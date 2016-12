Valamar očekuje i 14 posto veće prihode nego lani

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Najveća hrvatska turistička kompanija Valamar Riviera zbog dobrog bukinga podigla je procjenu prihoda za ovu godinu te sada očekuje da će ostvariti između 1,47 i 1,48 milijardi kuna, što bi bilo između 12,8 i 14 posto više nego u istom razdoblju 2015., najavili su u petak iz Valamara.

Zbog pojačanog bukinga u posljednjem tromjesečju ove godine i temeljem dosad ostvarenih rezultata, Valamar je revidirao svoja prvobitna očekivanja ukupnih konsolidiranih prihoda za 2016. , koja su se kretala u rasponu od 1,46 do 1,47 milijardi kuna, na sadašnjih 1,47 do 1,48 milijardi kuna. Ako se to ostvari, bit će to porast od 12,8 do 14 posto u odnosu na 2015., a veća očekivanja objasnili su pojačanim bukingom. i ostvarenim rezultatima u dosadašnjem dijelu godine.



"Veća očekivanja temeljimo na ostvarenim rezultatima u prvih deset mjeseci ove godine i ostvarenim poslovnim prihodima zaključno s 20. studenim, kao i stanjem bukinga, izostanku negativnih posljedica rizika i na trenutno dostupnim informacijama, sadašnjim pretpostavkama te očekivanjima i projekcijama budućih događaja", navode iz Valamara, napominjući da očekivanja nisu jamstvo budućih rezultata i podložna su budućim događajima, rizicima i neizvjesnostima, od kojih su mnogi izvan kontrole ili su trenutno nepoznati Valamaru.



Iz Valamar Rivijere u petak su objavili i da je sukladno prethodno objavljenom i najavljenom investicijskom ciklusu od 1,5 do 2 milijarde kuna do 2020., Nadzorni odbor za 2017. odobrio ukupne investicije od 873 milijuna kuna.



Odobrene investicije odnose se u najvećem dijelu na ulaganja u objekte s četiri zvjezdice Family Life Bellevue Resort i Valamar Girandella Resort u Rapcu te u kampove Lanterna u Poreču i na Krku, kao i na ulaganje u podizanje konkurentnosti i kvalitete.



Dionica Valamara u petak oko 10 sati na Zagrebačkoj burzi bila je najlikvidnija, s prometom iznad milijun kuna, a cijena joj je pala 2,87 posto, na 33,50 kuna.