Već se kupuju gliseri za UberBOAT, evo koliko će koštati vožnja

Foto: Thinkstock

Na Jadranu su se već počeli kupovati gliseri koje će Uber angažirati za svoju novu uslugu UberBOAT koju na ovaj svojstven način na ljeto planiraju uvesti prvo u Hrvatskoj, a kasnije i u drugim turističkim zemljama, otkrili su Uberovci na današnjem sastanku s novinarima. U planu im je već u lipnju započeti voziti na svim destinacijama na kojima će biti interesa, a pregovori su već započeli u Splitu, Dubrovniku, Korčuli.

Ideja je povećati dostupnost, mobilnost i sigurnost prometa između obale i otoka te između otoka, a Hrvatska je izabrana za plasiranje novog proizvoda zbog značajnog rasta turističkog prometa, pojasnio je Davor Tremac, generalni menadžer Ubera za jugoistočnu Europu.

"Plan nam je angažirati glisere s različitim brojem mjesta koji će biti dostupniji od postojećih taksi brodova, a cijene će varirati od broja putnika. Iako ćemo cijene usluga formirati tek kad se lansira aplikacija, naše cijene neće se mnogo razlikovati od reklamiranih cijena postojećih taksi brodova, pa bi vožnja od recimo Splita do Hvara koštala od 40-50 eura po osobi. Naša će usluga biti prepoznatljiva korisnicima, odnosno stranim turistima koji se već voze Uberom u mnogim gradovima, a sukladno hrvatskoj zakonskoj regulativi, za UberBOAT moći će voziti svi koji posluju preko profesionalnih tvrtki za čarter menadžment", pojasnio je Tremac. Kako je poznato, hrvatski zakoni ne dozvoljavaju privatno iznajmljivanje plovila, no u Uberu to ne smatraju ograničenjem.

Najbrže rastuće tržište

Kad je u pitanju cestovni promet, u Uberu su jako zadovoljni rezultatima u Hrvatskoj, koja je za Uber trenutno najbrže rastuće tržište na svijetu, otkrio je Rob Khazzam, generalni menadžer Ubera za srednju i istočnu Europu koji je za susret s medijima iskoristio priliku svog sudjelovanja na današnjoj konferenciji Digital Takeover. Kako je poznato, Uber s nestrpljenjem očekuje najavljene izmjene zakona o cestovnom prometu, bez kojih ih Vlada optužuje za ilegalan rad.

"Iznimno smo zadovoljni poslovanjem u Hrvatskoj i činjenicom da se radi na prilagodbi zakona s obzirom da je Hrvatska tehnološki napredna zemlja, i sigurna sam da će vaše vlasti prepoznati potencijal digitalne ekonomije te prilagoditi regulativu u skladu sa smjernicama Europske unije", istaknuo je Khazzam.

U Hrvatskoj za Uber trenutno vozi oko 1500 vozača, a očekuju još 10 tisuća u razdoblju od dvije do tri godine.