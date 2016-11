Zaba nudi kredite za unapređenje turističke ponude

Arhivska fotografija: Borna Filić / Pixsell

Turistička sezona tek je završila, no pripreme za sljedeću počinju već sada. Iz godine u godinu očekivanja gostiju su sve veća pa je potrebno kontinuirano ulaganje u kvalitetu turističkog proizvoda koje će doprinijeti produljenju sezone, konkurentnosti i postizanju bolje cijene iznajmljivanja. Zagrebačka banka zato poduzetnicima i iznajmljivačima nudi nekoliko kreditnih linija koje im omogućuju da unaprijede svoju ponudu, prilagode se trendovima te povećaju konkurentnost na tržištu.

Za male poduzetnike dostupni su kratkoročni krediti s rokom otplate do godine dana te dugoročni za financiranje ulaganja u turizmu, poput onih iz posebnih kreditnih linija Hrvatske banke za obnovu i razvitak ili Europske investicijske banke, za koje je rok otplate do 17 godina. Sredstva se mogu uložiti u primjerice: kupnju, obnovu ili gradnju hotela, restorana, zabavnog parka, kampa ili za povećanje kategorizacije preuređenjem ili izgradnjom dodatnih sadržaja poput bazena, wellnessa, igrališta te povećanje energetske učinkovitosti. Privatnim iznajmljivačima na raspolaganju su eurski krediti za proširenje turističkih kapaciteta namijenjeni većim građevinskim zahvatima poput dogradnje apartmana ili izgradnje bazena te kunski krediti za pripremu turističke sezone na rok otplate do čak 36 mjeseci koji mogu poslužiti za opremanje soba, apartmana, kampova, kupnju plovila ili opreme.

Uvjeti kreditiranja ovise o specifičnostima poslovanja i potrebama. No važno je napomenuti da Zagrebačka banka svojim klijentima, turističkim djelatnicima, ne nudi samo kredit već i cijeli paket usluga – od savjetovanja, financiranja preko osiguranja imovine i gostiju. Klijentima u Zagrebačkoj banci na raspolaganju su bankari koji im mogu pomoći u odabiru financiranja koje je za njih najprikladnije. Za poduzetnike je tu i besplatna usluga EU fond vodič kroz koju mogu saznati sve o mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava iz EU fondova, otvorenim natječajima, prihvatljivim investicijama te uvjetima prijave.