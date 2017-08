Za Todorićevu jahtu i helikopter deseci kupaca, za najjače tvrtke četiri do pet zainteresiranih

FOTO: Dino Stanin/Pixsell

Prije toga potrebno je pričekati financijska izvješća kompanija koncerna u rujnu, odnosno prikaz točnog stanja imovine i obveza. Tek u procesu nagodbe sljedeće godine znat će se što će u prodaju, koliki će biti otpisi, mogući reprogrami..., a taj dio najviše ovisi o vjerovnicima, odnosno njihovoj željenoj brzini naplate. Budu li htjeli ubrzati prodaju, tada se sigurno neće moći postići dobra cijena, piše Večernji list.



Prema procjenama, vrijednost imovine tvrtki koncerna je oko 2,5 do tri milijarde eura, odnosno oko 20 milijardi kuna, ali će se polovica tog iznosa nakon revizije morati otpisati. No, ako vjerovnici, prije svega banke, pokažu strpljenje, tvrtke kroz poboljšano operativno poslovanje mogu za neko vrijeme postići bolju cijenu. Viša cijena sigurno se može postići i zato što već sada postoji interes, u prosjeku za svaku od tvrtki od četiri do pet potencijalnih kupaca.

Neki su od njih poduzetnici koji su interes za dijelove koncerna pokazali još u vrijeme vodstva Ivice Todorića, a ima ih domaćih i stranih. Primjerice, kineski milijarder Jangxiong Hu za naš je list nedavno izjavio da ima interes za Belje te Konzum i turističke tvrtke. Za Belje je zainteresiran i mađarski milijarder Sándor Csányi, najveći dioničar OTP grupe i član odbora direktora MOL-a. Interes za baranjski kombinat nije neobičan s obzirom na to da Agrokor u Slavoniji posjeduje 30.000 ha zemlje, od čega je dio u vlasništvu, dio u koncesiji. Stoga se već govori da je oko bacio i vlasnik Žita Marko Pipunić te arapski poduzetnici koji već osvajaju Srbiju.