacija, to je prihvatljivo građanima. S takvim zakonom omogućavamo i dodatno zapošljavanje ljudi, on nikoga ne privilegira, ni Uber niti svi ostali nazivi nisu posebne vrste prijevoza nego su svi taksi prijevoz", kazao je.

Butković je ustvrdio i da je beskontaktni sustav naplate budućnost naplate cestarina te da će se taj sustav na hrvatske prometnice uvesti 2020. godine. S