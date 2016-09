U korovu leže ugašene farme vrijedne 5 milijardi kuna

Foto: Thinkstock

Domaći mliječni sektor i sa zadnjim podacima Državnog zavoda za statistiku potvrdio je svoj “kataklizmički” pravac – prema državnom statističaru, ukupna proizvodnja mlijeka na OPG-ovima u 2015. u odnosu na 2014. smanjena je za oko 55.000 tona, što je pad za 10 posto.

U padu je, i to za 10,8 posto, odnosno za 37.000 tona, i količina mlijeka koju su gospodarstva predala u otkup mljekarama. “Strelicu dolje” dobila je i izravna prodaja svježeg mlijeka i to za 23,5 posto, znači pala je za gotovo četvrtinu, dok su količine mlijeka za ishranu stoke smanjene za čak trećinu – za 31 posto. Jedino povećanje bilježe količine mlijeka utrošenog unutar kućanstva te proizvodnja mliječnih prerađevina. Odavno je konstatirano da je pola litre obične “flaširane” vode skuplje od litre mlijeka; jer, ona je pet, a u okolici Đakova ima proizvođača koji su za litru mlijeka ovih dana dobili manje od 1,70 kuna, piše Glas Slavonije.

Na uvoz, i to prema dampinškim cijenama, kao još jedan od razloga kolapsa domaćeg mliječnog sektora, upozorava i predsjednica Cromilka Rašeljka Maras.

– Do 2013., do ulaska RH u EU, na policama je jedva bilo 20 % mlijeka iz uvoza, a danas je on veći od 50 % - kaže Maras. A, crvena, upozoravajuća “strelica dolje” kaže i da smo 2009. imali godišnju proizvodnju od 670 milijuna litara mlijeka, čime smo zadovoljavali dvije trećine svojih potreba, dok je to danas samo 50 posto.

- Ova godina bit će dobra ostvari li se proizvodnja mlijeka od bar 450 milijuna litara - upozorava Kolak. S nekadašnjih 60.000 malih gospodarstava s proizvodnjom mlijeka njihov broj danas se smanjio za čak 90 posto – na nešto više od 6800. Ipak, za sve ove padove, možda su najvidljiviji trag kolapsa mljekarskog sektora one ugašene i ispražnjene farme muznih krava što danas leže u korovu.

– Godine 2009. imali smo oko 15.000 farmi, a sedam do osam tisuća u međuvremenu je ugašeno, znači čak 50 posto - upozorava Kolak. Mrtvi kapitali zarasli u korov, reklo bi se. Neke su procjene da je vrijednost tih mrtvih kapitala čak 5,000.000.000 kuna. Pet milijardi kuna! Uzme li se u obzir da je država u Operativnom programu rekla da je za stajno mjesto po kravi potrebno 50.000 kuna te da u međuvremenu nema 100.000 krava, ispada da u korovu leže ugašene farme vrijedne pet milijardi kuna - gruba je računica Branka Kolaka. Uglavnom je riječ o farmama koje su i dalje opterećene kreditima čija je otplata i dalje tu, u obvezi, iako se muk krave u njima nije odavno čuo.