Viadukt na mostu Čiovo u minusu desetke milijuna kuna

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Odabrani glavni izvođač - zagrebački Viadukt, unatoč poteškoćama u dinamici izvođenja, nastavlja projekt gradnje mosta kopno - otok Čiovo.

Financiran je EU novcem no, ukupna šteta ove tvrtke već se procjenjuje na nekoliko desetaka milijuna kuna. Pritom troškovi koji terete Viadukt - naknadni geomehanički istražni radovi i tehnološko rješenje, pa i poteškoće vezane uz izradu čelične konstrukcije, penju se izgleda prema trećini vrijednosti ugovora (129 milijuna kn plus PDV). No, to neće ugroziti Viadukt koji je solventan i s više od milijardu kuna potpisanih poslova, prema ocjeni predsjednika Uprave Joška Mikulića, prebrodit će poteškoće vezane uz kratkoročnu nelikvidnost.

"Kasnimo 20 dana s isplatom jedne neto plaće radnicima, dok smo sve obveze prema državi podmirili. Tijekom ovog tjedna očekuje nas potpisivanje aranžmana s bankama za premošćivanje problema u likvidnosti", kategoričan je Mikulić. Svoju poruku utemeljenu u neupitnosti stabilnosti kompanije koja ove godine obilježava 70 godina poslovanja Mikulić je poslao nakon sastanka u Hrvatskim cestama gdje su u nazočnosti ministra prometa Olega Butkovića razmotrene opcije za rješenje problema u kašnjenju izgradnje mosta. Kako je Mikulić na konferenciji iznio sve uzročnike, proizlazi da je trenutno glavni udar na likvidnost tvrtke ustvari model financiranja proizvodnje čelične konstrukcije budući da izvođač kreditira proizvodnju.

Plaćanja se ne obavljaju po fazama, nego tek nakon završene montaže, požalio se Mikulić koji tvrdi da je ovo prvi naš takav slučaj. Dosad je riječ o iznosu od 28 milijuna kuna što je i potrošilo kapacitete tvrtke tijekom zime, karakteristične i po dodatno otežanom ostvarivanju prihoda uslijed nepovoljnih vremenskih prilika. Viadukt financiranje ostvaruje preko PBZ-a, a ustrajat će u tome jer, kako je rekao, Viadukt će do kraja financirati proizvodnju koja se odvija u pogonima hrvatskih partnera - podizvođača Đure Đakovića i ZM Vikoma.

Te je tvrtke angažirao u pola posla i rade 2/3 konstrukcije, i to nakon što je makedonska Iskra zbog problema s financiranjem grčkog vlasnika propala te je tek nedavno isporučila 1/3 konstrukcije nakon što je Viadukt isfinancirao sirovinu. "Opcija nije raskid ugovora, nego maksimalizacija proizvodnje, a most može biti gotov do kraja godine", rekao je Mikulić dodavši da je betonski dio posla Viadukt izveo u roku dok segment vezan uz čeličnu konstrukciju obuhvaća čak 50 posto vrijednosti ugovora. Novi terminski plan trenutno je na usuglašavanju stručnih službi Viadukta i podizvođača, a rok predaje je - sutra. Odobre li ga Hrvatske ceste, podizvođači potvrđuju da konstrukciju mogu isporučiti do kraja travnja, nakon čega kreće montaža.