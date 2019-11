Veterinari poslali važno upozorenje

Foto: Hrvoje Jelavić / Pixsell

U Đakovu je jučer, 5. studenoga, u podne temperatura iznosila 24 Celzijeva stupnja, piše Glas Slavonije. Dok dio sugrađana na južini još uvijek ispija kavu na terasama kafića, Đakovština je zabilježila i prve svinjokolje, poput one u Slobodnoj Vlasti te u općini Levanjska Varoš. U tom je dijelu Đakovštine, istina, zbog tamošnjeg brdovitog i šumovitog terena, temperatura u prosjeku tri do četiri stupnja niža od ravničarskog dijela, no to je i dalje pretoplo vrijeme za osjetljiv posao s mesom kao što je svinjokolja. No, studeni tradicionalno ‘zove‘ na kolinje, dok u Veterinarskoj stanici Đakovo upozoravaju da se ne bi smjelo klati na temperaturi iznad 14 Celzijevih stupnjeva.

– Idealna temperatura za svinjokolju je od 0 do 5 stupnjeva, da bi se meso u 24 sata ohladilo u svojim najdubljim dijelovima - ističe direktor VS-a Đakovo Ante Strmotić. Na kolinju u Slobodnoj Vlasti ‘palo‘ je šest bravaca i trihineloskopski su, dodaje Strmotić, svi u redu. U samom Đakovu prva klanja će, nastavlja Strmotić, uslijediti za približno 10-ak dana, oko 16. studenoga.

Osim što se ove jeseni zasad kolje na nezgodnoj južini, sezona svinjokolja protiče i uz druge specifičnosti, a nameću ih preventivne mjere protiv širenja afričke svinjske kuge (ASK), koja je dosad zabilježena u Srbiji. S obzirom na to da ASK, pojavi li se u svinjogojstvu jedne zemlje, izaziva goleme ekonomske štete, jer i samo jedna zaražena svinja znači eutanaziju cijelog uzgoja te druge mjere u krugu od tri, odnosno deset kilometara, pa može dovesti u pitanje cijelu nacionalnu proizvodnju svinja, preventiva je stroga i višestruka, a vrijedi i za male uzgajivače koji drže i kolju svinje samo za vlastite potrebe. Država, odnosno resorno ministarstvo donijelo je Naredbu o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa ASK na području RH, a obuhvaća preduvjete koje moraju ispuniti gospodarstva koja ne udovoljavaju minimalnim biosigurnosnim mjerama i svrstana su u kategoriju 1. Za navedena gospodarstva obvezan je klinički pregled svinja od strane ovlaštenog veterinara unutar 24 sata prije premještanja i kliničkog pregleda prilikom klanja za osobnu potrošnju na gospodarstvu.