U Hrvatskoj porastao broj turističkih dolazaka i noćenja

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Prema podacima sustava eVisitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom charteru (sustav eCrew), u Hrvatskoj je u periodu od siječnja do kraja travnja ostvareno 1,9 milijuna dolazaka (+10%) i 5,1 milijuna noćenja (+9%). Od toga su strani turisti ostvarili 1,4 milijuna dolazaka (+11%) i 4 milijuna noćenja (+9%), a poraste bilježe i domaći turisti u dolascima za 9% te u noćenjima za 6%.

„Nakon vrlo uspješna prva četiri mjeseca, unutar kojih smo zabilježili poraste turističkog prometa, glavnom dijelu turističke godine približavamo se u pozitivnom ozračju. Rezultat je to intenzivnih aktivnosti cjelokupnog turističkog sektora i Hrvatske turističke zajednice usmjerenih na jaču promociju predsezone. Isto tako, Hrvatska je u dosadašnjem dijelu godine bila domaćin brojnih iznimno kvalitetnih događanja, poput međunarodne biciklističke utrke Tour of Croatia, koja su privukla veliki broj posjetitelja, pozitivno utjecala na promociju hrvatskih destinacija u svijetu te uspješno akumulirala ovogodišnji raniji termin uskršnjih blagdana. U ovom periodu do posebnog izražaja došla je i afirmacija naših city break destinacija poput Zagreba, Splita ili Dubrovnika. Također, više od 70 novih redovnih aviolinija koje Hrvatsku spajaju s emitivnim tržištima bit će važan čimbenik u daljnjem zadržavanju pozitivnih trendova na razini cijele turističke godine“, poručio je direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

„Ostvareni rezultati turističkog prometa tijekom produženog vikenda označavaju početak vrhunca turističke godine u Hrvatskoj. Ove godine očekuje nas milijarda eura investicija u turizmu kroz čiju će se realizaciju osim povećanja prometa omogućiti i nastavak rasta prihoda koji ostvarujemo u turizmu što je izuzetno važno za daljnji razvoj destinacija“, istaknuo je ministar turizma Gari Cappelli nadodavši kako veliku važnost za privlačenje gostiju u razdobljima izvan ljetnih mjeseci ima i pozicioniranje Hrvatske kao avio destinacije u što je uloženo 30 milijuna kuna. „Osim naših tradicionalnih tržišta u Europi, sistemski i planski radimo i na što boljem pozicioniranju Hrvatske na dalekim tržištima poput Kine, J. Koreje i Japana s kojih se ostvaruje i preko 300 milijuna dolazaka turista u svijetu godišnje. Daleka tržišta velika su prilika za Hrvatsku ne samo zato što je riječ o gostima koji nas posjećuju tijekom čitave godine, već je i riječ o gostima s iznadprosječnom potrošnjom“, zaključio je ministar Cappelli.

Tijekom produženog vikenda ostvareno više od milijun noćenja

U periodu od 27. travnja do 1. svibnja 2018. godine, odnosno tijekom produženog prvosvibanjskog vikenda u Hrvatskoj je ostvareno 369.000 dolazaka i 1,1 milijun noćenja. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine, odnosno u usporedbi s rezultatima produženog prvomajskog vikenda 2017. godine, riječ je o porastima u dolascima od 33% te 27% u noćenjima.