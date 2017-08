U Hrvatsku dolazi jedan od najutjecajnijih mladih ljudi na svijetu

FOTO: Screenshot/YouTube

U okviru Taste and Travel Festivala, koji se održava od 24. do 30. kolovoza u Zadru, Hrvatska će po prvi puta biti domaćin "E@t: Food in the digital age" (E@t: Hrana u digitalnom dobu) konferencije na koju dolaze neki od vodećih svjetskih utjecajnih osoba i stručnjaka, među kojima je i Adam Lowy, kojeg je prestižni američki časopis Forbes uvrstio u najutjecajnije ljude današnjice do 30 godina.

Ovaj mladi Amerikanac svojim je radom i idejama u svijetu prehrambene industrije napravio iskorak, a njegov projekt Move For Hunger postao je jedna od tema o kojoj izvještavaju brojni svjetski mediji kao što su CNN, New York Times i drugi. Ovaj projekt oduševio je i bivšeg američkog predsjednika Baracka Obamu, priopćio je organizator.

Move For Hunger (MFH) inovativni je Lowyjev projekt koji mobilizira selidbenu industriju kako bi se smanjilo bacanje hrane i pobijedila glad. Projekt surađuje s tvrtkama za selidbu kako bi se hrana koja je višak kod selidbi spasila tijekom tog procesa i dostavila lokalnim bankama hrane diljem SAD-a i Kanade. Move For Hunger pomaže podići svijest o tome da se 42 milijuna Amerikanaca bori s gladi, te ujedno nudi jednostavnu priliku za akciju. U osam godina, skupljeno je više od 3,8 milijuna kg hrane, dovoljno za sedam milijuna obroka onima kojima su potrebni.

Lowy će na hrvatskoj E@t: Food in the digital age konferenciji održati predavanje pod nazivom Food waste and how to tackle it (Bacanje hrane i što s tim poduzeti) . “Kad sam čuo za Taste and Travel Festival, pomislio sam, predobro je da bi bilo istinito. Moja nada je da ću širenjem svoje priče i modela MFH, inspirirati druge da istraže načine kojima se može mobilizirati postojeći resursi u Hrvatskoj kako bi činili dobro. Nadam se i da ću nešto naučiti od ostalih sudionika i upoznati hrvatsku kulturu", izjavio je Adam Lowy ususret dolasku u Hrvatsku.

Konferencija se održava u zadarskom Arsenalu 26. kolovoza. Neke od tema su bacanje hrane, 3D printeri, blockchain tehnologije, a cilj je povezati mlade poduzetnike s istraživačkim centrima i velikim igračima u prehrambenoj industriji kako bi se što lakše odvažili na neki svoj poduzetnički poduhvat.

Taste and Travel održava se pod pokroviteljstvom Predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, a generalni partner festivala je HEP.

Uz konferenciju održavaju se i tradicionalni Sajam proizvoda hrvatskog sela koji okuplja OPG izlagače iz cijele Hrvatske. Craft beer festival ponudit će više od 50 vrsti craft piva od kojih su mnoge noviteti na tržištu koje se razvija iz dana u dan. U sklopu festivala na zadarskoj rivi održat će se i bogat zabavni program na kojem će u danima vikenda nastupiti grupa Vatra, Kuzma i Shaka Zulu te brojni drugi.