Zakonski upitno je li isporuka roba također prioritet naplate

Prokuristica Kraša pokreće inicijativu za koju želi podršku što više dobavljača/Igor Šoban/PIXSELL

Prokuristica Kraša Marica Vidaković kao članica Agrokorovog privremenog vjerovničkog vijeća, pokrenula je inicijativu koja može biti presudna za ovaj postupak u smislu uspješnog nastavka suradnje dobavljača i samog dužnika, odnosno Konzuma koji je 'kičma' likvidnosti te ostalih članica koncerna pod prinudnom Upravom.

Od Vlade je zatražila da se uključi u rješavanje važnih pravnih pitanja, i to redu kroz izmjene Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, nazvanog Lex Agrokor. Ovisno o stajalištu državnih institucija čini se da postoji i rezervna opcija, tako da se umjesto kroz zakonske promjene nejasnoće po pitanju interpretacije zakonskih odredbi riješe i kroz tumačenja Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora.

Isti status kao i banke

Vidaković nam je potvrdila da će o svojoj inicijativi više govoriti na sastanku dobavljača u Krašu. Doznajemo da konkretni povod za ovu akciju sa zahtjevom za intervenciju izvršne vlasti leži u ostavljenoj mogućnosti dijametralno suprotnih interpretacija zakonskog rješenja u pogledu prioritetnog statusa novoisporučenih roba. Dok po mnogima i po postojećem specijalnom zakonu nove dobavljačke isporuke u ovom postupku imaju isti status kao i prioritetna naplata novih kredita banaka, ipak status senioriteta za isporučene robe nije nigdje izričito naveden u zakonu, pa bi po nekima to moglo biti dovedeno u pitanje. Kako tijekom primjene može ipak doći do različitih tumačenja, a to može generirati i velike probleme u naplati dijela dobavljača, dakle, Vidaković ovim potezima traži odgovore.

25 milijuna kuna izloženost je Kraša Agrokoru, što i nije puno

U vezi statusa u naplati nove robe ipak valja reći - naročito s obzirom na to da zakon ne dozvoljava prisilnu naplatu novih tražbina sve dok traje ovaj postupak te unatoč dvojbama javnih bilježnika jer prema našim izvorima nemaju jedinstven stav kad je riječ o (ne)izdavanju rješenja na temelju vjerodostojne isprave za nove fakture, da to nikako nije jedino važno pitanje koje muči dobavljače.

To su i kompenzacije, ali izbilo je u prvi plan jer se već pokazuje kao odlučujuće za potrebe redovnog snabdijevanja robama i uslugama Todorićeva koncerna. Aktualne dopise Vladi - kroz izravno obraćanje s inicijativom za zakonske izmjene premijeru Andreju Plenkoviću, a potpredsjednici Vlade i ministrici gospodarstva Martini Dalić s inicijativom za tumačenje Lexa, Vidaković je potpisala kao članica privremenog vijeća vjerovnika, što ona stalno ističe. Prije toga je dostavljena i njena zamolba Trgovačkom sudu u Zagrebu, konkretnije sutkinji koja vodi postupak izvanredne uprave, također za tumačenje zakona.

'I roba je novac'

No, zasad se kao aktivno tijelo svojom brzinom reakcije istaknuo - resor gospodarstva. "Stigla mi je potvrda o tome da je zaprimljen dopis u Ministarstvu gospodarstva te je s njihove strane najavljen zajednički sastanak za ovaj tjedan. Kako je i roba novac, cilj nam je postići da se izrijekom navede kako i isporuka roba spada u prioritetnu naplatu", kaže Vidaković dodajući da se takvo tumačenje može čuti u usmenim, pravničkim razgovorima, ali je po njoj ključna stvar da se kod toga zadovolji i pismena forma. S druge strane, za ovaj dopis koji je rezultat obnašanja funkcije članice navedenog vjerovničkog tijela - posrijedi je solo potez, jer će danas biti poznato uživa li u cijelosti podršku vjerovnika iz skupine dobavljača.

Prema našim informacijama, postoje inicijative pojedinih dobavljača da u službenoj formi dođu do konkretnih odgovora o radu vijeća i to preko Vidaković, ili istim kanalom do zaključaka vijeća, ali se dosad pokazuje kao nemoguća misija. Oni koji traže odgovore u pismenoj formi, a ne mogu ga dobiti su vjerovnici s pravnim pitanjima o kojima ovisi prijavljivanje i naplata njihovih tražbina. Kako doznajemo vijeće se s tim u vezi pozivalo na zakon po kojem članovi nisu ovlašteni niti dužni davati informacije o radu vijeća i sadržaju odluka, a isto se tiče i tumačenja pravnih pitanja. Kako nam je jedan vjerovnik pojasnio svoj problem, a to je status kompenzacija, riječ je o milijunskoj tražbini s kojom ne zna što bi učinio, konkretnije dvoji treba li je prijaviti ili ne.

Ne zna hoće li prihvatiti rizik da tražbinu ne prijavi jer smatra da ima uvjete da kompenzacija bude provedena, no ako je ne prijavi u roku, a pokaže se da se kompenzacije ne priznaju, onda će biti na velikom gubitku, a vrijedi i obrnuto. "Mogu najaviti da će problematika kompenzacija također biti brzo riješena. Sve će se znati do kraja tjedna", kaže Vidaković. Kraš je prema Agrokoru vrlo malo izložen, prema našim informacijama riječ je o potraživanju od 25 milijuna kuna.