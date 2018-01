"Uljanik je dobio 6 mjeseci da se pronađe strateški partner"

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

U bazi podataka Europske komisije pobrojena su 122 slučaja u kojima je Komisijina Glavna uprava za tržišno natjecanje provjeravala legalnost državnih potpora u Hrvatskoj, no malo koji je bio tako važan, i političarima, ali i radnicima koji su već praktički započeli pa privremeno obustavili štrajk, kao slučaj državne potpore za spas pulskog brodogradilišta Uljanik, potpore koju je Komisija odobrila prekjučer poslijepodne.

Odgovori Komisiji

Bez dozvole Komisije Vlada ne bi mogla dati državno jamstvo Uljaniku za zajam od 96 milijuna eura, a bez tog zajma Uljaniku je prijetio stečaj. Uprava Uljanika ranije je obećala da može isplatiti zaostale plaće u roku od dva dana nakon suglasnosti EK na državno jamstvo za zajam, od kojega će također platiti i dobavljače te tako zadržati likvidnost brodogradilišta za vrijeme izrade plana restrukturiranja.

Što se događalo u pozadini, dok je Komisijina Glavna uprava za tržišno natjecanje proučavala legalnost državne potpore Uljaniku? Hrvatska Vlada komunicirala je s Komisijom radeći na tome da dobije suglasnost. Uljanik je zajedno s Ministarstvom gospodarstva i Ministarstvom financija detaljno odgovorio na pitanja EK u tri kruga, održan je niz sastanaka između predstavnika ministarstava i EK te se tako došlo do odluke, rekla nam je potpredsjednica Vlade Martina Dalić.

– Glavni razlog zašto je država predložila EK da se Uljaniku odobri potpora jest to što je od 2013. do 2016. godine Uljaniku odobreno 960 milijuna državnih jamstava uz tržišne uvjete, tj. 80 posto država, a 20 posto banke. Dakle, država je značajno izložena Uljaniku i, da bismo spriječili da to sve padne na teret poreznih obveznika, treba provesti restrukturiranje. Država je pokrenula proceduru koja uključuje upravo to; državnu pomoć uz uvjet restrukturiranja i strateškog partnera – rekla je Dalić.

U tiho lobiranje upustio se i IDS-ov eurozastupnik Ivan Jakovčić. On je početkom prosinca bio dio delegacije europskih liberala koja je posjetila povjerenicu Margrethe Vestager, liberalku koja je u EK zadužena za resor tržišnog natjecanja, i tada joj je Jakovčić spomenuo dvije teme – Uljanik i nastavak gradnje Istarskog ipsilona, za koji Komisija također treba dati suglasnost jer je ugovor s koncesionarom Bina-Istrom takav da sadrži element državnih potpora.

Razvoj škvera bez pomoći

Jakovčić je jučer, zajedno s gradonačelnikom Pule Borisom Miletićem i istarskim županom Valterom Flegom, u sjedištu EK održao sastanak s čelnicima Komisijine Glavne uprave za tržišno natjecanje upravo na temu brodogradnje.

– Uljanik je već primio nekoliko pisama namjere mogućih strateških partnera. Vjerujem u Uljanik, radnike i znanje koje se u škveru prikuplja više od 160 godina. Siguran sam da će se naći strateški partner spreman dokapitalizirati tvrtku i omogućiti da se Uljanik i bez državne pomoći može nastaviti razvijati – rekao je Miletić.